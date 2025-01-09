L’Oréal推肌膚智能檢測儀 5分鐘內提供個人肌膚分析 計算肌齡/成分是否有效

歐萊雅集團推出Cell Bioprint智慧肌膚檢測儀，利用蛋白質組學(proteomics)技術，可在短短5分鐘內即可了解個人皮膚狀況，包括肌膚的生物年齡及對成分的反應等，提供精準的護膚建議。
個人化的肌膚評估
歐萊雅在2025年國際消費類電子產品展(CES)發布L’Oréal Cell BioPrint。這部智慧肌膚檢測儀由歐萊雅的Longevity Integrative Science(長壽綜合科學)及韓國初創公司NanoEnTek合力研發，揭示人體機制如何影響皮膚外觀，可以在數分鐘內可生成個人化的肌膚評估，包括：
．肌膚的生物年齡：計算肌膚的年齡，並就如何延緩老化跡象提供個人化建議。
．肌膚對成分的反應：某些活性成分對肌膚是否有效？檢測儀可幫助預測肌膚對某些主要成分，例如視黃醇（retinol）等的反應，從而減少猜測。
．從被動護膚轉向主動護膚：肌膚是否容易出現黑斑或毛孔粗大？L'Oréal Cell BioPrint可預測潛在的問題，令使用者採取主動措施來幫助保持肌膚美麗。
美國最近對2,000名護膚品使用者進行調查，發現近80%的人表示依靠反覆測試產品，以確定產品對自己的功效，約有半數人表示在找到自己喜歡的產品前，需嘗試7種不同的潔面乳，而L’Oréal Cell BioPrint可精地提供護膚建議，無需再盲目測試。
利用先進生物標誌物 精確美肌定位
團隊首次識別出肌膚中獨特的生物標誌物，這些標誌物可以顯示肌膚健康外觀與長壽的關鍵成分。L'Oréal Cell BioPrint可在5分鐘內測量突破性蛋白質生物標記物的存在，而且只要3個簡單步驟即可完成：
1. 將面部膠條貼在臉頰上，再放入緩衝溶液中。
2. 將溶液裝入 L'Oréal Cell BioPrint卡匣中，然後插入儀器進行分析。
3. 在 L'Oréal Cell BioPrint處理樣本的同時，Skin Connect 儀器會拍攝幾張臉部影像，並完成一份關於肌膚問題和老化的簡短問卷。
L’Oréal Cell BioPrint預計將於2025年稍後月份，在其中一個歐萊雅品牌的亞洲地區進行試用。