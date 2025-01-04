LMO FRESHLY BAKED 首推法式傳統國王批 獻上法國傳統新年祝福

香港置地文華東方酒店廚藝總監、名廚Richard Ekkebus向來多搞作，趁迎接新年，與行政糕餅主廚Carles Codina聯手為LMO Freshly Baked特推法式傳統糕點國王批（Galette des Rois），慶祝每年1月6日的法國新年節日主顯節。

國王批象徵團圓與喜悅

主顯節是紀念新生的耶穌初次呈現在三王面前。法國傳統文化中，家人會聚首一堂，於主顯節當天一同享用國王批，這批餅是由千層酥皮、奶油杏仁、牛油、雞蛋及糖製成。人們在製作國王批時會藏一顆蠶豆，分食時誰吃到蠶豆，就會成為當天的國王。到了十八世紀，國王餅中的蠶豆演變成小瓷人，分別代表耶穌誕生圖裡馬槽中的人物。國王批會附上紙製皇冠，得到了小瓷人的幸運兒便會戴上王冠，故此看似平平無其奇的圓形國王批象徵團圓與喜悅。



用頂級食材製作

而LMO Freshly Baked的國王批用頂級食材製作，千層酥皮以法國A.O.P.牛油製成，帶出國王批的獨特堅果牛油香與鬆脆口感，配搭杏仁及Bourbon雲呢拿內餡，巧妙地拼出濃而不膩的效果。國王批由即日起至1月18日期間在酒店網上商店及LMO Freshly Baked的BASEHALL怡和大廈分店限量供應。客人可提前於網上商店訂購，並於酒店7樓領取。每個國王批會藏有1個小巧的瓷偶以及附上1個紙皇冠，且看看誰是幸運兒得到小瓷偶，獲加冕為國王。

LMO Freshly Baked

香港置地文華東方酒店網上商店：接此

國王批售價：$398

