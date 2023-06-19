Lisa同款｜Lisa IG狂曬CELINE新款腋下包 凱旋門Logo翻蓋設計/容量更大【內附發售日期】

自從BLACKPINK的 Lisa擔任CELINE代言後，其IG就不時出現品牌手袋的蹤影，最新款的必定是復古設計的AVA TRIOMPHE手袋！這款腋下包可以說是半月包的變奏版本，不單容量比AVA半月包更大，新款亦在拉鍊外再加上翻蓋設計，並加設了Celine最具代表性的Triomphe Logo磁釦開關，令一眾女生又多了一個入手理由！

Lisa作為首位使用AVA TRIOMPHE手袋的女星，亦不時在IG曬出最新「IT Bag」，穿梭世界各地，示範不同風格的手袋襯法。除了到威尼斯旅行時帶上，回到泰國度假時亦用上黑色版本，襯上民族風長裙，一樣充滿時尚感。