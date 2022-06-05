Let’s Go Swaparty！交換衣物 減少浪費

係時候斷捨離！每個人衣廚裡總有一堆被打入冷宮、兩三季都沒有穿過的衣物！要棄掉這些曾經是寵兒的舊衣服，實在於心不忍。有沒有想過，你不再合穿的飲衫、牛仔褲、恤衫等舊衫，或是他人的心頭好。利園協會今年再次聯乘本地環保換物平台「執嘢」及希慎興業舉辦《利園衣櫥交換派對》，透過以物易物，鼓勵大家交換衣物，減少浪費。 舊衣裳譜織出新生命 端午節後正值換季時節，在執拾衣廚時，你會發現有幾件不會再穿，但仍然很新淨整潔、棄之可惜的衣物。「執嘢」就是為了讓舊物重賦價值、令物主之間互惠互利，及享受尋寶一樣的換物樂趣。 地球資源有限，交換衣物既環保又有意義，為時裝界帶來了嶄新改變，一抹以往二手衫過時又殘舊的概念，時尚達人透過以物易物，加上無限創意，將舊衫重新mix & match變成時尚新潮流，延長了衣物的生命之外，讓我們體驗可持續發展的時尚美學。

如何參與 今次交換的只限夏季男女裝衣服、飾品與手袋，不接受鞋履及多餘的包裝。交換物必須預先清洗或修補。 入場前，工作人員會為參加者蓋上⼿印，以作識別；然後他們會逐件檢查及篩選物件，如非今次接收物品範疇、不清潔、有破損的物品會即場退回。 每位參加者都會獲發一個「執嘢袋」，當在場內執到心頭好時需放入裡面，而非直接放入私人袋，等到離場時，才可將執到的物品放入⾃備環保袋內，並交還「執嘢袋」給工作人員。值得注意的是，每日5pm開始停⽌收物。

活動詳情 日期：6月11-12日(星期六、日) 12 noon-6 pm 地點：銅鑼灣希慎廣場4樓空中花園 費用全免(需預先網上登記) 查詢：https://leegardens.hk/

Crafty ！慈善縫製工作 坊 交換派對期間，設有一系列舊衣物升級再造慈善縫製工作坊，學習簡單易上手的方法，及無限創意，為舊衫注入新生命，從中學習珍惜自己的衣物，減少浪費；而所得費用將全數捐給青躍作慈善用途。

縫製 Zokin 雜巾慈善工作坊 雜巾文化源於日本，在艱難的年代，當地人不捨得摒屏舊衫爛布，而將它們拼縫起來變成別樹一幟的「襤褸」(boro)。 時至今日，日本仍有家長把舊毛巾與爛布縫合自製雜巾，用來抺枱、抺地及清潔家居。工作坊會教授當中製作步驟，讓家中的舊衣、舊毛巾變成新物品。 日期：6月11日周六，2:00-3:30PM 費用：每位$80，適合12歲以上人士參加。 備註：須自備舊tee/舊毛巾，其他工具由導師提供。要預先網上報名。

升級再織杯套慈善工作坊 熱衷減廢的織縫達人Upstitch，利用舊衣剪成布線，以手指鈎織出獨一無二的手提杯套，既可減少使用膠袋，又方便提取！適合初學者嘗試。 日期：6月12日星期日，2:00-3:30PM 費用：每位$80，適合12歲以上人士參加。 備註：歡迎自備薄身舊衣, 其他工具由導師提供。要預先網上報名。

升級再造小錢包工作坊 將舊衫剪成布塊再進行拼色，用手縫的方法，把布塊升級再造成小零錢包。 日期：6月12日星期日，4:00-5:30PM 費用：每位$80，適合10歲以上人士參加。學生須家長陪同。 備註：須預先網上報名。