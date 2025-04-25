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2025-04-25 19:00:00

La Mer日夜修復限定店 送晚霜體驗裝/限定意式雪糕

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La Mer日夜修復限定店 送晚霜體驗裝/限定意式雪糕

La Mer日夜修復限定店 送晚霜體驗裝/限定意式雪糕

La Mer聯乘本地新晉插畫師Isaac Spellman，以日夜神話為主題，即日起至426日，在中環大館舉行限定的 Night To Day Miracle Journey日夜修復奇蹟之旅。讓大家穿梭日夜時光，感受The New Rejuvenating Night CreamThe Moisturizing Soft Cream的雙重賦活修護。現場有多個打卡位之外，購買限定套裝更會送記事簿及試用裝，亦可自製書籤，完成任務更可以食到LA MER x MESSINA的限定意式雪糕。

La Mer在大館舉行限定的 Night To Day Miracle Journey日夜修復奇蹟之旅。 La Mer在大館舉行限定的 Night To Day Miracle Journey日夜修復奇蹟之旅。 記者今日再訪限定店，發現店外已有長長人龍。

自製專屬書籤

本地藝術家Isaac Spellman巫男擅長運用鮮明色彩、繁複圖案與充滿想像力的構圖，其數位插畫作品巧妙融合東西方美學，以奇幻筆觸串聯古今藝術風格。他的創作屢獲國際獎項肯定，包括美國插畫師協會獎、3x3國際插畫大獎、傳播藝術插畫獎、D&AD大獎及世界插畫獎等殊榮。

日夜修復奇蹟之旅的入口有巨型面霜，讓大家打卡，享受奢華的拍攝體驗。現場亦可蓋上由Isaac Spellman設計的心儀印章，製作專屬的 #NightToDaywithLaMer 書籤。

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Isaac Spellman為La Mer設計一系列印章，讓大家自製書籤。 Isaac Spellman的設計充滿想像力。

LA MER x MESSINA 限定意式雪糕車

La Mer更與Messina合作，創作兩款限定意式雪糕：荔枝蝶豆花意式雪糕以精華修復晚霜深邃而悅目的色調為靈感，呈現產品獨有的靜謐色彩，味道輕柔而帶幽香的荔枝蝶豆花口味，十分適合炎熱天氣；而海鹽牛奶意式雪糕則詮釋了La Mer精華柔潤乳霜的絲滑質感，喜歡牛奶的朋友不要錯過！

Messina為La Mer創作兩款限定意式雪糕。 Messina為La Mer創作兩款限定意式雪糕。
La Mer x Isaac Spellman #NightToDaywithLaMer記事簿。

La Mer x Isaac Spellman #NightToDaywithLaMer記事簿。

購買套裝換領驚喜刮刮卡

凡購買指定套裝，即可換領驚喜刮刮卡乙張，有機會獲得 La Mer x Isaac Spellman #NightToDaywithLaMer記事簿。

現場有不少La Mer限定套裝發售 現場有不少La Mer限定套裝發售 購買套裝更會送試用裝，這款禮物送的小巧化妝袋就非常可愛！

送晚霜體驗裝及限定意式雪糕

完成以上任務，按指示上傳照片或影片到個人社交平台 (FacebookInstagram、小紅書)，並加上指定標籤及追蹤 @LaMerHKOfficial，即可換領 The New Rejuvenating Night Cream 全新精華修復晚霜體驗裝 3.5ml 和免費換領La Mer x Messina 推出的限定口味意式雪糕，每人限額一次。

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Messina為La Mer創作兩款限定意式雪糕。

Messina為La Mer創作兩款限定意式雪糕。

La Mer日夜修復奇蹟之旅 NIGHT TO DAY MIRACLE JOURNEY

La Mer日夜修復奇蹟之旅 NIGHT TO DAY MIRACLE JOURNEY

La Mer日夜修復奇蹟之旅 NIGHT TO DAY MIRACLE JOURNEY

日期：424日至427

時間：11:00am - 7:00pm

地點：中環大館檢閱廣場

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