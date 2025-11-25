LMO Freshly Baked一次重溫7個月聯乘精選 每售出一件捐$10予慈善機構

香港置地文華東方酒店的注目烘焙品牌LMO Freshly Baked，每月輪流跟城中名店名廚聯乘合作「The Tastemaker」系列創作菜，自推出以來反應熱烈。進入年尾階段，於12月份來個壓軸「The Best of Tastemaker Series」，一次過晒冷7個月以來的聯乘精選，包括Yardbird、Bar Leone、大班樓、TATE Dining Room、Little Bao、Leela 及 Hansik Goo 聯乘合作中最受歡迎的菜式，大家可以一口氣試勻7大名店聯乘之作！



企劃至今籌逾$70,000 「The Tastemaker」系列由三星米芝蓮名廚、置地文華東方酒店餐飲總監Richard Ekkebus策劃，旨在團結本地餐飲界力量與無限創意，並藉此回饋社會，每售出一件聯乘美食，LMO Freshly Baked 將捐出$10予怡和集團成立的慈善機構思健，支持本地心理健康相關的教育推廣與社區項目，提升社區對心理健康的重視與理解。「企劃至今已為思健籌逾港幣七萬元，幫助提升大眾對精神健康的關注。以這些最受歡迎的菜式為今年畫下句號，不僅是對參與者才華的肯定，也是向所有支持這個社群的朋友表達感謝的最佳方式。」

大班樓川椒牛肋肉批回歸 將於整個12月份壓軸推出「The Best of Tastemaker Series」，滙集了以下輕食外帶人氣之選，包括Yardbird的三黃雞雞肉丸湯，配上日本青蔥及茗荷薑精心熬製，風味濃郁，冬日喝感到暖心。Bar Leone的羅馬雞肉沙律配搭車厘茄、羅勒、酸豆、巴馬臣芝士及Bar Leone招牌煙熏橄欖，清新開胃。大班樓的川椒牛肋肉批，外層酥脆，內餡飽滿，以慢煮牛肋肉、椎茸及四川花椒炮製，濃郁帶點辛辣，並加入八角與肉桂點綴。



$28再嘗瑪薩拉茶蛋撻 TATE Dining Room的柚子花椒雜菌沙律，濃郁的椎茸與牛肝菌配上醃青瓜、烤榛子與爽脆生菜，佐以自家調配的柚子花椒油醋，清爽帶微辣，味道層次豐富。Little Bao的川味三黃雞三文治，傳統三黃雞配上鎮江醋、辣椒、蒜頭與薑絲，並加入花椒與八角，香辣層次豐富。Leela別具創意的瑪薩拉茶蛋撻，結合印度經典瑪薩拉茶，嘗出濃郁奶香與香料交融。Hansik Goo的韓式雪濃湯選用牛腱及牛筋，經長時間慢火熬煮，湯底濃郁醇厚。



LMO Freshly Baked 地址：中環皇后大道中15號置地廣場2樓237號

電話：2132 0188

供應日期：12月1日至12月31日

營業時間：

星期一至星期五早上10時至晚上8時

星期六、星期日及公眾假期早上10時至晚上7時