Levi's X sacai顛覆牛仔傳統 推出前瞻美學denim wear

Levi's與日本時尚品牌sacai聯手，推出一個大膽創新的聯乘系列，將sacai 的獨特混搭美學，與實驗性設計融入經典的Levi's牛仔風格，重新詮釋傳統牛仔服飾。這個全新系列不僅承襲Levi's的工藝，還注入了sacai設計師阿部千登勢(Chitose Abe)的前瞻性美學，將熟悉的服裝轉，變為意想不到的全新造型。

女裝系列的驚艷設計

女裝部分包括3款設計出眾單品。首先是Levi’s x sacai Type 123牛仔褸，這款牛仔外套巧妙融合Levi’s Type II和Type III牛仔褸的經典元素，背面更受到Type I的啟發，配有經典束腰帶設計。衣裳提供靛藍和洗水藍兩種選擇，剪裁略帶A字形，內部細節精緻，保持如雕塑般立體感。