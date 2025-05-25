Levi's X sacai顛覆牛仔傳統 推出前瞻美學denim wear

Levi's與日本時尚品牌sacai聯手，推出一個大膽創新的聯乘系列，將sacai 的獨特混搭美學，與實驗性設計融入經典的Levi's牛仔風格，重新詮釋傳統牛仔服飾。這個全新系列不僅承襲Levi's的工藝，還注入了sacai設計師阿部千登勢(Chitose Abe)的前瞻性美學，將熟悉的服裝轉，變為意想不到的全新造型。
女裝系列的驚艷設計
女裝部分包括3款設計出眾單品。首先是Levi’s x sacai Type 123牛仔褸，這款牛仔外套巧妙融合Levi’s Type II和Type III牛仔褸的經典元素，背面更受到Type I的啟發，配有經典束腰帶設計。衣裳提供靛藍和洗水藍兩種選擇，剪裁略帶A字形，內部細節精緻，保持如雕塑般立體感。
此外，Levi’s x sacai牛仔x Matelasse Twill西裝褸，使用sacai獨家開發的布料，並融入雙層重疊設計，增添了層次感。而獨具一格的牛仔連身褲，則配有圍裙式上幅，和超寬喇叭褲腳，展現出優雅的垂墜感。
男裝設計的簡約魅力
男裝系列延續混搭美學，簡約卻不失細節。男款的Levi’s x sacai Type 123牛仔褸，以簡潔剪裁呼應女裝設計的概念，還配有復古金色鈕扣。Levi’s x sacai牛仔x Matelasse Twill雙面西裝褸，正面為精緻西裝，翻轉後則是Type II牛仔褸，展現系列的多變精神。
中性風格的包容設計
這個聯乘系列的中性單品牛仔褲，則以超寬鬆版型搭配中腰剪裁，採用創新的七袋設計，展現了不分性別的設計巧思。
靈感來自占士甸
此次聯乘的靈感源自一代偶像占士甸(James Dean)，展現他對世界的好奇、真誠和自由精神。企劃形象照由演員兼模特兒Chase Sui Wonders與Chandler Frye共同演繹，由知名攝影師 Craig McDean 掌鏡、造型師Karl Templer操刀，準確捕捉了Levi's與sacai品牌的叛逆與優雅本質。
Levi's X sacai新裝，5月27日於香港置地廣場 sacai專門店率先開售，5 月 28 日起全球同步開賣，香港地區將於 Levi.com.hk 發售。