LEGOLAND玩出無限可能慶典 五大遊戲啟發創意 兼可贏取限量LEGO禮品

香港樂高探索中心(LEGOLAND Discovery Centre)由即日起至7月1日，推出全新節目「玩出無限可能慶典」，包含五大遊戲，當中包括「節日動物」、「以花之名」、「認識新朋友」、「尋找樂高人仔」及「樂高創意工作室」等，多項限定精彩活動體驗和拼砌挑戰，邀請各位大、小朋友，一同踏上LEGO創意之旅。

在「認識新朋友」活動，只要於樂高繽紛MINILAND世界，尋找匿藏的樂高人仔。只需找出所有人仔並用手機拍下他們的藏身之處，即可完成首項挑戰。「節日動物」環節，可盡情展現過人創作力，只要拼砌出栩栩如生的樂高小動物，為樂高探索中心增添朝氣，並將作品上傳至社交媒體平台，即可完成第二項挑戰。