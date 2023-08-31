Le Creuset開倉｜Le Creuset廚具開倉低至3折 夢幻粉色琺瑯鑄鐵鍋激減$2,790！

Le Creuset由下星期一起(9月4日)，在購物平台On The List舉行開倉優惠，多款廚具低至3折發售，最平只要$120就可入手夢幻粉色廚具！今次的特價廚具不單涵蓋品牌的熱賣款，就連新貨都有特價，包括琺瑯鑄鐵鍋、燒烤盤、陶瓷碗碟及水杯等，其中一款琺瑯鑄鐵鍋更激減$2,790，各位不妨趁著中秋做節前入貨，與親友飯聚的時候show off一下！

Le Creuset廚具開倉優惠低至3折

Le Creuset 開倉｜Le Creuset 廚具開倉優惠低至 3 折 最平 $120 入手陶瓷碟 Le Creuset的廚具一向出名，其琺瑯鑄鐵鍋有密閉式的聚熱效果，不但可以更快煮出美食，令鍋中食物營養不易流失，更可逼出食物本身的水份和精華，更食物原汁原味，口感更嫩滑多汁，加上夢幻的粉色配色，深受愛下廚的女生歡迎。

Le Creuset廚具開倉優惠低至3折

Le Creuset 開倉｜ 新貨都有減價 今次開倉款包括品牌熱賣的產品，新貨也在其中之列！包括熱琺瑯鑄鐵鍋、人氣陶瓷碗碟、燒烤盤及杯子等，最平$120就可以入手，大部分產品均以半價發售，更有產品減至3折，包括淺粉紅色的琺瑯鑄鐵深炒鍋(22厘米)，由 $3,980減至$1,190！另一款原價$3,380的圓形琺瑯鑄鐵鍋，亦半價減至$1,690，十分抵買！ Le Creuset 開倉｜Le Creuset 熱賣款減價：

Le Creuset 開倉｜Le Creuset 新款減價：