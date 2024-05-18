LEGO X IKEA推期間限定優惠 謝安琪與當奴將樂高元素融入居家擺設

都市人生活忙碌，許多香港人都喜歡家居佈置，希望從忙碌的辦公室回到家中，獲得寧靜與撫慰。LEGO®有無限的可能性，更可作為點綴家居的完美裝飾。LEGO®首度推出全新「樂高®風」的嶄新居家風格概念，鼓勵大眾運用多樣的 LEGO®產品自由搭配，將樂高元素融入居家擺設，激發創意展現獨一無二的 LEGO®Home「樂高®風」居家美學，延伸出家的無限可能。LEGO®更與居家品牌IKEA宜家家居攜手合作，為喜愛居家佈置的大眾推出期間限定優惠。作為 LEGO® 產品的粉絲，歌手及演員謝安琪 (Kay)及DJ Donald 當奴齊齊展示 #家點樂高®風，以不同主題的 LEGO® 盒組與家中的裝潢配搭，打造LEGO®Home獨有的居家美學。
Kay及Donald以LEGO®為家居增添溫暖色彩
Kay對攝影有濃厚興趣，亦鍾愛懷舊情懷。她把具有收藏價值的LEGO®Idea系列Polaroid OneStepSX-70相機模型擺放於客廳，將攝影界的經典重現；她更利用色彩絢爛的花束模型，為家居增添溫暖色彩。而作為F1賽車狂迷的Donald則將1:8比例的LEGO®Technic™ Mercedes-AMG F1 W14 E Performance模型掛於走廊，為家居增設打卡位；他更於書桌放置Super Mario™系列吞食花模型，盡現童趣的一面。
「家點樂高®風」展間 體驗嶄新居家設計美學概念「樂高®風」
LEGO®盒組可擺放於家中的客廳、廚房、睡房或書房不同的角落，美化家居同時提升品味，亦可讓訪客到訪時發掘家居設計的細節，增添玩味。如「Vincent van Gogh─星夜」將紐約市現代藝術博物館（MoMA）中梵高舉世聞名的《星空》，以3D模型重現永恆的傑作，完美捕捉作品的色彩及筆法，為住所加添藝術的氣息。而LEGO®花卉盒組「多肉植物」、「蘭花」、「玫瑰」等，逼真細緻的植物模型更可為家居環境增添自然和生機。
現在，你可以立即投入體驗LEGO®Home空間！只需要透過LEGO®官方Facebook專頁及Instagram帳號上的十款不同「家點樂高®風濾鏡」，即可模擬將 LEGO® 盒組，如「野花花束」、「Hokusai–The Great Wave」、「Millennium Falcon™」等「裝飾」家居，為家居裝飾提供量身訂做的靈感。同時，你亦可於6月中親臨位於尖沙咀K11 Art Mall的「家點樂高®風」展間，參觀三個不同主題的家居設計，展示如何利用LEGO® 盒組及由樂高®專業認證大師洪子健及一眾樂高拼砌達人設計的作品，為單身族、情侶及家庭裝飾居住空間，為既定的家居風格增添生氣，打破沉悶格局。
樂高®香港與IKEA聯手送期間限定購物驚喜
樂高®亦與家居品牌IKEA合作，為熱愛裝飾家居的愛好者帶來購物驚喜，讓你為家居變格注入LEGO®Home風格。凡於樂高®認證專門店及 IKEA 門市購買傢俬家飾產品，可分別獲得LEGO®及IKEA的精選禮物，詳情如下：