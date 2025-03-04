LEGO FORMULA 1 1:1法拉利跑車模型 風馳電掣遊走香港各區巡展

LEGO Group今年首次與Formula 1官方合作，推出20款LEGO Formula 1盒組，完美復刻10支Formula 1車隊。為了慶祝這次盛事，LEGO Group於即日起至本月9日，舉行《捕風捉影 Catch Me If You Can》活動，屆時1:1 LEGO F1法拉利跑車模型，將在港九新界巡迴展示。

《捕風捉影》展示的巨型模型，以法拉利的SF-24 FORMULA 1賽車為藍本，由本地唯一的樂高專業認證大師洪子健(Andy)主理，耗時超過1,300小時製作而成，藝人譚俊彥與兒子Rex，更有幫手組裝。

活動期間，市民將有機會親身體驗「會行走」的LEGO F1法拉利跑車模型，並參與互動遊戲攤位，不但可以打卡，更有機會參加遊戲贏取獎品。這次活動吸引了眾多法拉利車迷參與，早前1:1 LEGO F1法拉利跑車模型，還與Official Ferrari Owners Club Hong Kong合辦了一個大型法拉利車聚，吸引了不少fans前往朝聖。