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生活
2023-12-15 10:00:00

LEGO®「Build to Give」12月遊遍全港派限量版聖誕片及優惠券！LEGO®將登陸中環AIA嘉年華2023

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LEGO®「Build to Give」12月遊遍全港派限量版聖誕片及優惠券！LEGO®將登陸中環AIA嘉年華2023

LEGO®「Build to Give」12月遊遍全港派限量版聖誕片及優惠券！LEGO®將登陸中環AIA嘉年華2023

聖誕將至，亦是向社區傳遞創意歡樂的佳節。自 2017 年以來， LEGO Group 的「Build To Give」活動用顆粒製成的裝飾、星星和禮物，捐贈了超過 650 萬款套裝，並幫助了全球數百萬小朋友。今年樂高®香港將延續使命，打造 LEGO®「Build To Give 快樂能量收集站」，於全港多區遊走，鼓勵大眾參與「Build To Give」社區活動，透過顆粒拼砌 (Build) 各款不同的心形掛飾，#BuildToGive 並上傳個人社交媒體，LEGO Group 將會捐出 (Give)盒組予全球的慈善合作夥伴網絡。而「Build To Give 快樂能量收集站」收集到用顆粒拼砌的心形掛飾，將全數撥捐予基督教家庭服務中心-賽馬會跳躍青年坊的小朋友，讓拼 砌的快樂創意傳遞至社區不同角落。

LEGO®「Build To Give 快樂能量收集站」

由即日至 12 月 23 日期間的指定日期，LEGO®「Build To Give 快樂能量收集站」將以流動車形式遊遍港九新界， 鼓勵大家利用創意拼砌各款不同的心形顆粒。公眾只需 要將完成的心形顆粒掛於 LEGO®聖誕樹上，並 hashtag #BuildToGive，即可獲得 LEGO®聖誕限量版明信片乙張 及購物優惠券，讓大家親手寫上對家人及朋友的祝福，於聖誕佳節將祝福傳遞予身邊摯愛。

活動日期及詳情：

12 月 16 日 (星期六) 屯門屯隆街

12 月 17 日 (星期日) 將軍澳唐德街(將軍澳廣場對出)

12 月 22 日 (星期五) 銅鑼灣百德新街

12 月 23 日 (星期六) 荃灣眾安街

時間：下午 2-6 時

LEGO®快樂能量基地 @ 中環 AIA 嘉年華 2023

讓玩樂創意傳遍社區，LEGO®更將於 12 月 21 日 起在中環 AIA 嘉年華 2023 設置超大型的 「LEGO®快樂能量基地」，鼓勵大眾齊齊化身成 為「LEGO PLAY MASTER」， 透過玩樂為世界注 入快樂能量。一眾LEGO玩樂玩家需要利用豐富 的想像力去拼砌，並以機智闖關為我們的社區及世界注入快樂能量。

LEGO®快樂能量基地共分為三大區域，分別為「創 意能量上傳站」、「「快樂能量注入迷宮」以及全港最 巨型的「LEGO 快樂傳送扭蛋機」，盡情釋放玩樂創 意的同時，收集快樂能量。

「Build to Give」的社區活動亦將於 AIA 嘉年華的大型摩天輪旁延伸，一 眾大小朋友可於摩天輪旁拼砌心形顆粒，再於充滿聖誕氣氛的 LEGO 佈 置前打咭拍照留念，繼續將玩樂創意收集並傳遞社區。

日期：12月8 -10、16-17、22-23日

時間：下午 2-6 時

地點：中環 - 香港摩天輪 | AIA Vitality 公園

詳情請瀏覽

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