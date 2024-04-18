Langham Beauty Fest S/S 2024 美妝好物低至3折

全城期待、半年一度的Langham Beauty Fest S/S 2024，由即日起至5月12日重臨旺角朗豪坊大型美妝概念店LANGHAM BEAUTY。活動期間，全場超過300款美妝護膚禮遇及套裝低至3折，並有超過60個人氣品牌，如ESTĒE LAUDER、LANCÔME、SHISEIDO、SK-II、YSL BEAUTÉ、ARMANI BEAUTY、M·A·C、CHARLOTTE TILBURY、CLARINS及CHANTECAILLE等推出激抵購物優惠和額外激賞。加上場內特設迷你影棚，必能讓大家一邊打卡，一邊盡享購物樂趣，輕鬆打造專屬自己風格的嶄新春夏造型。

全場超過 300 款美妝護膚禮遇及套裝低至 3 折

活動期間，多項頂級美妝護膚好物低至3折，如ESTĒE LAUDER皇牌升級再生基因修護精華75ml套裝HK$1,215（價值HK$3,040）及THE HISTORY OF WHOO還幼凝顏本初肌底精華套裝HK$2,110（價值HK$6,045）；更有皇牌套裝精選推介，包括SK-II護膚面膜能量套裝HK$1,700（價值HK$2,345）、HELENA RUBINSTEIN皇牌REPLASTY修復晚霜50ml套裝HK$3,900（價值HK$5,609）、ARMANI BEAUTY零瑕彩妝套裝 HK$990-HK$1,035（價值HK$1,430-HK$1,475）。此外，SHISEIDO VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜一盒（12對）更有買一送一優惠，HK$610有兩盒（價值HK$1,220）；增量組合如LANCÔME GÉNIFIQUE小黑瓶增量套裝HK$1,950（價值HK$4,190）、CLARINS賦活明眸嫩肌增量套裝HK$1,860（價值HK$2,457）；人氣熱賣產品，包括TRIPOLLAR 最強金礦24K極緻套裝HK$2,888（價值HK$4,849）、POLA B.A精華水抗糖化護膚限定套裝HK$1,690（價值HK$2,584）。另有CHARLOTTE TILBURY魔法底妝套裝HK$860（價值HK$1,112），讓你以至抵價錢打造貴婦級水漾美肌及迷人妝容。於LANGHAM BEAUTY購物滿HK$300，即能獲賞價值HK$100禮品；或購物滿HK$1,000，即能獲賞價值高達HK$860禮品！