LEGO X IKEA推期間限定優惠 謝安琪與當奴將樂高元素融入居家擺設

都市人生活忙碌，許多香港人都喜歡家居佈置，希望從忙碌的辦公室回到家中，獲得寧靜與撫慰。LEGO®有無限的可能性，更可作為點綴家居的完美裝飾。LEGO®首度推出全新「樂高®風」的嶄新居家風格概念，鼓勵大眾運用多樣的 LEGO®產品自由搭配，將樂高元素融入居家擺設，激發創意展現獨一無二的 LEGO®Home「樂高®風」居家美學，延伸出家的無限可能。LEGO®更與居家品牌IKEA宜家家居攜手合作，為喜愛居家佈置的大眾推出期間限定優惠。作為 LEGO® 產品的粉絲，歌手及演員謝安琪 (Kay)及DJ Donald 當奴齊齊展示 #家點樂高®風，以不同主題的 LEGO® 盒組與家中的裝潢配搭，打造LEGO®Home獨有的居家美學。

Kay 及 Donald 以 LEGO® 為家居增添溫暖色彩

Kay對攝影有濃厚興趣，亦鍾愛懷舊情懷。她把具有收藏價值的LEGO®Idea系列Polaroid OneStepSX-70相機模型擺放於客廳，將攝影界的經典重現；她更利用色彩絢爛的花束模型，為家居增添溫暖色彩。而作為F1賽車狂迷的Donald則將1:8比例的LEGO®Technic™ Mercedes-AMG F1 W14 E Performance模型掛於走廊，為家居增設打卡位；他更於書桌放置Super Mario™系列吞食花模型，盡現童趣的一面。