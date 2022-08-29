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生活
2022-08-29 17:05:42

LeSportsac推出Peter Rabbit聯乘系列 與你遨遊彼得兔120週年冒險旅程

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LeSportsac推出不同Peter Rabbit印花圖案的手袋款式。

LeSportsac推出不同Peter Rabbit印花圖案的手袋款式。

LeSportsac推出Peter Rabbit（彼得兔）聯乘系列，慶祝Peter Rabbit圖畫書出版120週年紀念，將經典的Peter Rabbit冒險故事為主題，將當中的片段印製 一系列大受歡迎的LeSportsac優閒袋上，彷彿時刻都有一本Peter Rabbit世界的故事書伴隨著你到處遊歷。

 

優雅與實用兼備

一個個熟悉的Peter Rabbit故事角色與片段，以Toile de Jouy法國18世紀傳統印花圖案，治癒的淺藍調冷色系中呈現在每個袋身上，配以深藍和金色拉鍊配飾，以及獨特的LeSportsac聯乘Peter Rabbit平織標記，加添一份優雅的感覺。

今次的聯乘系列貫徹LeSportsac輕巧多功能，與跣水耐用的特質；無論大小，每個袋的格隔都是以讓你井井有條地擺放物件為大前題設計。袋款眾多，經典的手袋款式，小巧的卡袋，方便易收藏的化妝袋，薄身的銀包，以及輕巧但存放量大的手挽Tote Bag，都能切合你日常不同需要。

LG Book Tote手提袋│長方型Tote Bag以Peter Rabbit為主角，配以Toile de Jouy法國18世紀傳統印花圖案。

LG Book Tote手提袋│長方型Tote Bag以Peter Rabbit為主角，配以Toile de Jouy法國18世紀傳統印花圖案。

Emerald Tote手提袋│長方型Tote Bag以小時候的Peter Rabbit、他的媽媽和三個妹妹為主角，以一整幅畫作的形式呈現故事中的一個畫面，有別於同系列中以印花圖案呈現的設計。

Emerald Tote手提袋│長方型Tote Bag以小時候的Peter Rabbit、他的媽媽和三個妹妹為主角，以一整幅畫作的形式呈現故事中的一個畫面，有別於同系列中以印花圖案呈現的設計。

Mini Crossbody迷你斜孭袋│迷你小手袋，備有外袋間隔，放置銀包手機紙巾，方便輕鬆出行時使用。

Mini Crossbody迷你斜孭袋│迷你小手袋，備有外袋間隔，放置銀包手機紙巾，方便輕鬆出行時使用。

Extra Large Rectangular Cosmetic特長化妝袋│特長化妝袋，雙向拉鍊設計，可儲存化妝品之餘，也可放手機或電子書，甚至是小水樽。可放在袋中，方便放 置貴重物品，也可以獨立作手挽包。

Extra Large Rectangular Cosmetic特長化妝袋│特長化妝袋，雙向拉鍊設計，可儲存化妝品之餘，也可放手機或電子書，甚至是小水樽。可放在袋中，方便放 置貴重物品，也可以獨立作手挽包。

Wristlet Pouch Set三合一納包套裝│Peter Rabbit 的貓朋友Tom以不同造型，印在粉色系的迷你收納袋上。

Wristlet Pouch Set三合一納包套裝│Peter Rabbit 的貓朋友Tom以不同造型，印在粉色系的迷你收納袋上。

Tech Wallet Wristlet腕帶長銀包│選用了Peter Rabbit和朋友在綠悠悠的森林裡聚首的畫面為主題，色彩柔和療癒。

Tech Wallet Wristlet腕帶長銀包│選用了Peter Rabbit和朋友在綠悠悠的森林裡聚首的畫面為主題，色彩柔和療癒。

Pre Order Special Offer優先預訂優

系列由99日正式公開發售，但客人若於95日至913日，在專門店或網店選購 LeSportsac x Peter Rabbit 聯乘系列，可享不同折扣優惠。

 

各專門店地址：

LeSportsac – Pacific Place

金鐘太古廣場1143

Tel: 2918 0051

 

LeSportsac – Harbour City

尖沙咀海港城港威商場33221

Tel: 2312 7955

 

LeSportsac – Langham Place

旺角朗豪坊B120號舖

Tel: 2605 8813

 

LeSportsac – Yoho Mall I

元朗形點I 11005號舖

Tel: 3586 0652

 

LeSportsac – New Town Plaza

沙田新城市廣場4414A

Tel: 6592 4235

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