Laura Mercier x AK江𤒹生全新彩妝 玩遊戲贏AK簽名幻燈底片及相機

Laura Mercier最近推出全新幻魅彩妝系列，並特意於觀塘APM全新形象店舉辦發布會，請來人氣男團MIRROR副隊長Anson Kong江𤒹生出席，品牌更同步舉辦「Seeing Rouge 有獎活動」，粉絲有機會獲得AK親筆簽名的限定幻燈底片及一次性菲林相機，「生粉」不要錯過！

全新系列包括幻魅柔霧鎖水唇膏及鑽光幻魅眼影筆。唇膏主打高釋彩、高持色與高保濕，糅合「高飽和釋彩微粒」配方，一觸即釋放濃郁色澤。同時加入了法國西梅油及葡萄籽油兩大美唇植萃精油，以及具修護效能的維他命E，為櫻唇帶來長效舒適滋潤的修護感。而眼影筆備有19款色調，其多維珍珠柔光粉末，有效凝聚不同角度的光線折射，輕輕一劃即上色，帶來不暈染、不脫色的高飽和持妝效果。

AK在活動當中特意分享拍廣告的有趣體驗，坦言是首次用唇膏寫字，一開始還怕很難完成，但唇膏非常「出色」，加上唇膏的斜面角度非常精細，因此很快完成。他透露用唇膏寫下的密語是給粉絲的一個感謝，更私心推薦他在影片中使用的680 Rosewood Silk 及520Scarlet Velvet，前者顏色沉穩大方，後者的編號則代表他對粉絲的愛。

Seeing Rouge 有獎活動 贏 AK 簽名幻燈底片及相機

Laura Mercier Facebook專頁將由即日起舉辦「Seeing Rouge 有獎活動」，粉絲更有機會獲得 Laura Mercier x AK 親筆簽名限定幻燈底片 及 一次性菲林相機，「生粉」萬勿錯過。

即日至9月5日：於Laura Mercier Facebook專頁廣告影片的帖文中，分享兩個最喜愛的AK表情並Tag兩位朋友。最有心思的5位留言者，將可獲贈AK親筆簽名限定幻燈底片一張。

即日至9月30日：於Instagram分享使用全新幻魅彩妝系列的相片及用後感，設定Instagram帳戶為公開並加上指定hashtag，最具創意的5位幸運兒可獲得AK親筆簽名限定一次性菲林相機一部。