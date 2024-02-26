LINE FRIENDS meets URDU 福部屋登陸又一城！全港限量380個「河童BROWN 」作慈善義賣

LINE FRIENDS粉絲留意！LINE FRIENDS與URDU由即日起登陸又一城，舉行《LINE FRIENDS meets URDU - LOVE IN FUKUHEYA CHARITY ROADSHOW》慈善義賣活動。籌得善款將撥捐保良局慈善服務，作支援兒童及青少年發展，幫助不同需要人士以正面態度迎接未來，即睇內文詳情！

這次，國際創意工作室IPX（原名LINE FRIENDS）與本地潮玩品牌URDU攜手創作，以象徵潔淨河川的「河童」及象徵風調雨順的「雷神」為主題，為呆萌可愛的LINE FRIENDS BROWN創作出「河童BROWN」及「雷神BROWN」兩個新造型，「河童BROWN」寓意鼓勵大家愛惜河川珍惜潔淨水源，可持續地善用珍貴的水資源；「雷神BROWN」則寓意鼓勵大家要有健康生活規律，定時進食，早睡早起，擁有健康的身體，生活亦會風調雨順，一切順利。

LINE FRIENDS BROWN的兩個全新造型「河童BROWN」及「雷神BROWN」更首次以不同形式於慈善義賣活動中亮相。同時，LINE FRIENDS與URDU亦於是次活動中推出多款精緻可愛又別具意義的全新「LINE FRIENDS meets UDRU福部屋」潮玩擺件及全新系列盲盒。當中，首次登場且全港限量380個的LINE FRIENDS meets URDU 福部屋「河童BROWN」18cm潮玩擺件，收益扣除成本後將全數撥捐保良局慈善服務。同樣是首次登場且全港限量500個於活動期間推出的LINE FRIENDS meets URDU福部屋「雷神BROWN」21cm潮玩擺件及以全新黑金配色登場的「狸貓BROWN（黑金別注版）」19cm 潮玩擺件，必定再掀起搶購熱潮！ LINE FRIENDS meets URDU福部屋「GOOD LUCK BROWN盲盒系列（第二彈）」更在千呼萬喚下率先亮相及接受預訂，這次盲盒系列是以LINE FRIENDS BROWN廣受喜愛的狸貓造型登場的「狸貓BROWN」，以及為今次慈善活動募捐及宣揚愛護大自然珍貴水資源而特別設計的河童造型打造的「河童BROWN」潮玩擺件，系列中的隱藏款為夜光款，絕對值得收藏，快來把不同造型的萌爆 LINE FRIENDS BROWN 帶回家吧！



河童造型BROWN＋雷神BROWN打卡位 《LINE FRIENDS meets URDU - LOVE IN FUKUHEYA CHARITY ROADSHOW》慈善義賣活動的福部屋樓高5米，設計高聳宏偉，以象徵潔淨河川的河童為造型的LINE FRIENDS BROWN在福部屋旁邊的湖泊中呼籲大家一起行善，保護環境，他手持寫上「環境保護」及自己名字「BROWN」的撈網，準備好與大家一起拍照留念；另一旁則設有象徵風調雨順的「雷神」造型打造的LINE FRIENDS BROWN雷神造型石雕像及印有三勾玉圖案的雷鼓擺設，大家亦可以於現場雷鳴鼓聲及打卡合照。 LINE FRIENDS、URDU以及又一城希望藉著《LINE FRIENDS meets URDU - LOVE IN FUKUHEYA CHARITY ROADSHOW》慈善義賣活動向大家傳遞每個人都有獨特的價值觀和方式去表達愛與關懷的正面訊息，就像LINE FRIENDS BROWN一樣，無論是愛護環境、愛護自己，還是愛護別人，每一個小小的行動都能夠對周圍的人和環境產生積極的影響。只要每人都願意關懷和愛護別人多一點，我們的社區和世界將會變得更美好，今天就與LINE FRIENDS BROWN一起宣揚愛，創造出一個充滿和諧與幸福的社區吧！

限量「河童BROWN 」/首發全新「雷神BROWN」及「狸貓BROWN」 《LINE FRIENDS meets URDU - LOVE IN FUKUHEYA CHARITY ROADSHOW》慈善義賣活動中發售全港限量380個LINE FRIENDS meets URDU福部屋 「河童BROWN」18cm潮玩擺件，BROWN手持寫上「環境保護」及自己名字「BROWN」的撈網及加入磁吸技術的背部甲殼，擺件做工精緻細膩。LINE FRIENDS meets URDU福部屋「河童BROWN」18cm潮玩擺件的收益扣除成本後將全數撥捐保良局慈善服務，作支援兒童及青少年發展，幫助不同需要人士以正面態度迎接未來。 另外，深受大家喜愛的LINE FRIENDS meets URDU福部屋「狸貓 BROWN」19cm潮玩擺件，更以全新黑金配色造型強勢回歸，於活動現場限量發售500個。此外，當然少不了首次強勢登場的LINE FRIENDS meets URDU福部屋「雷神BROWN」21cm潮玩擺件，BROWN踏著的雲朵底座更加入了磁吸技術，集合可愛及型格於一身。全港限量500個，於活動期間率先現售180個，其後320個將於現場以預售形式安排，預計5月可於指定 LINE FRIENDS POP-UP STORE領取。 LINE FRIENDS meets URDU福部屋 「河童BROWN」18cm潮玩擺件、LINE FRIENDS meets URDU福部屋「狸貓BROWN」19cm潮玩擺件及LINE FRIENDS meets URDU福部屋「雷神BROWN」21cm潮玩擺件，每款產品設每人限購一個，數量有限，售完即止。

預售GOOD LUCK BROWN 盲盒系列（第二彈）／ 加購「雷神BROWN」手搖鼓 同場更有全新LINE FRIENDS meets URDU福部屋「GOOD LUCK BROWN盲盒系列（第二彈）」首次亮相並接受即場預訂一套6盒的盲盒套裝，系列當中兩款隱藏款為夜光款，快來把萌爆的 BROWN 帶回家吧！ 同場加映的LINE FRIENDS meets URDU福部屋系列精選人氣商品，同樣不能錯過。 另外，LINE FRIENDS meets URDU 福部屋更推出全港限量300個的「雷神BROWN」造型的手搖鼓，顧客凡購買LINE FRIENDS meets URDU 福部屋「雷神 BROWN」21cm潮玩擺件 ，即可以HK$98 加購 LINE FRIENDS meets URDU 福部屋「雷神BROWN」手搖鼓乙個。 把「雷神」造型的LINE FRIENDS BROWN潮玩擺件及手搖鼓同時帶回家招福招財吧！數量有限，先到先得，換完即止。