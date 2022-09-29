LEGO Bricktober冒險主題玩到上太空 每年只送不賣的限定系列【內附換領地點詳情】

大家小時候總玩過入錢的機動遊戲，每次投入一個硬幣，就可以騎上汽車、馬，甚至是太空船，創造了美好的童年回憶。LEGO Bricktober今年載譽歸來，特別於「October」加入「Brick」顆粒元素，一套4款的冒險之旅組合只送不賣，由明日(30日)至10月31日期間，購買指定產品(包括City、Friends、NINJAGO、Duplo、DOTS及Disney Princess系列)滿$550元正，即可「玩」領一款，讓大家玩盡海陸空，甚至衝出太空。數量有限，換完即止，樂高迷記得不要錯過。

4款玩「樂」冒險之旅主題系列包括太空冒險之旅、海盜冒險之旅、奇幻冒險之旅及飛龍冒險之旅，底部配有旋轉引擎，投入LEGO專屬硬幣啟動各個移動裝置，配上精緻的盒組包裝設計，更顯獨特性。今次系列的多個角色更是首度登場，內含LEGO為是次系列特別印刷的漫畫草稿，大人及小朋友可隨意進行角色扮演，更可自選迷你人仔的性別，加入創意對白增強故事性，為故事增添色彩。

LEGO Bricktober 2022 ｜太空冒險之旅

組合人仔身穿醒目太空衣，不單有望遠鏡觀察航道，更有與地球聯絡的專屬聽筒，精細度爆燈。太空冒險之旅只限香港樂高認證專門店及香港樂高探索中心禮品店換領。