Levi’s夏日科技超涼感牛仔布服飾 夥Lokman咖啡吧SOLEBREW出特飲免費派發

Levi’s全新 Performance COOL超涼感系列，採用冰薄荷粒子注入萊賽爾(Lyocell)天然纖維製成布料。

為迎接夏日，Levi’s宣布推出全新Performance COOL超涼感系列，首發創新使用冰薄荷粒子，注入CHILL+ TECH科技機能布料，使在濕重悶熱夏日，牛仔穿搭也能帶來前所冰涼舒適感受。為隆重期事，Levi’s特別與MIRROR隊長Lokman的咖啡吧SOLEBREW合作，推出薄荷特飲，於尖沙咀、銅鑼灣及旺角免費派發。 作為全球牛仔領導品牌，Levi’s近年推出不少科技機能系列，如Levi’s Flex、Levi’s Cool及Levi’s Chill Tech等清爽、透氣效果顯著的涼感科技布料，今個夏季更把Chill Tech科技升級，首度採用冰薄荷粒子注入萊賽爾(Lyocell)天然纖維製成的布料，細膩親膚，質地輕盈，彈性十足，讓你感受無拘束的舒適。

穿上冰薄荷粒子Chill+ Tech布料牛仔褲，會驚喜發現有種冰涼超涼爽感覺；加上布料質地輕盈、彈性軟滑，感覺自如舒適，縱使穿著牛仔褲，也像赤裸感覺般。更重要是萊賽爾天然纖維能排出悶熱濕氣，讓皮膚能夠自由呼吸，含冰薄荷粒子的CHILL+ Tech 科技，更加強這種超透氣舒適感，而且耐穿耐洗兼具有AAA級抗菌效果。 今次超涼感功能牛仔女裝系列，女裝有熱門褲款，包括Baddy Dad型格寬鬆爸爸風牛仔褲及修身顯瘦的724高腰直腳牛仔褲外，更有兩款A字剪裁修飾腰線、俏皮破格的雙色拼接牛仔裙及復古風鈕扣粉色牛仔裙。全部採用注入冰薄荷粒子的萊賽爾(Lyocell) 天然纖維布料，穿上任何一款皆有即時冰涼清爽的效果。

買超涼感系列 免費獲SOLEBREW特飲 為慶祝全新超涼感機能系列推出，Levi’s將與SOLEBREW合作，由即日起至本月5日，將遊走港九免費派發SOLEBREW調製的「CHILL+ COOOOOL 薄荷特飲」，讓市民由內至外全面體驗Chill+ COOOOOL的超涼感。 此外，「Chill+ COOOOOL 薄荷涼感特飲」更會由5月7日起於 SOLEBREW 咖啡吧(中環士丹頓街23號地面及地庫)限定供應至7月31日，在SOLEBREW 登記成為牛仔達人，也能專享Levi’s超涼感系列的購物優惠，而凡購買Levi’s超涼感系列的顧客，可憑單據到SOLEBREW免費獲得特飲。