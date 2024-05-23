LCX x Cheap Century 大麻成期間限定便利店TMS MART開催

史上最Chill的便利店在哪裡？就是座落於LCX的「TMS MART期間限 定便利店」！由2024年6⽉6⽇⾄7⽉7⽇開始，⼤麻成、阿婆及⼩麻成親⾃主理的「TMS MART期間限定便利店」正式開催，保證12⼩時營業，24⼩時偷懶，絕對是「Hea爆の 霸」！⼤家可以在便利店內尋找他們「蛇王」的⾝影，還可以入⼿多款全新精品！適逢6⽉ 15⽇是⼤麻成⽣⽇，除了便利店內有巨型「長壽杯麵」為⼤麻成賀壽，原作插畫家蘇泳康亦 會親臨LCX舉⾏⽣⽇簽名會，與⼀眾Fans⾒⾯。壽星更會為⼤家帶來⽣⽇の驚喜，讓⼤家可以換領到「TMS MART便利袋」，⼤家記得要密切留意換領詳情呀！

TMS MART 期間限定便利店！集打卡與購物於 ⼀⾝

最近不少⼈喜歡到⽇本便利店跟富⼠⼭打卡，奉⾏24⼩時偷懶的⼤麻成就表示，去⽇本實在太過遙遠，所以決定去尖沙咀LCX開設TMS MART期間限定便利店，⾃⼰做⼀個⽉限定店長，讓⼤家可以輕輕鬆鬆跟他及阿婆與⼩麻成打卡，再來入⼿超過50款全新限量精品！