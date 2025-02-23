Levi’s Vintage Clothing 致敬《搖滾詩人：未知的傳奇》 復刻Bob Dylan六十年代著裝

甜茶一身服裝，由Levi’s Vintage Clothing團隊參與服裝復刻設計的工作，忠實還原Bob Dylan當年所穿服裝的特色。

在製作過程中，LVC團隊與電影服裝設計師Arianne Phillips密切合作，從品牌歷史檔案中搜羅該年代的牛仔褲款式。LVC原創復刻設計總監Paul O'Neill透過研究Dylan前女友Suze Rotolo的回憶錄，發現了Dylan的獨特穿搭細節，她曾在六十年代初為Dylan的牛仔褲加工，把褲腳剪開縫上拼接布料，讓他可以穿著牛仔褲配襯靴子。這一點非常有趣，這個改動比Levi’s推出517喇叭褲款式還要早，並將其融入系列之中。

以傳奇音樂詩人Bob Dylan為藍本的電影《搖滾詩人：未知的傳奇》(A Complete Unknown)現正上映，這齣由James Mangold執導之作由「甜茶」添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)主演並親自彈唱Dylan名曲的電影，邀請得Levi’s Vintage Clothing (LVC)原創復刻團隊參與服裝設計工作。為了慶祝電影的上映，LVC推出向Dylan致敬的全新限量系列——Levi’s Vintage Clothing x A COMPLETE UNKNOWN 系列，展現出六十年代紐約民謠音樂的黃金時期。

相關改動更可見於Dylan第四張專輯《Another Side of Bob Dylan》封套中，而此重要發現也被融入到電影之中。

電影服裝設計師 Arianne Phillips 分享：「在研究服裝造型時，我發現無論是台上還是私下，Bob Dylan都鍾情穿著Levi’s。因此我與Levi’s® 的 Paul O'Neill 合作，幫助我找到原版Levi’s牛仔布料，重製那條喇叭腳款的501牛仔褲，以及Dylan在65年穿著的超緊身牛仔褲。」

Levi’s Vintage Clothing x A COMPLETE UNKNOWN系列，包括Vintage Clothing 1955 501牛仔褲，剪裁重現了具有喇叭褲腳設計的經典款式；Vintage Clothing D型皮帶，這是Dylan經常佩戴的皮帶款式；Vintage Clothing麖皮外套，復刻Dylan在六十年代初最愛的外套款式；此系列單品均配有精美包裝盒，內含附 Dylan的歌詞手稿和電影劇照，展現這段傳奇故事的浪漫情懷。