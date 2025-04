LAURA MERCIER x Anson Kong@MIRROR 送親筆簽名輕粉底霜及紀念品

Laura Mercier再度與MIRROR副隊長Anson Kong江𤒹生合作,拍攝「The Best Gets Better」為主題的全新廣告影片,宣傳最新推出的水光修護輕粉底霜Tinted Moisturizer Natural Dewy。品牌同時推出「The Best Gets Better 有獎活動」,生粉更有機會獲得AK親筆簽名輕粉底霜及一系列Laura Mercier X AK的限定紀念品!

與此同時,Laura Mercier 同時推出「The Best Gets Better 有獎活動」,分3階段讓大家一起投入有獎遊戲活動,粉絲有機會獲得AK親筆簽名輕粉底霜及一系列Laura Mercier X AK的限定紀念品。6月上旬更會有第二彈的宣傳影片公開,粉絲們不要錯過!

The Best Gets Better 有獎活動

即日至 4 月 30 日: To My Best 有獎活動 ( 名額 20 個 )

於Laura Mercier Facebook專頁廣告影片的帖文中,簡單分享喜歡水光修護輕粉底霜的原因,並標註2位朋友。最有心思的20位留言者,將可免費獲贈限量Laura Mercier X AK To My Best 親跡印刷明信片一張及限量報章海報一份。