LEGO FORMULA 1 1:1法拉利跑車模型 風馳電掣遊走香港各區巡展

LEGO Group今年首次與Formula 1官方合作,推出20款LEGO Formula 1盒組,完美復刻10支Formula 1車隊。為了慶祝這次盛事,LEGO Group於即日起至本月9日,舉行《捕風捉影 Catch Me If You Can》活動,屆時1:1 LEGO F1法拉利跑車模型,將在港九新界巡迴展示。

《捕風捉影》展示的巨型模型,以法拉利的SF-24 FORMULA 1賽車為藍本,由本地唯一的樂高專業認證大師洪子健(Andy)主理,耗時超過1,300小時製作而成,藝人譚俊彥與兒子Rex,更有幫手組裝。

活動期間,市民將有機會親身體驗「會行走」的LEGO F1法拉利跑車模型,並參與互動遊戲攤位,不但可以打卡,更有機會參加遊戲贏取獎品。這次活動吸引了眾多法拉利車迷參與,早前1:1 LEGO F1法拉利跑車模型,還與Official Ferrari Owners Club Hong Kong合辦了一個大型法拉利車聚,吸引了不少fans前往朝聖。