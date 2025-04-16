LAURA MERCIER x Anson Kong@MIRROR 送親筆簽名輕粉底霜及紀念品

Laura Mercier再度與MIRROR副隊長Anson Kong江𤒹生合作，拍攝「The Best Gets Better」為主題的全新廣告影片，宣傳最新推出的水光修護輕粉底霜Tinted Moisturizer Natural Dewy。品牌同時推出「The Best Gets Better 有獎活動」，生粉更有機會獲得AK親筆簽名輕粉底霜及一系列Laura Mercier X AK的限定紀念品！

AK換上一身溫柔的法式米白極簡造型，呼應全新水光修護輕粉底霜打造的極簡輕底妝，向生粉展示充滿生活感的一面，同時展現「告別繁瑣，輕妝上陣」的主題。全新水光修護輕粉底霜以88%護膚配方打造，結合護膚面霜與粉底，可維持24小時的深層保濕效果，打造輕妝比例的底妝，更只需用手指上妝，非常方便。

對於時常需要日夜顛倒工作的AK，亦有分享使用全新底霜的感受：「以前放假的日子，我都只會素顏上陣，現在有輕粉底霜，只需要用手輕輕推開就能一步快速完妝，輕妝出門。第一次使用輕粉底霜時，便覺得它效果自然，沒有任何粉感，卻可令皮膚看起來很有光澤。加上它有高含量的護膚成分，可以提升肌膚質感，締造對皮膚沒有負擔的輕底妝，絕對是我放假必備的懶人恩物！」

與此同時，Laura Mercier 同時推出「The Best Gets Better 有獎活動」，分3階段讓大家一起投入有獎遊戲活動，粉絲有機會獲得AK親筆簽名輕粉底霜及一系列Laura Mercier X AK的限定紀念品。6月上旬更會有第二彈的宣傳影片公開，粉絲們不要錯過！ The Best Gets Better 有獎活動 即日至 4 月 30 日： To My Best 有獎活動 ( 名額 20 個 ) 於Laura Mercier Facebook專頁廣告影片的帖文中，簡單分享喜歡水光修護輕粉底霜的原因，並標註2位朋友。最有心思的20位留言者，將可免費獲贈限量Laura Mercier X AK To My Best 親跡印刷明信片一張及限量報章海報一份。

限量Laura Mercier X AK To My Best 親跡印刷明信片

即日至 5 月 31 日： My Best Dewy Moment 有獎活動 ( 名額 9 個 ) 上妝只需15秒，即可維持15小時+的持久水光輕底妝！粉絲可於Laura Mercier官網免費登記15分鐘水光輕底妝體驗服務 ，完成體驗後，紀錄你的完美水光輕底妝best moment(相片或影片形式不限)，並於Instagram或Thread以帖文形式分享，設定帳戶為公開並加上指定hashtag #MyBestDewy ，即有機會擁有Laura Mercier X AK 限定紀念禮品一套，當中包括AK親筆簽名水光修護輕粉底霜旅行裝一支 (色號隨機) 及 Laura Mercier X AK 限量報章海報一份。

AK親筆簽名水光修護輕粉底霜旅行裝 及 Laura Mercier X AK 限量報章海報

6 月 1 至 6 月 30 日： #Find My Best 有獎活動 ( 名額 9 個 ) 活動期間，只要找出並拍低隱藏於Laura Mercier各門市內AK留給粉絲的專屬訊息，並將照片上載至Instagram或Thread帳戶，並簡單分享喜歡全新輕粉底霜系列 的原因，設定帳戶為公開並加上指定hashtag #FindMyBest ，即有機會獲得AK親筆簽名隱藏版鏡面燈箱一個，以及全新輕粉底霜旅行裝一支 (色號隨機) 。 The Best Gets Better 有獎活動