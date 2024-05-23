LCX x Cheap Century 大麻成期間限定便利店TMS MART開催

史上最Chill的便利店在哪裡？就是座落於LCX的「TMS MART期間限 定便利店」！由2024年6⽉6⽇⾄7⽉7⽇開始，⼤麻成、阿婆及⼩麻成親⾃主理的「TMS MART期間限定便利店」正式開催，保證12⼩時營業，24⼩時偷懶，絕對是「Hea爆の 霸」！⼤家可以在便利店內尋找他們「蛇王」的⾝影，還可以入⼿多款全新精品！適逢6⽉ 15⽇是⼤麻成⽣⽇，除了便利店內有巨型「長壽杯麵」為⼤麻成賀壽，原作插畫家蘇泳康亦 會親臨LCX舉⾏⽣⽇簽名會，與⼀眾Fans⾒⾯。壽星更會為⼤家帶來⽣⽇の驚喜，讓⼤家可以換領到「TMS MART便利袋」，⼤家記得要密切留意換領詳情呀！
TMS MART期間限定便利店！集打卡與購物於⼀⾝
最近不少⼈喜歡到⽇本便利店跟富⼠⼭打卡，奉⾏24⼩時偷懶的⼤麻成就表示，去⽇本實在太過遙遠，所以決定去尖沙咀LCX開設TMS MART期間限定便利店，⾃⼰做⼀個⽉限定店長，讓⼤家可以輕輕鬆鬆跟他及阿婆與⼩麻成打卡，再來入⼿超過50款全新限量精品！
本地最強の便利店打卡熱點
⾝為店長的⼤麻成貫徹TMS MART的營運⽅針：「12⼩時營業，24⼩時偷懶」，以⾝作則地在「扮⼯」，「Hea⾜全場」，作為店員的阿婆和⼩麻成有⾒及此，當然「唔執輸」齊齊偷懶！⼤家可以在便利店不同⾓落裡，找到他們「蛇王吞Pop」的⾝影。請謹記，便利店只營業12⼩時，⼀到結業時間，⼤麻成會立即「收舖閃⼈」，連⼀秒鐘都不會遲喔！
⼤麻成⽜⼀限定長壽杯麵
「Happy Birthday to me」！6⽉15⽇就是⼤麻成的⽣⽇，當然要有⼀個巨型長壽杯麵給愛吃的⼤麻成賀⼀賀壽！⼤家可以跟3D立體的⼤麻成和阿婆打卡合照之餘，還要記得跟⼤麻成說聲「⽣⽇快樂」啊！⼤麻成更在⾃⼰後⽅的杯麵牆暗藏驚喜，⼤家看到寫上「打開有驚 喜」的杯麵，記得要打開看看呀！
⼤麻成期間限定店
打卡過後，當然要到⼤麻成期間限定店爆買最新最搞笑的精品！超過50件精品⾸次⾯世，⽽且數量有限，想搶先購買就要到位於LCX的TMS MART入⼿，「⼿快有⼿慢無」！
營業時間：2024年6⽉6⽇(下午4時⾄晚上10時)
2024年6⽉7⽇⾄2024年7⽉7⽇(早上10時⾄晚上10時)
營業地點：LCX正⾨
⼤麻成⽣⽇簽名會
「⼤麻成」原作插畫家蘇泳康將於⼤麻成⽣⽇當天親臨LCX舉辦簽名會。凡於TMS MART期間限定便利店購物滿HK$300 (最多2張即⽇發票)，即有機會獲得籌號，先到先得，派完即⽌。
籌號換領時間：2024年6⽉6⽇下午4時⾄2024年6⽉15⽇下午5時
籌號換領地點：LCX顧客服務部
簽名會地點：LCX Oasis 3（Xplus對出）
【TMS MART期間限定便利店】活動總覽
開放⽇期：2024年6⽉6⽇ ⾄ 2024年7⽉7⽇
展覽地點：尖沙咀海港城海運⼤廈三階LCX
入場費⽤：免費 展覽開放時間：上午10時⾄晚上10時（2024年6⽉6⽇下午4時開始）
期間限定店營業時間：上午10時⾄晚上10時 （2024年6⽉6⽇下午4時開始）