LEGOLAND玩出無限可能慶典 五大遊戲啟發創意 兼可贏取限量LEGO禮品

香港樂高探索中心(LEGOLAND Discovery Centre)由即日起至7月1日，推出全新節目「玩出無限可能慶典」，包含五大遊戲，當中包括「節日動物」、「以花之名」、「認識新朋友」、「尋找樂高人仔」及「樂高創意工作室」等，多項限定精彩活動體驗和拼砌挑戰，邀請各位大、小朋友，一同踏上LEGO創意之旅。
在「認識新朋友」活動，只要於樂高繽紛MINILAND世界，尋找匿藏的樂高人仔。只需找出所有人仔並用手機拍下他們的藏身之處，即可完成首項挑戰。「節日動物」環節，可盡情展現過人創作力，只要拼砌出栩栩如生的樂高小動物，為樂高探索中心增添朝氣，並將作品上傳至社交媒體平台，即可完成第二項挑戰。
「4D動感體驗」中，將帶LEGO進入新世界，展開一段難忘的冒險之旅，賓客還可以發揮創意，拼砌最喜愛的樂高Friends。而「以花之名」花花攤位，可運用色彩繽紛的樂高顆粒，為花花攤位增設精緻花卉裝飾，並把作品分享到社交媒體即成。至於「樂高創意工作坊」，拼砌達人團隊團隊，會引領大家發揮創意，拼砌出個性化的字母，設計專屬的樂高名字。
各大、小朋友，只要於「玩出無限可能慶典」5大遊戲中，成功完成三項指定拼砌考驗和挑戰，將獲得限量禮品1份。此外「玩出無限可能」工作坊，於不同主題的時段，推出黏土畫、花藝、設計，以及攝影等限定拼砌創作體驗，鼓勵孩子以LEGO顆粒加無限創意，勇敢展現獨有玩法，發揮真我(座位有限，先到先得)。