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2023-09-10 19:29:12

LEGO Group推出最新昆蟲盒組 透過顆粒了解自然昆蟲生態 參加創意照片拍攝比賽 有機會贏取LEGO花束盒組

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LEGO Group推出最新昆蟲盒組 透過顆粒了解自然昆蟲生態 參加創意照片拍攝比賽 有機會贏取LEGO花束盒組

LEGO Group推出最新昆蟲盒組 透過顆粒了解自然昆蟲生態 參加創意照片拍攝比賽 有機會贏取LEGO花束盒組

大自然與昆蟲有密不可分的關係，全新推出的 LEGO® Ideas 昆蟲集錦帶你透過顆粒拼砌了解三款讓人印象深刻的昆蟲，分別是黑框藍閃蝶、赫克力士長戟大兜蟲、中華大刀螳，以及它們各自的自然棲息地。三款栩栩如生的昆蟲模型均可靈活擺出不同的姿勢，並具有別出心裁的精緻細節，不論是資深的昆蟲愛好者，或想探索更多關於自然生態，都 可盡情沉浸於對大自然的熱情當中。

全新推出的 LEGO® Ideas 昆蟲集錦帶你透過顆粒拼砌了解三款讓人印象深刻的昆蟲。

全新推出的 LEGO® Ideas 昆蟲集錦帶你透過顆粒拼砌了解三款讓人印象深刻的昆蟲。

活動式黑框藍閃蝶

LEGO® Ideas昆蟲集錦盒組中第一款的昆蟲模型：黑框藍閃蝶，是一種色彩斑斕的蛺蝶，於中南美洲、墨西哥、巴拉圭等地區，會發現它們美麗的蹤影。黑框藍閃蝶最鮮明的特徵是其背面金屬藍色的亮眼翅膀，而 LEGO®盒組包含不同深淺藍色的顆粒，可拼砌成活動式的翅膀，並調整蝴蝶展翅的不同角度。此外，LEGO® Ideas昆蟲集錦盒組更完美還原黑框藍閃蝶的自然棲息地，可與一朵拼砌式的絢麗花朵和蜜蜂一同展示

黑框藍閃蝶 黑框藍閃蝶

力量強大的赫克力士長戟大兜蟲

盒組中的另一款昆蟲模型：赫克力士長戟大兜蟲，是全世界最長的甲蟲，它的力量強大，因此以希臘神話中的大力士赫克力士而命名。赫克力士長戟大兜蟲模型含有一對兜蟲翅膀，可打開黃色的兜蟲殻並加裝於裡面，另外亦配有此昆蟲的雄性成蟲特有的角，展現它雄霸的一面

赫克力士長戟大兜蟲 赫克力士長戟大兜蟲

靈活擺動中華大刀螳

而第三款的模型是中華大刀螳，高逾18 cm、寬逾17 cm、深逾16 cm；綠色的雌性中華大刀螳的螳臂可靈活擺動，擺放成不同的姿勢置於利用顆粒拼砌的自然棲息地中，與可愛的紅色七星瓢蟲及數朵白色小花朵作伴

中華大刀螳 中華大刀螳

鼓勵到戶外出走 拍攝創意照片贏取花束盒組

為推廣認識自然生態與昆蟲，LEGO®舉辦《帶住樂高昆蟲周圍玩》活動，鼓勵大家於香港本地遊或到外地旅行時，可多到戶外走走同時享受和欣 賞優美的大自然。由即日起至20239 30日，可於全線樂高®️認證專門店索取「樂高昆 蟲透明片」，並化身「生態攝影師」利用透明片拍攝旅途中的美景或者創意借位照。於LEGO®香港Facebook專頁參加《帶住樂高昆蟲周圍玩》活動，將照片發佈於活動帖文的留言位置，最有創意的三位參加者，可贏得LEGO® Icons 花束盒組及LEGO® Icons乾花擺設盒組乙組。

樂高昆蟲透明片 樂高昆蟲透明片 樂高昆蟲透明片 樂高昆蟲透明片
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