LeSportsac推出Peter Rabbit聯乘系列 與你遨遊彼得兔120週年冒險旅程

LeSportsac推出Peter Rabbit（彼得兔）聯乘系列，慶祝Peter Rabbit圖畫書出版120週年紀念，將經典的Peter Rabbit冒險故事為主題，將當中的片段印製 一系列大受歡迎的LeSportsac優閒袋上，彷彿時刻都有一本Peter Rabbit世界的故事書伴隨著你到處遊歷。

優雅與實用兼備

一個個熟悉的Peter Rabbit故事角色與片段，以Toile de Jouy法國18世紀傳統印花圖案，治癒的淺藍調冷色系中呈現在每個袋身上，配以深藍和金色拉鍊配飾，以及獨特的LeSportsac聯乘Peter Rabbit平織標記，加添一份優雅的感覺。

今次的聯乘系列貫徹LeSportsac輕巧多功能，與跣水耐用的特質；無論大小，每個袋的格隔都是以讓你井井有條地擺放物件為大前題設計。袋款眾多，經典的手袋款式，小巧的卡袋，方便易收藏的化妝袋，薄身的銀包，以及輕巧但存放量大的手挽Tote Bag，都能切合你日常不同需要。