Little Twin Stars50週年期間限定店登陸SOGO 夢幻打卡位/消費優惠券/滿額鎖匙扣

為慶祝 Little Twin Stars 誕生 50 週年，Kiki 與 Lala 於香港 SOGO 開設期間限定店，即日起同步進駐 銅鑼灣 SOGO 及 啟德 SOGO。限定店以粉嫩星空為主題，設有多個夢幻打卡位，讓粉絲沉浸於 Little Twin Stars 的童話世界。

現場發售多款 50 週年限定設計精品，包括毛公仔套裝、毛毯等實用又具收藏價值的商品，同時亦有多款 Sanrio 人氣商品推出 低至 6 折優惠，為粉絲提供入手機會。

Little Twin Stars期間限定店加購精品 限定店期間亦推出多項消費禮遇。凡於店內消費任何金額，即可以 HK$40 加購Little Twin Stars購物袋；單一消費折實滿 HK$100，可再以 HK$2 加購聖誕限定索繩袋；單一消費折實滿 HK$250，更可獲贈Little Twin Stars貼紙套裝乙份。

消費滿額送優惠券及鎖匙扣 Sanrio Smile HK 會員於限定店內單一消費折實滿 HK$200，可獲 Sanrio Gift Gate 優惠券 2 張；消費折實滿 HK$350，則可獲贈 Sanrio characters 亞加力膠鎖匙扣乙個（款式隨機）。一系列限定商品與優惠，為 Little Twin Stars 的 50 週年慶祝活動增添收藏與購物樂趣。

Little Twin Stars 限定店詳情 銅鑼灣 SOGO 限定店 地點： 銅鑼灣軒尼詩道555號 SOGO銅鑼灣店7樓 日期： 即日起至 2026年1月6日 時間： 早上10時至晚上10時 (以SOGO營業時間為準) 啟德 SOGO 限定店 地點： 九龍啟德協調道12號雙子匯 啟德SOGO G樓 日期： 即日起至 2026年1月6日 時間： 11:00am - 20:00pm (以SOGO營業時間為準)