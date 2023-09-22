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生活
2023-09-22 17:05:00

L'Oréal歐萊雅公布5大美妝趨勢：Skinification化妝同時護膚、個人化美妝方案

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L'Oréal歐萊雅公布5大美妝趨勢：Skinification化妝同時護膚、個人化美妝方案

L'Oréal歐萊雅公布5大美妝趨勢：Skinification化妝同時護膚、個人化美妝方案

L'Oréal歐萊雅作為全球領先的美妝集團，旗下擁有YSL BEAUTÉGiorgio ArmaniKiehl'sMaybellineSkinCeuticalsKérastase等合共15個國際品牌，涵蓋護膚、美妝、頭髮護理及醫美等領域。

香港歐萊雅在本港40年，集團最近公布2023年上半年業績，受惠於開關及旅遊復甦，顧客對美妝產品的需求已大致恢復到疫情前水平；此外，顧客亦對清潔及保濕產品需求持續增長，護理產品如面膜、潔面及卸妝產品產品均錄得雙位數字增幅。香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍更早前舉辦的「香港歐萊雅 2023 傳媒日」中，揭示近年香港的美妝趨勢！

(左) 香港歐萊雅營運總監梁燁 (右)香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍，早前在「香港歐萊雅 2023 傳媒日」中，揭示近年香港的美妝趨勢！

(左) 香港歐萊雅營運總監梁燁 (右)香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍，早前在「香港歐萊雅 2023 傳媒日」中，揭示近年香港的美妝趨勢。

L'Oréal歐萊雅揭示香港美妝趨勢｜1. Skinification

Skinification是指護膚產品的成份和效益，根據香港歐萊雅內部調查，香港消費者在疫情期間越來越注重skinification，約35%本港受訪者更喜歡選用添加護膚成分的化妝品，顯示消費者的護膚意識提升，認為混合式產品有助解決皮膚問題。

歐萊雅集團旗下品牌產品都提供混合配方，例如YSL BEAUTÉ高性能霧光氣墊粉底採用94%天然來源配方及護膚基底配方，帶來豐盈水潤的完美妝效Maybelline的飛天翹防水睫毛膏SKY HIGH具備五面睫毛刷，結合Pro-Keratin配方，有助睫毛生長；而KérastaseSYMBIOSE角質煥新護理系列，有效針對頭屑根源問題，直達頭皮細胞，長效抑制頭屑形成。

YSL BEAUTÉ高性能霧光氣墊粉底

YSL BEAUTÉ高性能霧光氣墊粉底

L'Oréal歐萊雅揭示香港美妝趨勢｜2. 追求可持續美妝及背後成分

根據早前進行的研究指出，35%香港受訪者表示會選用天然成分製造的護膚品。歐萊雅採用「綠色科學」原則開發產品，包括使用可再生植物或透過循環過程獲取的材料，以及用環保方法萃取原材料，製作有效及環保的產品。

2030年前，歐萊雅旗下幾乎所有產品成分將會來自可再生資源。旗下品牌的產品亦有應用綠色科學，例如Kiehls的醫學紓敏修護潔面乳及La Roche-PosayB5 萬用修復霜，都分別應用有助表皮更新且消炎的修復草本植物積雪草。而shu umeura全新系列的ultime8∞琥珀山茶花養膚潔顏油亦通過冷壓萃取，注入珍貴天然的日本椿油，清潔皮膚同時增添滋養。

La Roche-Posay B5 萬用修復霜

La Roche-Posay B5 萬用修復霜

L'Oréal歐萊雅揭示香港美妝趨勢｜3. 強調個人化美妝體驗

根據《2023 年個人化美容全球市場報告》，個人化美容市場規模龐大，全球市場年均複合增長率(CAGR)將預計於2027年前達到13.8%。香港歐萊雅在2019年推出SkinCeuticals Custom D.O.S.E.訂製精華，經店舖醫學美容顧問一對一了解及皮膚儀器分析後，可按消費者不同的皮膚狀況，製作獨一無二的專屬精華配方，截至20237月的銷售量較去年同期上升逾230%

SkinCeuticals Custom D.O.S.E.訂製精華

SkinCeuticals Custom D.O.S.E.訂製精華

L'Oréal歐萊雅揭示香港美妝趨勢｜4. 糅合科技於消費體驗

根據畢馬威的研究發現，57%香港受訪者認為自己精通使用手機及科技，當中逾70% Z世代最有信心，表示兩者都精通。香港歐萊雅認為必須善用科技提升購物體驗，增加與消費者的互動。歐萊雅提供專屬對話/電商服務，令顧客能隨時與品牌團隊聯絡。

YSL BEAUTÉ去年的年度活動，就移師到虛擬YSL BEAUTY ZONE，派對結合音樂與美容，建立首個YSL BEAUTY METAVERSE彩妝元宇宙派對。每位用家都可創建代表自己的虛擬人物，探索活動及體驗虛擬線上商店、到訪互動遊戲專區，亦可利用虛擬Modiface技術試用YSL王牌產品。

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YSL BEAUTY ZONE

YSL BEAUTY ZONE

L'Oréal歐萊雅揭示香港美妝趨勢｜5. 關注品牌價值

除關心產品本身，消費者亦越來越關注零售商的行為及業務模式，以及支持符合社會公益的品牌。畢馬威的最新研究顯示，65%受訪香港消費者希望使用與自己擁有相同社會價值的品牌，55%消費者期望品牌實踐可持續發展措施，尤其在產品使用環保包裝及可再生物料。

55%消費者期望品牌實踐可持續發展措施，尤其在產品使用環保包裝及可再生物料。 55%消費者期望品牌實踐可持續發展措施，尤其在產品使用環保包裝及可再生物料。 55%消費者期望品牌實踐可持續發展措施，尤其在產品使用環保包裝及可再生物料。

L'Oréal歐萊雅香港2大美妝科技產品和服務

余寶珍表示，香港一直是歐萊雅集團推廣零售新體驗、新服務和產品的重要市場之一，為迎合以上5大美妝趨勢，香港歐萊雅即將在香港推出2大美妝科技產品和服務。

香港歐萊雅美妝科技產品及服務｜1. Maybelline X Teams 虛擬彩妝服務

Maybelline New York於今年7月，首次為Microsoft Teams線上會議平台提供12個不同的妝容濾鏡。用家只需於Teams上的視像通話選項中簡單一按，就能夠在線上會議中隨時隨地按心中所想轉換個人美妝。

Maybelline X Teams 虛擬彩妝服務

Maybelline X Teams 虛擬彩妝服務

香港歐萊雅美妝科技產品及服務｜2. Giorgio Armani Meta Profiler

Meta Profiler是一部可以在門市使用的的皮膚分析儀，透過10分鐘的診斷分析，可以精準分析客人的皮膚狀況，從而度身訂造最適合的CREMA NERA護膚程序。裝置配備即時保濕感應器及精密鏡頭，能以演算法提供超過10萬個皮膚捕捉功能，並測量逾13種不同臨床皮膚徵狀，如皺紋、黑斑以及紅腫等。

產品將於2024年年初在法國、中國大陸及香港市場的Giorgio Armani Beauté銷售點率先推出，屆時顧客將可在門市享用免費皮膚診斷服務。

Giorgio Armani Meta Profiler Giorgio Armani Meta Profiler Giorgio Armani Meta Profiler
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