LEGO 專屬Land Rover Defender 90 巡遊港九為LEGO迷送上限定優惠

車頂置有LEGO專屬的紅色樂高燈箱，一定不會認錯車。

這款Land Rover Classic Defender 90 LEGO，根據1983年出產的元祖車款設計，讓車迷在享受拼砌樂的同時，能向此輛在2016年已經停產的一代傳奇越野車款致敬。

近日推出「Land Rover Classic Defender 90」，LEGO Group特別將一輛Land Rover Defender越野車，改裝成黃色的LEGO店，由即日至本月16日駕臨香港多個地區，向LEGO迷及越野車迷送出限定優惠。

LEGO Icons 近日推出「Land Rover Classic Defender 90」，LEGO Group特別將一輛Land Rover Defender越野車，改裝成黃色的LEGO店，由即日至本月16日駕臨香港多個地區，向LEGO迷及越野車迷送出限定優惠。

LEGO Icons 近日推出「Land Rover Classic Defender 90」，LEGO Group特別將一輛Land Rover Defender越野車，改裝成黃色的LEGO店，由即日至本月16日駕臨香港多個地區，向LEGO迷及越野車迷送出限定優惠。

此輛Land Rover Classic Defender 90 LEGO盒組配上經典的沙綠色車身，仿照真實車款，讓玩家根據喜好及需要，選擇性自由裝上各種進行越野冒險時會用到的配件，例如備用軚、滅火器、汽油罐、工具箱、工作絞盤、擋泥板、牽引板和車頂載物架連頭燈等。特別值得一提的是，Land Rover LEGO盒組，搭載可以確實運作的轉向系統和仿照真車設計的懸掛系統，加上各種精確內部細節，以及兩款可自由更換的引擎，玩家拼砌時一定更具樂趣。

同場展出Land Rover Defender 90 LEGO

期間限定的LEGO專屬黃色Land Rover Defender，將於尖沙咀、旺角及銅鑼灣遊走，其中最值得細意欣賞的地方，就是車身印有「Just Like the real thing」，表示與蘇格蘭的「全球最難到達的LEGO店」如出一轍。同時寓意由2,336塊LEGO組成的Defender 90模型車，精細如真實的Land Rover Defender，為大家帶來身臨其境的拼砌體驗。

此外，於展出期間LEGO更會於每小時送上驚喜優惠，每位樂高迷即席打卡，並上載照片到個人社交平台Facebook及Instagram ，即可獲得購物優惠券1張。

《期間限定：LEGO專屬黃色Land Rover Defender》展出時間表：

活動日期/地點：4月13日尖沙咀海防道( 下午 4 至8 時正)

4 月14日旺角砵蘭街(朗豪坊對出)

4 月15銅鑼灣百德新街

4 月16日尖沙咀海防道( 下午 4 至8 時正)