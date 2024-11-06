La Famille買蛋糕抽 Chanel ＋ Hermès 手袋 期間限定！香印提子大福玄米茶/椰香紫米戚風蛋糕

本地蛋糕品牌La Famille今年十周年，由本年 7 月至今已舉辦 4 輪「伴你慶生十周年大抽獎」並送出超過$20 萬的豐富奬品。第五輪活動獎品更吸引，當中包括Chanel 和 Hermès 手袋，價值高之餘更是不少女生的夢中情包！活動參加次數不限，下文即睇參加方法。

La Famille 11月抽獎送Chanel手袋

凡於門市購買原個戚風大蛋糕，即可獲一次抽獎機會，參加次數不限，購買次數越多，贏取機會越大！另外買蛋糕更多送一張戚風小蛋糕兌換券，可即時換走一個價值 $70 或以下的戚風小蛋糕，優惠超值！11月頭獎為經典手袋「Chanel 黑色手挽垂蓋手袋」(市場價格約 5 萬)，12月頭獎更是「Hermès Kelly 25」(市場價格約 16 萬)，機會難得，大家一於把握機會！



參加詳情：

活動期間到香港 La Famille 門市預訂或購買 1 個原個戚風大蛋糕，即可獲得「La Famille 十週年慶生禮盒」，內含「戚風小蛋糕兌換券」、「雲朵小熊造型毛巾」及「十週年抽奬券」。於抽獎網站上提交簡單資料,包括抽獎券上所示抽獎碼，成功登記後，會收到完成登記的電郵通知，即可獲得一次抽奬機會。



抽獎獎品：

11 月頭奬 (1 位名額):Chanel 黑色手挽垂蓋手袋

12 月頭奬 (1 位名額):Hermès Kelly 25

每月二等獎 (3 位名額):100 張戚風小蛋糕兌換券

每月三等獎 (20 位名額):1 張 17CM 戚風大蛋糕兌換券

得獎公布： 11 月及 12 月的得獎名單將分別於 12 月 13 日及 1 月 14 日於 La Famille 的 Facebook、Instagram 專頁、《星島日報》及《英文虎報》刊登。而屆時將有專人聯絡得奬者。

*以上活動皆受條款及細則約束。