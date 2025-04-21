Levi's Performance Cool系列 涼感與時尚結合 夏日denim wear良品

初夏到臨，Levi's繼續顛覆「著牛仔好熱」固有印象，推出「冰涼」效果Performance Cool 超涼感denim wear，採用升級科技布料Tencel Lyocell 纖維布料，不但輕盈舒適、而且透氣排汗，今季更加碼推出更多型格款式，讓喜愛時裝的你靈活襯搭，在悶熱夏天都可以著得清爽、自在、有型。
創新科技，讓你清涼一夏
全新 Levi's Performance Cool超涼感系列，採用Tencel Lyocell 纖維布料，可謂是denim wear的革命。它的四大獨特功能，讓你在夏天也能穿得如魚得水。
- 雙重涼感：透過智能溫度調節科技，讓你在熱浪來襲時保持清涼，顛覆了「牛仔越穿越熱」的成見。穿上它，感覺像是帶著空調出門！
- 輕盈舒適：這系列的褲款擁有33%-36%的彈性纖維，柔軟親膚，讓你即使穿著牛仔褲也能自由自在，完全沒有束縛感。就像穿著睡褲一樣，但卻又時尚得體！
- 強韌回彈：卓越的彈性恢復能力讓你的牛仔褲不會變形或鬆垮，無論你怎麼動，都能保持最完美的型格。
- 清爽透氣：天然纖維的透氣性和優異的排濕性，讓你在香港的濕熱天氣中也能感受到清爽的微風，簡直是夏日必備！
百搭設計，讓你時尚無限
Levi's Performance Cool 系列不僅科技感十足，還有著百搭設計理念。清新藍與純淨白的交織讓人眼前一亮，無論是男裝還是女裝，都能輕鬆駕馭。
男士方面，經典的502 Taper錐形窄腳牛仔褲搭配淺色水洗牛仔外套，輕鬆打造休閒風格。而568寬鬆牛仔褲，則是街頭風的代表，搭配簡約tee恤，隨性又不失型格。想要更放鬆？那就試試468寬鬆短褲，搭配短袖恤衫，瞬間啟動假期模式。
女士方面，Baggy Dad 闊腳牛仔褲，以中腰設計修飾腿部比例，搭配輕盈長袖恤衫，散發悠閒度假感。還有漸變色的迷你牛仔短裙，讓你瞬間變身度假女神。不對稱和磨邊設計的短裙則增添了俏皮感，讓你在夏日裡熠熠生輝。
這個夏季，Levi's Performance Cool 系列，讓所有denim wear愛好者，都可以在烈日下也能Chill住時尚，無懼炎熱，盡情享受陽光與海灘的樂趣，是衣櫥必備的夏日denim wear良品。