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生活
2025-05-19 18:00:00

LE SSERAFIM金采源演繹ANTEPRIMA最新Mini Twist Wirebag 快閃店登陸銅鑼灣

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LE SSERAFIM金采源演繹ANTEPRIMA最新Mini Twist Wirebag 快閃店登陸銅鑼灣

LE SSERAFIM金采源演繹ANTEPRIMA最新Mini Twist Wirebag 快閃店登陸銅鑼灣

ANTEPRIMATWIST WIREBAG憑藉3D立體造型，加上輕身又可以調校長短的肩帶，自推出以來被外界形容為新一代IT Bag，品牌發布2025春夏WIREBAGSummer Dream in Color」企劃，並邀來K-pop組合LE SSERAFIM隊長金采源(KIM CHAEWON)演繹最新的TWIST WIREBAG迷你尺寸。品牌更由即日起在銅鑼灣希慎廣場開設Summer Market快閃店，獨家搶先在店內發售11種夏日色彩的MINI TWIST WIREBAG

隨著Y3K未來感風格崛起，亦令ANTEPRIMA經典的閃亮銀色及金色WIREBAG，成為炙手可熱單品 TWIST WIREBAG的不規則扭扭玩味袋形亦引起熱烈話題，其大膽、前衛的流線輪廓，提供柔軟的懸垂感，創造視覺上的玩味與平衡。適合日常穿搭之餘，其輕盈可折疊設計也可以用於旅遊度假。肩帶更可隨意調校長短，單揹或斜揹都可配襯出不同時尚造型。TWIST WIREBAG提供亮銀、亮金、粉紫等多種色調，並人備有3種尺寸，不同身型的女生都可找到合適袋款。

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LE SSERAFIM金采源演繹ANTEPRIMA最新Mini Twist Wirebag LE SSERAFIM金采源演繹ANTEPRIMA最新Mini Twist Wirebag

金采源在廣告照中展現迷人魅力與現代感，在組合中擔任隊長的她，舉手投足的自然魅力與她的百變形象，她不單演繹人氣的TWIST WIREBAG，獨具個性的休閒時尚，更同時演繹全新推出、共有11個配色的TWIST WIREBAG迷你尺寸，為夏日穿搭帶來無限可能，鮮明耀眼的閃爍色彩，成為女生最喜愛的夏日時尚法寶。

Mini Twist Wirebag備有11款夏日色調。$2,495 Mini Twist Wirebag備有11款夏日色調。$2,495 Mini Twist Wirebag備有11款夏日色調。$2,495 Mini Twist Wirebag備有11款夏日色調。$2,495 Mini Twist Wirebag備有11款夏日色調。$2,495 Mini Twist Wirebag備有11款夏日色調。$2,495

Summer Market快閃店登陸希慎廣場

ANTEPRIMA WIREBAG同時於銅鑼灣希慎廣場開設Summer Market 快閃店，展出多款WIREBAG系列亮點，包括首次推出的MINI TWIST BAG。現場打造成為夏日市集，讓大家恍如置身於意大利里維埃拉島，同場更推出不同限定優惠。

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Summer Market 快閃店登陸希慎廣場

Summer Market 快閃店登陸希慎廣場

率先賣MINI TWIST BAG

TWIST BAG共有3款尺寸，全新的MINI TWIST BAG保留立體扭扭袋形的巧妙俐落輪廓，並備11種夏日色彩，迷你尺寸更展現出夏日穿搭的輕盈靈動，新袋款將搶先在快閃店發售兩星期。此外亦能配襯不同夏日主題 Bag Charm，讓WIREBAG為造型劃上耀眼光彩。指定日子期間更特備ANTEPRIMA意式雪糕gelato，詳情可留意品牌社交平台。

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ANTEPRIMA WIREBAG SUMMER MARKET 快閃店詳情

日期︰即日至714

地址：銅鑼灣希慎廣場1/ F Open Space No. 3

時間：上午11時至下午9

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