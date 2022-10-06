Le Soleil越南餐廳│越藉女廚師 杜翠玲的純越南風味

尖沙咀帝苑酒店的餐飲向來極受歡迎，除了自助餐、東來順、Sabatini，還有越南餐廳Le Soleil，畢竟酒店級越菜並不多，Le Soleil的越藉女廚師杜翠玲帶來的純越南風味，足以俘虜一眾越南菜粉絲。

Le Soleil 越南餐廳│多款清爽開胃前菜登場 蒸肉蟹 和牛粉不容錯過

雖然已入秋，但香港仍持續炎熱，杜翠玲創作出多個清新開胃的菜餚，加上清涼特飲，酷熱天氣中喚醒大家的味蕾。先登場的火龍果、蓮霧及鳳梨沙律（$158）絕對是清爽推介，鳳梨有開胃促進食慾及解油膩效果，蓮霧富含豐富水分，清涼解渴，淡淡清新！

順化海鮮及豬頸肉煎脆薄餅（$208），豬頸肉燒至外皮略脆內裡juicy，配上鮮甜的順化海鮮，藏在金黃香脆的薄餅內，多重口感令人吃不停口。吃越南菜豈能沒有蟹，充滿越式風味椰青蛋白蒸肉蟹（$698），清甜的椰青，配合肉質爽甜的肉蟹，味道均勻清爽，多吃也不會膩，是突顯椰青與海鮮完美配搭的菜式。Le Soleil的越南生牛河，用上A4宮崎和牛（$298），酒店級食材當然矝貴一點會，極熱湯頭令和牛呈半生熟狀態，河粉盡吸兩者精華，加上金不換與青檸，味道清澈中帶甜味，口感清爽輕盈，碗底朝天。

Le Soleil越南餐廳│九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店三樓│2733 2033