L’Oréal推肌膚智能檢測儀 5分鐘內提供個人肌膚分析 計算肌齡/成分是否有效

歐萊雅集團推出Cell Bioprint智慧肌膚檢測儀，利用蛋白質組學(proteomics)技術，可在短短5分鐘內即可了解個人皮膚狀況，包括肌膚的生物年齡及對成分的反應等，提供精準的護膚建議。

個人化的肌膚評估

歐萊雅在2025年國際消費類電子產品展(CES)發布L’Oréal Cell BioPrint。這部智慧肌膚檢測儀由歐萊雅的Longevity Integrative Science(長壽綜合科學)及韓國初創公司NanoEnTek合力研發，揭示人體機制如何影響皮膚外觀，可以在數分鐘內可生成個人化的肌膚評估，包括：

．肌膚的生物年齡：計算肌膚的年齡，並就如何延緩老化跡象提供個人化建議。

．肌膚對成分的反應：某些活性成分對肌膚是否有效？檢測儀可幫助預測肌膚對某些主要成分，例如視黃醇（retinol）等的反應，從而減少猜測。

．從被動護膚轉向主動護膚：肌膚是否容易出現黑斑或毛孔粗大？L'Oréal Cell BioPrint可預測潛在的問題，令使用者採取主動措施來幫助保持肌膚美麗。