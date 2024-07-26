Levi’s X McLaren牛布賽車服 時尚街頭飛馳 功能與款式兼備

自501作為世上第一條牛仔褲問世以來，全球永續時尚品牌Levi’s，一直不斷尋找在經典服飾上創新的方式。而充滿了激情與挑戰的賽車世界裡，麥拿倫賽車隊(McLaren Racing)，在保留其賽車一貫優雅之餘，持續透過創新技術提升賽車功能。

Levi's x McLaren賽車系列系列，靈感來自麥拿倫車隊輝煌時代的精神，Boxy剪裁短版的賽車外套，背面有「McLAREN RACING」圖案字樣刺繡，袖口和衫腳則車上斜紋布白邊，採用淺色水洗牛仔布，搭配緞面襯裡和有聯名標誌壓花的植鞣革皮牌。

連身賽車服同樣採用淺色水洗牛仔布，褲檔稍低的寬鬆版型搭配直筒剪裁，前胸左右及左手臀位縫有多款復古風格徽章，右褲腳有「McLAREN CARS」及背後有「58」仿古裂紋印花，褲腳同樣有斜紋布白邊，前面正中央並配有一條植鞣皮革的拉鍊，亦有聯名標誌壓花的植鞣革皮牌。

而短版寬鬆剪裁的經典牛仔褸，則以中度水洗設計並在手肘處有打褶裝飾，除了前胸兩邊皆有紅色復古徽章，前中央拉鍊配有紅色襯條，品牌聯名皮牌也採用紅色，以致敬麥拿倫於1988年F1奪冠的經典賽車款。