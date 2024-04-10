Laura Mercier x江𤒹生Anson Kong 送AK親筆簽名養膚底霜及雙面相卡

Laura Mercier的王牌妝前底霜多年來得到不少好評，品牌今夏革新推出全新極緻全效養膚底霜系列，貫徹「上妝同時護膚」理念，為裸肌升華至妝前最佳狀態，糅合護膚、修飾、持妝效能。品牌更請來敢言的Anson Kwong江𤒹生 @Mirror， 化身為療癒系暖男拍廣告，更送出AK親筆簽名的養膚底霜及雙面相卡，並會捐贈寵物濕糧予非牟利愛護動物機構，支持守護香港流浪動物，應援同時做善事！
AK一向無懼於鏡頭前做最真實的自己，予人率性敢言形象。他今次徹底卸下平日鏡頭前的剛強形象，化身成療癒系暖男，為粉絲暖心挑選極緻全效養膚底霜。充滿愛心的暖男AK低調守護粉絲及小動物，與Laura Mercier的養膚底霜系列的護膚理念不謀而合，於妝前、妝後默默守護肌膚，一步昇華原生肌及妝容狀態。
Laura Mercier 即日起在Facebook專頁放送Laura Mercier x 江𤒹生 Anson Kong「Effortless Glow」廣告，廣告以第一身貓貓可愛視角出發，帶領粉絲近距離窺探AK無瑕底妝的秘密。粉絲更可貼身視角與AK一同Get Ready、窺探AK與貓貓可愛互動等絕密福利畫面，片段更會發放粉絲專屬的「甜蜜小彩蛋」。
AK Effortless glow有獎活動
即日起至4月30日：於Laura Mercier Facebook專頁廣告影片的帖文中，分享兩個最喜愛的AK表情並Tag兩位朋友。最有心思的50位留言者，將可免費獲贈極緻潤澤養膚底霜旅行裝及神秘禮品一份。
即日起至4月30日：於Instagram分享使用極緻全效養膚底霜的相片及用後感，設定Instagram帳戶為公開並加上指定hashtag，最具創意的9位幸運兒可獲得AK親筆簽名養膚底霜一支(款式隨機) 。
Laura Mercier x Anson Kong 江𤒹生完整版「Effortless Glow」廣告影片
登入Laura Mercier Facebook專頁投入江𤒹生 Anson Kong「Effortless glow」有獎活動
Laura Mercier x 江𤒹生Anson Kong 套裝
1/ 透過以下網站( bit.ly/LM_AK_Primer )，成功登記於4月11日至22日期間的體驗服務，完成後即可獲得極緻潤澤養膚底霜 體驗裝一份及Laura Mercier X AK 限量雙面簽名相卡 一張。以驗證短訊上的換領日期為準。
2/ 凡於門市購買極緻養膚底霜套裝(任何兩支極緻養膚底霜)，除可獲9折購物優惠劵以用於下次購物外，Laura Mercier HK更會捐贈一罐寵物濕糧予非牟利愛護動物機構，支持守護香港流浪動物。