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生活
2024-05-23 21:44:46

LCX x Cheap Century 大麻成期間限定便利店TMS MART開催

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LCX x Cheap Century 大麻成期間限定便利店TMS MART開催

LCX x Cheap Century 大麻成期間限定便利店TMS MART開催

史上最Chill的便利店在哪裡？就是座落於LCX的「TMS MART期間限 定便利店」！由202466⽇⾄77開始，麻成、阿婆及麻成親主理的「TMS MART期間限定便利店」正式開催，保證12時營業，24時偷懶，絕對是「Hea爆の 霸」！家可以在便利店內尋找他們「蛇王」的影，還可以入⼿多款全新精品！適逢6 15麻成⽣⽇，除了便利店內有巨型「長壽杯麵」為麻成賀壽，原作插畫家蘇泳康亦 會親臨LCX⾏⽣⽇簽名會，與Fans⾒⾯。壽星更會為家帶來⽣⽇の驚喜，讓可以換領到「TMS MART便利袋」，家記得要密切留意換領詳情呀！

TMS MART期間限定便利店！集打卡與購物於⼀⾝

最近不少喜歡到本便利店跟富⼠⼭打卡，奉24時偷懶的麻成就表示，去本實在太過遙遠，所以決定去尖沙咀LCX開設TMS MART期間限定便利店，⾃⼰限定店長，讓家可以輕輕鬆鬆跟他及阿婆與麻成打卡，再來入⼿超過50款全新限量精品

TMS MART期間限定便利店 TMS MART期間限定便利店

本地最強の便利店打卡熱點

為店長的麻成貫徹TMS MART的營運針：「12時營業，24時偷懶」，以作則地在「扮」，「Hea全場」，作為店員的阿婆和麻成有及此，當然「唔執輸」齊齊偷懶！家可以在便利店不同落裡，找到他們「蛇王吞Pop」的影。請謹記，便利店只營業12時，到結業時間，麻成會立即「收舖閃」，連秒鐘都不會遲喔！

麻成⽜⼀限定長壽杯麵

Happy Birthday to me」！615就是麻成的⽣⽇，當然要有個巨型長壽杯麵給愛吃的麻成賀賀壽！家可以跟3D立體的麻成和阿婆打卡合照之餘，還要記得跟成說聲「⽣⽇快樂」啊！麻成更在⾃⼰的杯麵牆暗藏驚喜，家看到寫上「打開有驚 喜」的杯麵，記得要打開看看呀

TMS MART本地最強の便利店打卡熱點 巨型長壽杯麵 打開有驚喜杯麵

麻成期間限定店

打卡過後，當然要到麻成期間限定店爆買最新最搞笑的精品！超過50件精品世，且數量有限，想搶先購買就要到位於LCXTMS MART⼿，「⼿快有⼿慢無」！

營業時間：202466(下午4晚上10)

202467⽇⾄202477(早上10晚上10)

營業地點：LCX

⼤麻成期間限定店

⼤麻成期間限定店

麻成⽣⽇簽名會

麻成」原作插畫家蘇泳康將於麻成⽣⽇當天親臨LCX舉辦簽名會。凡於TMS MART期間限定便利店購物滿HK$300 (最多2張即)，即有機會獲得籌號，先到先得，派完即

籌號換領時間：202466下午42024615下午5

籌號換領地點：LCX顧客服務部

簽名會地點：LCX Oasis 3Xplus對出

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與大麻成慶祝生日

與大麻成慶祝生日

TMS MART期間限定便利店】活動總覽

開放期：202466 202477

展覽地點：尖沙咀海港城海運廈三階LCX

入場費：免費 展覽開放時間：上午10晚上10時（202466下午4時開始）

期間限定店營業時間：上午10晚上10 202466下午4時開始

TMS MART期間限定便利店

TMS MART期間限定便利店

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