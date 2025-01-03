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2025-01-03 11:00:00

LINE FRIENDS minini x 包點先生黃大仙中心期間限定店 換購特別版精品

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LINE FRIENDS minini x 包點先生黃大仙中心期間限定店 換購特別版精品

LINE FRIENDS minini x 包點先生黃大仙中心期間限定店 換購特別版精品

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踏入2025年包點先生玩年輕化，來個大變身，將黃大仙中心分店化身成「LINE FRIENDS minini與包點先生期間限定店」，俏皮可愛的 LINE FRIENDS minini朋友仔包括selini（莎尼尼）、bnini（熊尼尼）和 conini（兔尼尼），均會在每個角落出現，充當Q版店員預備包點，同大家拜年，讓大家隨意打卡！
 

LINE FRIENDS minini x 包點先生黃大仙中心期間限定店 bnini（熊尼尼）和conini（兔尼尼）為大家預備包點。 LINE FRIENDS minini selini正在預備包點。 LINE FRIENDS minini布滿每個角落。

別注版賀年糕點


今次LINE FRIENDS minini 與包點先生特別推出鴻運年糕、臘味蘿蔔糕和臘味芋頭糕三款足料賀年糕點，蘿蔔糕和芋頭糕均加入靚蝦米和惹味臘味，無論輕煎、蒸抑或氣炸都香口。包裝盒印上超萌LINE FRIENDS minini賀新年的圖案，設計精美吸睛。賀年糕點由即日起於包點先生、港味道和喜點全線分店預售，現貨將於1月10日起發售，每盒售價$88，購買2盒即減$10；購買3盒即減$50；每購買2盒更可額外獲贈 LINE FRIENDS minini 保溫袋1個。
 

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鴻運年糕(600克)$88 以傳統古法製造，軟糯細滑，煙韌清甜，氣炸或香煎皆香口。 臘味蘿蔔糕(600克)$88 厚切清甜蘿蔔加上靚蝦米和惹味臘味，蒸煮、輕煎或氣炸同樣香口。 臘味芋頭糕(600克)$88 粒粒芋頭綿軟味濃，口感細膩，加上靚蝦米和惹味臘味，煎糕最甘香，亦可蒸煮或氣炸。

換購特別版精品


同期又推出LINE FRIENDS minini與包點先生四款特別版新品，供大家換購，包括黏貼掛勾、selini（莎尼尼）隔熱墊、 bnini（熊尼尼）隔熱墊和 LINE FRIENDS minini 摺疊儲物箱，設計可愛又實用。由即日起至3月31日期間，只要惠顧任何產品折實價每滿$35，就可獲贈印花1個；儲滿5個印花，即可以Bun Fun時刻價加購以上新品，讓大家度過「BUN FUN」新年！
 

LINE FRIENDS minini摺疊儲物箱 惠顧任何產品折實價每滿$35，獲贈印花1個，儲滿5個印花，另加$68可換購。 黏貼掛勾 惠顧任何產品折實價每滿$35，獲贈印花1個，儲齊5個印花另加$18可換購。 bnini（熊尼尼）及selini（莎尼尼）隔熱墊 儲滿5個印花，另加$28可換購1款。

LINE FRIENDS minini與包點先生期間限定店


地址：黃大仙中心地庫B13號舖
 

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