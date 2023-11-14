L’OCCITANE HOTEL沉浸式體驗館 親手栽種杏仁樹/送11件產品體驗裝/環保手作坊

L’OCCITANE HOTEL沉浸式體驗館早前於首爾、新加坡及吉隆坡等地獲得成功，The L’OCCITANE Group早前正式獲得B Corporation(共益企業)認證，在環保減廢、尊重生物多樣性等各方面表現備受認同，香港站亦將以「Sustainable & Natural Beauty」可持續發展的自然之美為主題，解鎖品牌產品背後鮮為人知的環保故事，反思可持續發展在個人護膚美容領域上的可能性，宣揚環保訊息。

L’OCCITANE HOTEL沉浸式體驗館登陸香港

佔地5,000呎的「酒店」，包括杏仁森林沉浸式體驗及感受草本精油療髮魅力的5 Essential Oils Bar。完成旅程後，參加者更可獲得11件明星產品體驗套裝；此外還可以預約參加太古廣場的L‘OCCITANE #MEGA環保概念店內舉行的Upcycle環保手作坊，例如將L‘OCCITANE回收的美容膠瓶塑料製作成飾物，或環保鎖匙扣，以及馬鞭草擴香石工作坊，實踐減廢減碳生活。

杏仁森林沉浸式體驗 親手栽種及命名專屬杏仁樹 L‘OCCITANE HOTEL之旅由杏仁森林開始，透過全方位式光影投射，參加者在互動視覺體驗中，可「打卡」拍照，並體驗「虛擬植樹」——親手栽種、澆水，並為杏仁樹命名。通過見這種體驗，遊客可以看到品牌多年來致力於對環保的責任和重新植樹的努力，自2002年以來L’OCCITANE為每位工作超過3年或以上的員工植樹一棵，直到現在已重新種植逾18,000棵樹。接下來，遊客可以進入連接的Almond SPA，在浴缸中被眾多禮物盒圍繞下打卡，並親身體驗L’OCCITANE皇牌杏仁系列產品。

5 Essential Oil Bar 感受草本精油療髮 在時尚的5 Essential Oils Bar，可探索品牌皇牌草本療法護髮系列，享受專業頭皮分析服務，了解自己頭髮及頭皮的真正需要。同時淺嘗Essence of Provence特調飲品，清新的薰衣草和檸檬芳香洋溢南法風情，L‘OCCITANE HOTEL更特意使用ch00ze.club提供的重用杯借還服務，減少一次性即棄的浪費。

L ’ OCCITANE HOTEL 獨家率先發售 慈善限定版乳木果潤手霜 2023 $90/30ML 潤手霜的100%利潤將捐予L‘OCCITANE Foundation基金，用於支援世界各地NGO預防兒童失明之用，品牌的目標是於2025年受益人數可累積至2千萬人。潤手霜蘊含豐富的乳木果油（20%），能有助滋養、保護和軟化手部肌膚，並留下舒緩怡人的薰衣草香氣。

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聖誕倒數環保日曆 2023 $890 倒數環保日曆由65%再生棉製成，全年都可循環再用。可以存放小物品，甚至在下一個聖誕節也可以作為聖誕裝飾，為您的家居增添節日氣氛。收藏了 24 件L‘OCCITANE的精選產品，高效的護膚、身體及頭髮護理產品一應俱全，包括杏仁沐浴油35ML、櫻花閃亮潤膚露35ML、蠟菊極致泡沫潔面霜14ML等。您還可以親手把每日的禮物放進小口袋裡，又或者悄悄地加進小字條等窩心驚喜。