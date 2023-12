LEGO®「Build to Give」12月遊遍全港派限量版聖誕片及優惠券！LEGO®將登陸中環AIA嘉年華2023

聖誕將至,亦是向社區傳遞創意歡樂的佳節。自 2017 年以來, LEGO Group 的「Build To Give」活動用顆粒製成的裝飾、星星和禮物,捐贈了超過 650 萬款套裝,並幫助了全球數百萬小朋友。今年樂高®香港將延續使命,打造 LEGO®「Build To Give 快樂能量收集站」,於全港多區遊走,鼓勵大眾參與「Build To Give」社區活動,透過顆粒拼砌 (Build) 各款不同的心形掛飾,#BuildToGive 並上傳個人社交媒體,LEGO Group 將會捐出 (Give)盒組予全球的慈善合作夥伴網絡。而「Build To Give 快樂能量收集站」收集到用顆粒拼砌的心形掛飾,將全數撥捐予基督教家庭服務中心-賽馬會跳躍青年坊的小朋友,讓拼 砌的快樂創意傳遞至社區不同角落。