LEGO FORMULA 1 1:1法拉利跑車模型 風馳電掣遊走香港各區巡展

LEGO Group今年首次與Formula 1官方合作，推出20款LEGO Formula 1盒組，完美復刻10支Formula 1車隊。為了慶祝這次盛事，LEGO Group於即日起至本月9日，舉行《捕風捉影 Catch Me If You Can》活動，屆時1:1 LEGO F1法拉利跑車模型，將在港九新界巡迴展示。
《捕風捉影》展示的巨型模型，以法拉利的SF-24 FORMULA 1賽車為藍本，由本地唯一的樂高專業認證大師洪子健(Andy)主理，耗時超過1,300小時製作而成，藝人譚俊彥與兒子Rex，更有幫手組裝。
活動期間，市民將有機會親身體驗「會行走」的LEGO F1法拉利跑車模型，並參與互動遊戲攤位，不但可以打卡，更有機會參加遊戲贏取獎品。這次活動吸引了眾多法拉利車迷參與，早前1:1 LEGO F1法拉利跑車模型，還與Official Ferrari Owners Club Hong Kong合辦了一個大型法拉利車聚，吸引了不少fans前往朝聖。
1:1 LEGO F1特點
這次巡展的1:1巨型LEGO F1法拉利跑車模型，由超過20萬顆樂高顆粒組成，展現法拉利跑車各種細節與技術，包括轉向系統、二速變速箱、可上下調整的擾流板，以及可旋轉的V6引擎等，每個細節均表現得極為細致，令人驚嘆不已。
巡迴展示日期及地點：
1:1 LEGO F1法拉利跑車模型，將於3月4至7日期間，在多個指定地點巡迴展示，具體路線如下：
- 3月4日（星期二）：銅鑼灣、灣仔
百德新街－記利佐治街－東角道－駱克道－波斯富街－勿地臣街－羅素街－希慎道－恩平道－莊士敦道－軒尼詩道
- 3月5日（星期三）：鰂魚涌、北角
英皇道－書局街－渣華道－民康街－健康西街－七姊妹道－電照街－英皇道－糖廠街－海灣街－海堤街－濱海街
- 3月6日（星期四）：荔枝角、奧運、南昌
長義街－長順街－「四小龍」－深旺道－奧海城
- 3月7日（星期五）：荃灣、葵芳
荃華街－荃灣街市街－沙咀道－眾安街－海壩街－大河道－興芳路－興寧路－葵仁路
- 3月8日（星期六）：中環碼頭
Simply Toys（地址：中環ifc mall 3022B舖）
- 3月9日（星期日）：尖沙咀海防道
香港樂高®探索中心禮品店及Let’s Go （地址：彌敦道190號）
有獎特別活動與參加方式
在3月8和9日的下午2時至6時，1:1 LEGO F1法拉利跑車模型，將分別停駐在中環碼頭和尖沙咀海防道，屆時將有互動小遊戲讓大家深入了解LEGO FORMULA 1賽車系列。參加者還可以獲得LEGO優惠券，並在附近的指定銷售點免費換領精美禮物。
在活動期間，只要拍下1:1 LEGO法拉利跑車模型，並上載至社交平台，標註@LEGOHongKong或@legohk_official，並加上主題標籤#LEGOFerrariHK，經認證後可即場獲得LEGO FORMULA 1明信片，還有機會贏得全新LEGO FORMULA 1賽車拼砌盒組，獎品包括冠軍LEGO Ferrari SF-24 F1 Car(42207）、Ferrari SF-24 F1賽車(77242)、亞軍LEGO Ferrari SF-24 F1 Car(42207)，以及季軍LEGO Ferrari SF-24 F1賽車(77242）、F1維修站(60443)。