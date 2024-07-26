Levi’s X McLaren牛布賽車服 時尚街頭飛馳 功能與款式兼備

時尚界與賽車界的兩大標誌性品牌Levi’s X McLaren，首次攜手合作推出賽車服飾系列，產品包括賽車外套、連身賽車服、復古牛仔褸、復古501牛仔褲、車隊T恤、賽車手套以及賽車頭巾等，將於今個夏日推出，啟動全球時尚引擎。
自501作為世上第一條牛仔褲問世以來，全球永續時尚品牌Levi’s，一直不斷尋找在經典服飾上創新的方式。而充滿了激情與挑戰的賽車世界裡，麥拿倫賽車隊(McLaren Racing)，在保留其賽車一貫優雅之餘，持續透過創新技術提升賽車功能。
Levi's x McLaren賽車系列系列，靈感來自麥拿倫車隊輝煌時代的精神，Boxy剪裁短版的賽車外套，背面有「McLAREN RACING」圖案字樣刺繡，袖口和衫腳則車上斜紋布白邊，採用淺色水洗牛仔布，搭配緞面襯裡和有聯名標誌壓花的植鞣革皮牌。
連身賽車服同樣採用淺色水洗牛仔布，褲檔稍低的寬鬆版型搭配直筒剪裁，前胸左右及左手臀位縫有多款復古風格徽章，右褲腳有「McLAREN CARS」及背後有「58」仿古裂紋印花，褲腳同樣有斜紋布白邊，前面正中央並配有一條植鞣皮革的拉鍊，亦有聯名標誌壓花的植鞣革皮牌。
而短版寬鬆剪裁的經典牛仔褸，則以中度水洗設計並在手肘處有打褶裝飾，除了前胸兩邊皆有紅色復古徽章，前中央拉鍊配有紅色襯條，品牌聯名皮牌也採用紅色，以致敬麥拿倫於1988年F1奪冠的經典賽車款。
賽車圖案徽章501
至於具有歷史意義的經典501牛仔褲，則首次將左後袋紅色拉鍊袋，並印有1988復古桂樹花環及「MP4/4」裂紋印花，前右袋縫上紅色復古及賽車圖案徽章，加上紅色品牌聯名植鞣革皮牌，以紀念當年為車隊贏得冠軍的麥拿倫經典戰車。
此外還有印有八十年代麥拿倫賽車圖案的車隊T恤，和靈感來則自車隊的復古海報的三色賽車手套，以義大利皮革搭配Levi’s金屬鈕扣，採經典麥拿倫車隊色系並設有透氣孔圖案，更有車隊創辦人Bruce McLaren的簽名刺繡和麥拿倫車隊標誌壓印。