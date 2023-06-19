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2023-06-19 19:30:00

Lisa同款｜Lisa IG狂曬CELINE新款腋下包 凱旋門Logo翻蓋設計/容量更大【內附發售日期】

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Lisa同款｜Lisa IG狂曬CELINE新款腋下包 凱旋門Logo翻蓋設計/容量更大【內附發售日期】

Lisa同款｜Lisa IG狂曬CELINE新款腋下包 凱旋門Logo翻蓋設計/容量更大【內附發售日期】

自從BLACKPINK Lisa擔任CELINE代言後，其IG就不時出現品牌手袋的蹤影，最新款的必定是復古設計的AVA TRIOMPHE手袋！這款腋下包可以說是半月包的變奏版本，不單容量比AVA半月包更大，新款亦在拉鍊外再加上翻蓋設計，並加設了Celine最具代表性的Triomphe Logo磁釦開關，令一眾女生又多了一個入手理由！

Lisa到威尼斯旅行時帶上AVA TRIOMPHE老花腋下包。 Lisa到威尼斯旅行時帶上AVA TRIOMPHE老花腋下包。 Lisa到威尼斯旅行時帶上AVA TRIOMPHE老花腋下包。 Lisa到威尼斯旅行時帶上AVA TRIOMPHE老花腋下包。 Lisa到威尼斯旅行時帶上AVA TRIOMPHE老花腋下包。

Lisa作為首位使用AVA TRIOMPHE手袋的女星，亦不時在IG曬出最新「IT Bag」，穿梭世界各地，示範不同風格的手袋襯法。除了到威尼斯旅行時帶上，回到泰國度假時亦用上黑色版本，襯上民族風長裙，一樣充滿時尚感。

以短版上衣及皮褲搭配標誌印花牛皮革AVA TRIOMPHE手袋，塑造俐落率性造型。 以短版上衣及皮褲搭配標誌印花牛皮革AVA TRIOMPHE手袋，塑造俐落率性造型。 以短版上衣及皮褲搭配標誌印花牛皮革AVA TRIOMPHE手袋，塑造俐落率性造型。
外出參加派對，亦可以黑色AVA TRIOMPHE手袋妝點俏麗穿搭，散發法式優雅。 外出參加派對，亦可以黑色AVA TRIOMPHE手袋妝點俏麗穿搭，散發法式優雅。

AVA TRIOMPHE手袋重新演繹90年代復古設計，注入優雅元素。為呼應品牌經典AVA手袋，AVA TRIOMPHE保留了半月廓形，但加厚了袋身，令手袋有更充裕容量，收納日常隨身物品。

AVA TRIOMPHE袋蓋飾以TRIOMPHE金屬logo，彰顯品牌元素，並備有黃褐色、黝黑色平滑牛皮革，以及標誌印花牛皮革版本。手袋更配有3段可調校長短的皮革肩帶，供掛肩及手挽，融入日常各種造型。AVA TRIOMPHE手袋將於2023623日於CELINE店內有售，各位想入手的女生記得留意日子了。

AVA TRIOMPHE手袋備有黃褐色、黝黑色平滑牛皮革，以及標誌印花牛皮革版本。 AVA TRIOMPHE手袋備有黃褐色、黝黑色平滑牛皮革，以及標誌印花牛皮革版本。 AVA TRIOMPHE手袋備有黃褐色、黝黑色平滑牛皮革，以及標誌印花牛皮革版本。 AVA TRIOMPHE手袋備有黃褐色、黝黑色平滑牛皮革，以及標誌印花牛皮革版本。
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