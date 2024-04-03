LCX「寶可夢卡牌遊戲新手教室」x又一城「排球少年限定店」 動慢迷必去！

動慢迷必去兩大打卡點，分別是LCX Pokémon商品期間限定店、首次在香港展出、即將發售的全新寶可夢系列卡牌展示牆，寶可夢集換式卡牌遊戲的新手教室；以及《排球少年!!》香港首個官方期間限定店，場內掛有烏野高校和音駒高校校旗，還有日向翔陽、影山飛雄、孤爪研磨和黑尾鐵朗1：1等身角色立牌現身。喜愛這兩部動畫的粉絲，快點去簽到及搜購喜愛的物品吧！ Pokémon TCG Pop Up Store in LCX 再度回歸！今次活動將有首次在香港展出、即將發售的全新系列卡牌展示牆，讓大家率先預覽全新系列的強化擴充包「緋紅薄霧」部分卡牌！現場還有寶可夢立牌，大家可以與可愛迷人的皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨立牌一起合照！同場設有期間限定店販售寶可夢集換式卡牌遊戲的各種商品及多款寶可夢中心原創商品，現場更設有寶可夢集換式卡牌遊戲的新手教室。 寶可夢集換式卡牌遊戲的新手教室 教學試玩！ 近年風靡全城的寶可夢集換式卡牌遊戲不斷帶起卡牌對戰的熱潮，各位訓練家如果想接觸試玩，便可以於活動期間的週末及公眾假期到場與其他訓練家進行寶可夢卡牌對戰，現場還有專 業的工作人員指導遊戲教學。完成教學對戰後，訓練家更有機會得到寶可夢特典卡牌乙張！ (特典卡為隨機發放，數量有限，送完即止) 活動地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門 活動日期：即日起至4月21日(逢星期六、日及公眾假期) 開放時間：2PM – 8PM

Pok é mon 商品期間限定店必買！集換式卡牌遊戲商品及寶可夢中心原創商品 作為一個準備充足的訓練家，當然要有良好的裝備！《Pokémon TCG Pop Up Store in LCX》搜羅了多款寶可夢集換式卡牌遊戲的商品、以及來自寶可夢中心的原創商品，當中最新系列的擴充包「狂野之力」及「異度審判」收錄多款來自古代及未來的寶可夢卡牌，而同場亦有販售多款寶可夢造型的卡套及卡盒，助訓練家保護好對戰卡牌及裝備自己的獨特牌組。 另外，現場還有正在熱賣的寶可夢集換式卡牌遊戲商品「奇樹禮盒」及「頂級收藏箱噴火龍」的實物展示。還在考慮是否要購買的訓練家們，相信在看過實物後都會忍不住入手！

Pokémon TCG Pop Up Store in LCX 活動日期：即日起至4月21日 活動地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門 期間限定店營業時間：即日起至4月21日10AM – 10PM 新手教室開放時間：活動期間逢星期六、日及公眾假期 2PM – 8PM

又一城「排球少年限定店」 九龍塘又一城經常與著名IP及人氣動漫合作，於即日起至4月11日期間為大家帶來人氣動畫《排球少年!!》香港首個官方期間限定店，而全新劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》電影亦同期在香港上映，各位排球少年迷可以準備足夠銀彈，瘋狂入手超過二百款的人氣周邊商品，當中更包括香港首賣的別注精品，實在不容錯過！2024年3月29日起，My FESTIVAL會員以電子貨幣消費滿指定金額，更可免費換領電影換票証。購物完再打卡是必需的吧！期間限定店場內有兩米高的日向烏鴉充氣大公仔坐陣，超級卡哇依；當然不少得1：1等身的角色立牌，勢必引發全城打卡熱潮！人氣女團Lolly Talk的成員黃敏蕎（阿妹）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（Ah Yo）和吳倩怡（Sinnie）更於期間限定店開幕日率先到場打卡兼大掃限定精品！ 1 ： 1 角色立牌 兩米高日向烏鴉充氣大公仔 獨家香港首次發售精品 進入又一城LG2層的《排球少年!!》香港官方期間限定店，恍如身在決戰場地，場內掛有《排球少年!!》中出現過的烏野高校和音駒高校校旗，四個角色包括：日向翔陽、影山飛雄、孤爪研磨和黑尾鐵朗亦以1：1等身角色立牌現身；旁邊還有兩米高的日向烏鴉充氣大公仔，超級可愛！ 期間限定店發售超過二百款周邊商品，當中有多款於香港首次公開發售，包括T恤、襟章、枱墊、手機帶、衛衣、抱枕等等。場內更會發售全新劇場版的香港首發商品，大家絕對不能錯過！另外，《排球少年!!垃圾場的決戰》特別版八達通紀念珍藏套裝亦將提供預售，限量1,000套，內有八達通卡及迷你玻璃水晶排球，包裝盒以烏野高中球衣顏色作配色，並印有獨立編號，極具收藏價值。預售日期及詳情，將會在羚邦集團的社交平台公布，敬請留意。

M y FESTIVAL 會員 專享禮遇 消費換領劇場版《排球少年 !! 垃圾場的決戰》 電影換票証 2024年3月29日起，My FESTIVAL會員即日以電子貨幣消費滿港幣1,000元或以上#，即可免費換領劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》電影換票証兩張，數量有限，換完即止！* #活動詳情請參閱又一城網頁或又一城手機應用程式 *受條款及細則約束

My FESTIVAL會員消費滿額，即可換領劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》電影換票証。