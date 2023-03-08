L’Occitane官網限時8折優惠！Handcream／潤膚霜／沐浴露都有平 買滿指定金額再送贈品

有留意開護膚品品牌，相信都一定聽過法國品牌L’Occitane，主打天然成份原料製作，加上產品有多款香味選擇，吸引不少女士捧場，當中乳木果系列更是皇牌產品之一，長期登上官網爆賣熱銷榜。今日就是38女神節，以女士市場為主的L’Occitane當然都會推出優惠，由即日起官網會有限時8折，就算買一件產品都可以享用折扣，以原價$245的乳木果潤手霜為例，折後只需$196。而且官網近日更加推買滿指定金額再有禮品贈送，趁平囤定幾枝就最划算！想知L’Occitane官網優惠有邊款產品抵買，即睇以下推薦！

L ’ Occitane 官網 8 折 + 指定金額再送贈品！ L’Occitane官網周不時都會有指定產品8折，但全網優惠就少之有少！由即日起至3月10日，全網會有8折優惠，除了蠟菊煥活精華外，其他產品都有平！另外更加碼推出買滿$600再送3片可重用潔面巾及收納袋；滿$1,000即有櫻花身體護理旅行套裝；而$1,500有蠟菊青春活肌面部護理旅行套裝，非常吸引。L’Occitane護手霜正價都要$245一支，沐浴露、body cream等更要去到四至五百價位，現在8折優惠絕對是大好時機入貨，加上指定金額再送贈品就更加抵買！提提大家，官網買滿$500即有免運費，一兩件產品都分分鐘夠數。另外如果產品本身有折扣的話，就無得再用8折優惠啦！

L ’ Occitane 優惠必買皇牌系列一：乳木果身體護理系列 數到L’Occitane最人氣系列，乳木果一定榜上有名，當中的乳木果hand cream更是長期熱賣產品，品牌更聲稱全球每4秒就售出一枝，連編輯都是其忠實用家。乳木果油是非常滋潤的天然美容成份，是不少沙漠地區女士愛用的天然護膚品，有助舒緩乾燥敏感肌外，同時做到長效滋養保濕。官網8折優惠首推原價$245的乳木果潤手霜，折後只需$196。如果嫌基本版未夠潤的話，可以入手乳木果深層修護潤手霜，高濃度乳木果油成份由20%增至25%，適合非常乾燥肌或長期處於空調環境下的人，折後$216，同樣抵買！另外亦都有乳木果沐浴乳、body cream、洗手液等，一次入手全系列可以慳幾百！ 乳木果潤手霜 8折特價：$196｜原價：$245

乳木果潤手霜

乳木果深層修護潤手霜 8折特價：$216｜原價：$270

乳木果深層修護潤手霜

乳木果潤膚露 8折特價：$208｜原價：$260

乳木果潤膚露

乳木果沐浴油 特價：$176｜原價：$220

乳木果沐浴油

乳木果豐凝洗手沐浴潔膚乳 8折特價：$192｜原價：$240

乳木果豐凝洗手沐浴潔膚乳

L ’ Occitane 優惠必買皇牌系列二：櫻花系列 櫻花季準備又到，除了可以賞櫻外，一些櫻花香味的產品亦值得留意。L’Occitane除了本身的櫻花系列護膚品外，全新的星夜櫻花限定版絕對令少女心大爆發，將原本的白色配粉紅色櫻花包裝改成夜空設計，望落更浪漫精美，加上清新的櫻花香味配合麝香調，香而不濃，非常討好。星夜櫻花限定版一套有齊細容量的潤手霜、沐浴啫喱及潤膚露，原價$243減至$218，不過此套裝為特價產品就無得再用8折優惠。套裝未必枝枝啱用，亦可以單買櫻花系列產品，但就無限定版設計，當中最多人入手的櫻花潤手霜，8折後只需$196，只剩少量存貨。編輯check過，不少櫻花系列產品都寫存貨量少，各位想買就快手落單！ 星夜櫻花潤手霜及身體護理套裝 特價：$218｜原價：$243

星夜櫻花潤手霜及身體護理套裝

櫻花潤手霜 8折特價：$196｜原價：$245

櫻花潤手霜

櫻花保濕噴霧 8折特價：$112｜原價：$140

櫻花保濕噴霧

櫻花荔枝閃亮潤膚露 8折特價：$208｜原價：$260

櫻花荔枝閃亮潤膚露

櫻花荔枝沐浴啫喱 8折特價：$144｜原價：$180