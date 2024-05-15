LG新出HIFU美容儀/5合1射頻嫩膚儀/潔面儀 K11 Art Mall開限時體驗店

家用美容儀愈出愈多，韓國品牌LG最近一口氣推出3款美容儀，包括全新升級版LG Pra.L系列Dermathera HIFU 美容儀、Intensive Multicare 5合1射頻嫩膚儀以及WashPop超聲波潔面儀，由輪廓緊緻提拉、多功能高效護理，到無死角深層清潔，通通可以全面滿足肌膚需要，節省在外昂貴的美容護理開支，同時實現方便快捷美容效果。LG Pra.L特別於K11 Art Mall開設限時體驗店，設有限時尊貴體驗服務，只要於網上登記即能專享LG Pra.L美容儀體驗服務及韓式皮膚分析。

LG Pra.L 系列｜ Dermathera HIFU 美容儀 主打面部提拉的Dermathera HIFU美容儀，採用LG電子獨特的高能量聚焦超聲波(HIFU)技術，將能量準確均勻地照射到皮膚下方3毫米的區域，刺激膠原蛋白和彈性蛋白的生成，以改善皮膚的彈性和穩定性，並為容易下垂的額頭、眼睛、臉頰、下巴及頸部5個核心肌膚區域提供護理。

LG Pra.L Dermathera HIFU美容儀 限定商店推廣價 $10,490 (建議售價$12,990)

此外，Dermathera還搭配角度檢測的陀螺儀感應器，當頭部偏離正確的使用角度時，它會自動停止超聲波照射，並通知用家調整頭部位置，確保更安全並有效地使用。Dermathera HIFU美容儀有5個強度供選擇，即使用家疼痛承受能力不一樣都可使用。Dermathera更提供語音指導，幫助用戶進行適當的角度修正，同時配備UV-LED消毒和充電座，能去除美容儀導頭99.99%以上的細菌，保持產品的衛生度。 Dermathera HIFU美容儀由LG科研團隊與浦項科技大學合作研究，根據亞洲女性平均手部及頭部尺寸，細心設計符合人體工學，輕量化設計方便用家單手握持和使用。建議每週使用一次的Dermathera能提供高達30,000次超聲波發射(450,000 能量點)7MHz 超聲波，根據建議用法，可以大約使用兩年。

LG Pra.L 系列｜ Intensive Multicare 5 合 1 射頻嫩膚儀 Intensive Multicare 5合1射頻嫩膚儀是一款全方位臉部護理的美容儀，通過 5 種不同的專業技術來增強肌膚彈性，包括RF射頻、微電流、紅光LED、超聲波導入及離子導入。RF射頻能刺激膠原蛋白生長，而微電流可改善內外皮膚彈性，紅光LED則能修復受損的皮膚。還通過低頻超聲波及離子導入技術，增強護膚品營養的吸收效果。 嫩膚儀的另一邊「冷卻護理頭」能提供冷卻功能，以低溫療法降低皮膚溫度，提供舒緩和鎮靜效果，達至收細毛孔的功效，特別適合香港炎熱又潮濕的天氣。密集護理頭頂部的「眼部護理頭」，專為溫和呵護眼周和法令紋的敏感肌膚。

LG Pra.L 系列｜ WashPop 超聲波潔面儀 最後一款WashPop 超聲波潔面儀，獨特的螺旋圖案柔軟矽膠刷頭每秒振動約4,200次，可從皮膚表面溫和潔淨細微灰塵、防曬殘留物和死皮細胞。水滴形的設計，更有效全方位清潔面部及針對易出油的區域(如鼻子和嘴周圍)，輕鬆去除黑頭和處理難以觸及的部位。

期間限定店 設專業化妝師補妝服務 LG將由即日起至5月20日於尖沙咀開設期間限定商店，現場特別設有免費皮膚測試專區，針對肌膚狀況及需要，定制最適合的美容儀，並親身體驗3款美容儀的卓越效果。只需於網上預約，即有機會免費享用VIP產品試用服務，親身體驗免費韓式肌膚測試及Pra.L 系列，VIP Room 更設有專業化妝師補妝服務，可放心以裸肌試用產品。完成VIP產品試用服務後，更即可獲贈韓國宮廷護膚品牌 The history of Whoo 后 秘貼 循環精華套裝(價值$1,208)。