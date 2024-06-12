LGBTQIA+同志驕傲月 Levi's推Pride 2024平權系列 演繹彩虹牛仔精神破格

牛仔服品牌Levi’s，80年代初起已一直堅定支持 LGBTQIA+性/別小眾社群的權益和相關議題，從早期員工參與三藩市同志驕傲遊行、Levi Strauss基金會向相關機構捐款外，Levi Strauss & Co.曾向加州最高法院，提交法庭之友狀書支持同性婚姻。因此每年在6月同志驕傲月，都會推出限定版 Levi’s Pride 平權系列，以實際行動力挺 LGBTQIA+社群。

Levi’s全新Pride 2024平權系列，靈感源自美國內華達州自1970起，專為同志而辦的《彩虹牛仔競技會》(Rainbow Rodeo)，致敬其打破過往只讓牛仔上場的傳統，不論任何性別的同志們，皆能在競技場內外，勇敢面對挑戰的破格精神。

Levi’s特別邀請了7位著名LGBTQIA+表演藝術家，驕傲演繹新系列，當中包括鄉村音樂人Orville Peck、跨界藝術家Violet Chachki、音樂人Bronze Avery、模特兒兼化妝師Mattise Andrews、時尚攝影師 Paris Helena Elyte；以及排排舞社群Stud Country的創辦人Bailey Salisbury和Sean Monaghan等。期望藉著他們的分享，讓自己快樂及激勵人心的故事。

