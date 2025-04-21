Levi's Performance Cool系列 涼感與時尚結合 夏日denim wear良品

初夏到臨，Levi's繼續顛覆「著牛仔好熱」固有印象，推出「冰涼」效果Performance Cool 超涼感denim wear，採用升級科技布料Tencel Lyocell 纖維布料，不但輕盈舒適、而且透氣排汗，今季更加碼推出更多型格款式，讓喜愛時裝的你靈活襯搭，在悶熱夏天都可以著得清爽、自在、有型。

創新科技，讓你清涼一夏

全新 Levi's Performance Cool超涼感系列，採用Tencel Lyocell 纖維布料，可謂是denim wear的革命。它的四大獨特功能，讓你在夏天也能穿得如魚得水。