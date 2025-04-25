La Mer日夜修復限定店 送晚霜體驗裝/限定意式雪糕

La Mer聯乘本地新晉插畫師Isaac Spellman，以日夜神話為主題，即日起至4月26日，在中環大館舉行限定的 Night To Day Miracle Journey日夜修復奇蹟之旅。讓大家穿梭日夜時光，感受The New Rejuvenating Night Cream及The Moisturizing Soft Cream的雙重賦活修護。現場有多個打卡位之外，購買限定套裝更會送記事簿及試用裝，亦可自製書籤，完成任務更可以食到LA MER x MESSINA的限定意式雪糕。

自製 專屬書籤

本地藝術家Isaac Spellman巫男擅長運用鮮明色彩、繁複圖案與充滿想像力的構圖，其數位插畫作品巧妙融合東西方美學，以奇幻筆觸串聯古今藝術風格。他的創作屢獲國際獎項肯定，包括美國插畫師協會獎、3x3國際插畫大獎、傳播藝術插畫獎、D&AD大獎及世界插畫獎等殊榮。

日夜修復奇蹟之旅的入口有巨型面霜，讓大家打卡，享受奢華的拍攝體驗。現場亦可蓋上由Isaac Spellman設計的心儀印章，製作專屬的 #NightToDaywithLaMer 書籤。