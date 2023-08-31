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2023-08-31 18:06:00

Le Creuset開倉｜Le Creuset廚具開倉低至3折 夢幻粉色琺瑯鑄鐵鍋激減$2,790！

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Le Creuset開倉｜Le Creuset廚具開倉低至3折 夢幻粉色琺瑯鑄鐵鍋激減$2,790！

Le Creuset開倉｜Le Creuset廚具開倉低至3折 夢幻粉色琺瑯鑄鐵鍋激減$2,790！

Le Creuset由下星期一起(94)，在購物平台On The List舉行開倉優惠，多款廚具低至3折發售，最平只要$120就可入手夢幻粉色廚具！今次的特價廚具不單涵蓋品牌的熱賣款，就連新貨都有特價，包括琺瑯鑄鐵鍋、燒烤盤、陶瓷碗碟及水杯等，其中一款琺瑯鑄鐵鍋更激減$2,790，各位不妨趁著中秋做節前入貨，與親友飯聚的時候show off一下！

Le Creuset廚具開倉優惠低至3折

Le Creuset廚具開倉優惠低至3折

Le Creuset開倉｜Le Creuset廚具開倉優惠低至3 最平$120入手陶瓷碟

Le Creuset的廚具一向出名，其琺瑯鑄鐵鍋有密閉式的聚熱效果，不但可以更快煮出美食，令鍋中食物營養不易流失，更可逼出食物本身的水份和精華，更食物原汁原味，口感更嫩滑多汁，加上夢幻的粉色配色，深受愛下廚的女生歡迎。

Le Creuset廚具開倉優惠低至3折

Le Creuset廚具開倉優惠低至3折

Le Creuset開倉｜新貨都有減價

今次開倉款包括品牌熱賣的產品，新貨也在其中之列！包括熱琺瑯鑄鐵鍋、人氣陶瓷碗碟、燒烤盤及杯子等，最平$120就可以入手，大部分產品均以半價發售，更有產品減至3折，包括淺粉紅色的琺瑯鑄鐵深炒鍋(22厘米)，由 $3,980減至$1,190！另一款原價$3,380的圓形琺瑯鑄鐵鍋，亦半價減至$1,690，十分抵買！

Le Creuset開倉｜Le Creuset熱賣款減價：

Le Creuset開倉｜Set of 5 Flower Dish 20cm 特價$940 原價$1,880 (半價) Le Creuset開倉｜Round Casserole/oven 18cm 特價$1,340 原價$2,680 (半價) Le Creuset開倉｜Signature Oval Baker 24cm 特價$840 原價$1,680 (半價) Le Creuset開倉｜Round Casserole/oven 20cm 特價$1,490 原價$2,980 (半價) Le Creuset開倉｜Square Grill 24cm 特價$900 原價$1,800 (半價) Le Creuset開倉｜Round Casserole/oven 24cm SS Knob 特價$1,840 原價$3,680 (半價) Le Creuset開倉｜Square Skillet Grill 26cm 特價$990 原價$1,980 (半價) Le Creuset開倉｜Round Casserole/oven 28cm 特價$2,140 原價$4,280 (半價) Le Creuset開倉｜Set of 2 Frill Bowl 14cm (Bulk) 特價$210 原價$700 (3折) Le Creuset開倉｜Cassoulet Serving Bowl 特價$260 原價$520 (半價) Le Creuset開倉｜Round Casserole/oven 20cm 特價$1,490$ 原價2,980 (半價) Le Creuset開倉｜Round Casserole/oven 22cm SS Knob 特價$1,690 原價$3,380 (半價) Le Creuset開倉｜Tokyo Cereal Bowl 18cm 特價$180 原價$360 (半價) Le Creuset開倉｜Soup Pot 28cm SS Knob 特價$1,190 原價$3,980 (3折) Le Creuset開倉｜U Mug 380ml 特價$180 原價$360 (半價) Le Creuset開倉｜Square Skillet Grill 26cm 特價$990 原價$1,980 (半價) Le Creuset開倉｜Flower Cocotte 20 cm 特價$1,490 原價$2,980 (半價) Le Creuset開倉｜Square Skillet Grill 26cm 特價$990 原價$1,980 (半價)

Le Creuset開倉｜Le Creuset新款減價：

Le Creuset開倉｜Soup Bowl 14cm 特價$160 原價$320 (半價) Le Creuset開倉｜Soup Bowl 14cm 特價$160 原價$320 (半價) Le Creuset開倉｜Classic Square Dishes 13cm & 23cm 特價$288 原價$960 (3折) Le Creuset開倉｜Soup Bowl 14cm 特價$160 原價$320 (半價) Le Creuset開倉｜Soup Bowl 14cm 特價$160 原價$320 (半價) Le Creuset開倉｜Rice Bowl 350ml 特價$130 原價$260 (半價) Le Creuset開倉｜Herb Planter W/tray14cm 特價$300 原價$600 (半價) Le Creuset開倉｜Sorbet 13cm Korean Soup Bowl (4c Hat Box) 特價$160 原價$320 (半價) Le Creuset開倉｜Octagon Dish 12cm 特價$120 原價$240 (半價) Le Creuset開倉｜Set of 5 Flower Plate 23cm 特價$1,190 原價$2,380 (半價) Le Creuset開倉｜Espresso Mug x 6 原價$550 特價$1,100 (半價) Le Creuset開倉｜London Coffee Mug 350ml 特價$160 原價$320 (半價) Le Creuset開倉｜London Coffee Mug 350ml 特價$160 原價$320 (半價) Le Creuset開倉｜Soup Bowl Ext./int. 14cm 特價$160 原價$320 (半價)

Le Creuset開倉詳情

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