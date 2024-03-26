La Mer全新精華輕盈面霜 首位品牌大使全智賢展現逆齡面貌

踏入初春，La Mer推出全新精華輕盈面霜，配方從La Mer滿注活性成分的清涼啫喱面霜改良而成，採用輕盈零負擔的舒緩技術，提供深層療癒水潤的同時鎮靜泛紅，幫助加強肌膚抵禦各種傷害的能力，更請來首位品牌大使全智賢拍廣告，以用家身分展現抗老力量。

La Mer請來首位品牌大使全智賢拍廣告，以用家身份展現精華輕盈面霜的抗老力量。

啟發自「暴露組」 的新興研究 全新精華輕盈面霜的靈感啟發自「暴露組」(Exposome) 的新興研究，意指一個人在一生中遇到的環境暴露，包括飲食、生活習慣和環境，以及這些暴露如何影響這個人的整體健康；暴露組同時也考慮到內在因素，包括慢性發炎和氧化壓力等，導致能量減少、水分流失和顯著衰老。但是，肌膚其實聰明且適應力強，在全新面霜的支持下，即可喚醒箇中潛能，重塑活力和平衡，重拾顯著清新和年輕膚質。

La Mer推出全新精華輕盈面霜

全新保濕框架技術 全新精華輕盈面霜利用全新3D技術，令年輕更生活力在肌膚均勻分布，於塗抹瞬間即轉換形態，從流質轉化為滿注水潤的乳霜結構，形成清新水潤的墊護層，提升肌膚的深層亮澤，從而顯著提升肌膚，改善細紋皺紋，加強緊緻感覺和重塑回彈力。

Miracle Broth 活膚精華預防過敏 全新精華輕盈面霜中的Miracle Broth活膚精華能幫助平衡皮脂和預防顯著過敏反應，打造令肌膚表面更見健康的環境。藉著平衡肌膚屏障和促進深層保濕，Miracle Broth活膚精華更能預防水分流失、刺激物對肌膚造成傷害，幫助中和污染的影響以加強肌膚屏障，讓肌膚得以將能量專注用於亮澤更生。