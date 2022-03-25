LINE FRIENDS X 百老滙花系主題禮品 聯乘打造屬於你心的理想花園

LINE FRIENDS與百老滙一起讓大家於這個花開盛放的季節，慢下腳步，關注自己及家人朋友的身體需要，同時關注地球的健康，一起建立屬於你心的理想花園！今個春夏，百老滙為大家準備一系列實用又貼心的電器，將四周打造成自己的理想花園！百老滙推出全新推廣活動「Mindfulness in Spring——觸動你心的花園」，即日起至2022年7月31日，凡購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定LINE FRIENDS MEETS BROADWAY花系主題禮品或CheckCheckCin米水茶飲乙份。數量有限，換完即止。

百老滙以LINE FRIENDS的BROWN、CONY同SALLY，配以不同的花朵和葉子為設計元素，以柔和的綠色、紫色及粉紅色為今次禮品顏色的主調，表達春天的清新氣息！今次特別推出「LOVE YOURSELF」、「BEST FRIENDS」及「LOVE EARTH」設計字句，以帶出今次Mindfulness in Spring主題——由內心出發，在疫情新常態中尋找平和思緒，透過做瑜伽、多運動、多喝水，讓大家享受身心靈上的滿足，使身心靈健康，從而開啟大家內心的花園！

今次LINE FRIENDS MEETS BROADWAY花系主題禮品包括有瑜珈墊、玻璃水樽。既有LINE FRIENDS陪大家一齊做運動之餘，同時又關注大家身體，能量POWER UP！另外，BROWN與CONY造型咕𠱸，陪伴大家坐在梳化上舒舒服服享受ME TIME或WORK FROM HOME！仲有BROWN公仔連便攜袋、保溫杯及不銹鋼餐具，治癒之餘又環保！