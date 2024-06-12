LGBTQIA+同志驕傲月 Levi's推Pride 2024平權系列 演繹彩虹牛仔精神破格

牛仔服品牌Levi’s，80年代初起已一直堅定支持 LGBTQIA+性/別小眾社群的權益和相關議題，從早期員工參與三藩市同志驕傲遊行、Levi Strauss基金會向相關機構捐款外，Levi Strauss & Co.曾向加州最高法院，提交法庭之友狀書支持同性婚姻。因此每年在6月同志驕傲月，都會推出限定版 Levi’s Pride 平權系列，以實際行動力挺 LGBTQIA+社群。
Levi’s全新Pride 2024平權系列，靈感源自美國內華達州自1970起，專為同志而辦的《彩虹牛仔競技會》(Rainbow Rodeo)，致敬其打破過往只讓牛仔上場的傳統，不論任何性別的同志們，皆能在競技場內外，勇敢面對挑戰的破格精神。
Levi’s特別邀請了7位著名LGBTQIA+表演藝術家，驕傲演繹新系列，當中包括鄉村音樂人Orville Peck、跨界藝術家Violet Chachki、音樂人Bronze Avery、模特兒兼化妝師Mattise Andrews、時尚攝影師 Paris Helena Elyte；以及排排舞社群Stud Country的創辦人Bailey Salisbury和Sean Monaghan等。期望藉著他們的分享，讓自己快樂及激勵人心的故事。
Pride 2024平權系列涵蓋多款上衣、下著和配件，從Rainbow Rodeo圖案tee、Not My First Rodeo圖案無袖tee，和拼布牛仔長裙、彩虹韁繩心型刺繡cap帽等。系列特別配合每人的個人風格，加上從古舊Levi’s衣物和檔案海報圖樣汲取的靈感，添加各種閃亮元素搭配造型，如鑲嵌水鑽、銅絲線、大理石花紋飾物、鍍金牛仔背心及牛仔褲等等，塑造出耀眼的牛仔競技會造型，自信地展現他們個人獨特的風格。
LGBTQIA+社群成員及支持者，可以帶上自己的Levi's® Pride平權系列到Levi’s Tailor Shop，按自己喜好和創意，挑選布章、刺繡設計、流蘇、彩虹/金屬裝飾和各式磨爛等改造效果，Levi’s的牛仔客製專員，將會製作出專屬個人的牛仔單品，讓大家可以在今年的同志驕傲月展現真我風采，盡顯自信光芒。