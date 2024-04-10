Laura Mercier x江𤒹生Anson Kong 送AK親筆簽名養膚底霜及雙面相卡

Laura Mercier的王牌妝前底霜多年來得到不少好評，品牌今夏革新推出全新極緻全效養膚底霜系列，貫徹「上妝同時護膚」理念，為裸肌升華至妝前最佳狀態，糅合護膚、修飾、持妝效能。品牌更請來敢言的Anson Kwong江𤒹生 @Mirror， 化身為療癒系暖男拍廣告，更送出AK親筆簽名的養膚底霜及雙面相卡，並會捐贈寵物濕糧予非牟利愛護動物機構，支持守護香港流浪動物，應援同時做善事！

Laura Mercier x江𤒹生Anson Kong 送AK親筆簽名養膚底霜及雙面相卡

AK一向無懼於鏡頭前做最真實的自己，予人率性敢言形象。他今次徹底卸下平日鏡頭前的剛強形象，化身成療癒系暖男，為粉絲暖心挑選極緻全效養膚底霜。充滿愛心的暖男AK低調守護粉絲及小動物，與Laura Mercier的養膚底霜系列的護膚理念不謀而合，於妝前、妝後默默守護肌膚，一步昇華原生肌及妝容狀態。

Laura Mercier 即日起在Facebook專頁放送Laura Mercier x 江𤒹生 Anson Kong「Effortless Glow」廣告，廣告以第一身貓貓可愛視角出發，帶領粉絲近距離窺探AK無瑕底妝的秘密。粉絲更可貼身視角與AK一同Get Ready、窺探AK與貓貓可愛互動等絕密福利畫面，片段更會發放粉絲專屬的「甜蜜小彩蛋」。