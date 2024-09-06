Levi’s X JJJJound第二彈 北美簡約牛服 今日起限量發售

黑色麖皮jacket $4,699、白色背心 $399、黑色過染501 93牛仔褲 $1,899

蒙特利爾(Montreal)設計工作室JJJJound，與百年牛服品牌Levi’s，繼去年推出首個聯乘系列大受歡迎後，Levi’s和 JJJJound 將於今天推出2024秋季聯乘系列。上次以淺色洗水牛仔為主體，今季焦點則採用深色洗水牛仔色調，將經典的 Levi’s牛仔布工藝與 JJJJound 的極簡主義設計哲學完美融合。

Levi’s X JJJJound 2024秋季聯乘系列，共推出10件服裝和配飾，首先登場的是501 '93復古版型牛仔褲，採用Levi’s Shrink-to-Fit(未經過預縮處理)牛仔布製成，提供3種獨特洗水效果，包括灰色石磨、深碳灰石磨和黑色過染，此中腰直筒剪裁牛仔褲，後面配有棕色聯名麖皮皮牌、左褲管印有JJJJound聯乘Levi’s標籤及內袋縫上JJJJound印章，而且在腕錶口袋，亦繡上JJJJound字樣刺繡。

格仔恤衫則以JJJJound的招牌工作恤衫為藍本，100%純棉製造，表面經過刷毛處理，下擺印有兩品牌聯乘的標籤，後領JJJJound字樣刺繡，以及聯名鈕扣。麖皮外套(Suede Coach Jacket)則參考JJJJound主打外套款式，以黑色牛皮革製成，設計細節還包括緞面襯裡、內側開口袋、拋光錫製五金配件和聯名鈕扣、後領、下擺等，均有JJJJound聯乘標籤壓印，以及側邊接縫處的Levi’s紅旗標。

至於清爽白色背心，採用2x1羅紋，印有兩品牌聯乘的標籤，並在側邊接縫處繡上Levi’s紅旗標。圖案T恤靈感源自於復古樂隊T恤，以洗水黑及白色為主，印有象徵兩品牌的標誌，同樣在側邊接縫處有Levi’s紅旗標。此外還有麖皮及皮帶等。 售賣點：尖沙咀海港城店Levi’s專門店限量發售 查詢：Levis.hk@facebook