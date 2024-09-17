Laifen迷你版負離子高速風筒 比罐裝飲品更輕/新增兒童模式可用於寵物

自開關後，不少港人紛紛外遊，迷你版的旅行風筒亦愈來愈多人用，無論是快閃的小旅行，或是健身，不少人都會帶著自家風筒出行。

Laifen的負離子高速風筒，憑著纖巧外形及速乾功能，加上價錢相宜，深受不少人歡迎。Laifen最近推出「比小更小」的Laifen Mini負離子高速風筒，將強大與便攜合二為一，將風筒變得迷你小巧，置於居家中不佔空間，重量變得更輕，帶來輕盈的握持手感。迷你外型更提供4款治愈新色調，分別是抹茶綠、冰川藍、牛奶粉、珠光白，配搭機身微粒細膩觸感，無論出遊、健身或Staycation都能夠輕便攜帶。

對比人氣產品Laifen SE，Laifen Mini體積縮小33%，重量減少27%，重量僅達299g，比罐裝飲品更為輕巧。手柄直徑減少約5mm，更符合人體工學設計，令操控變得更順手。為實現Laifen Mini 輕小外觀，同時擁有強大性能，Laifen 重新研發高速無刷電機，經過400天研發，打造出對比同等體積電機直徑縮小2mm，而性能依然強悍的新一代高速無刷電機。其轉速高達110,000的高速無刷摩打，以強勁風力在短時間內吹乾髮絲；而負離子處理器包含2億個負離子，幫助中和頭髮靜電，減少毛躁，令髮絲更柔順。

首加入兒童專屬模式 值得一提的是，Laifen Mini首次加入創新的兒童專屬模式，設兩種低溫舒柔風力，針對兒童髮質細軟、稀疏的特性，高速快乾的同時避免燙傷，不論是兒童或寵物，這個風溫都能安心使用。