Lobster Boss登陸太古坊糖廠街市集限定 環保龍蝦包明日買一送一

太古坊糖廠街市集每兩個月都會舉行不同主題限定美食市集，於9月至10月期間，糖廠街市集的美食檔主亦身體力行，將其於市集的1%收益透過 零碳足食 (亞洲) 資助本地再生農業，以協助農民實踐從大氣中吸收碳並幫助對抗全球暖化，而今期就新增了Steak King旗下最新品牌Lobster Boss，首個pop up store將於明日(9月5日)登陸，並即日推出環保認證龍蝦包買一送一優惠，凡作任何惠顧即享免費意大利檸檬特調，與龍蝦包的檸檬蛋黃醬互相呼應。

太古 糖廠街市集限定│龍蝦小食＋大廚招牌漢 堡

除了龍蝦包，另有龍蝦芝士通粉炸球($39)，同樣用上波士頓龍蝦肉製作，混合香濃芝士通心粉，芝味十足，再炸至金黃香脆；大廚Brandon主理的招牌漢堡包($99)，肉汁豐富的漢堡扒，加上自家製作的蛋黃醬和酸瓜、新鮮生菜和番茄，令人上癮。他曾跟隨廚神Gordon Ramsay工作4年，深得更真傳，掌握製作美味漢堡的秘訣，絕對不能錯過。而為素食者和追求健康人士而設的植物肉漢堡包($99)，選用IMPOSSIBLE植物牛肉，蘊含豐富蛋白質與營養，不含膽固醇，健康零負擔。 Pop up store每朝8時起供應兩款經典三文治配公平貿易自家烘焙咖啡($25)， 亦會為附近辦公室提供到會服務。

Lobster Boss 糖廠街市集快閃店

地點： 鰂魚涌太古坊一座地下糖廠街市集FBT3

日期：9月5日至10月28日逢星期一至五

時間：早餐時段(早上8時至11時)；午餐時段(早上11時至下午3時)

詳情：https://fb.me/e/20M0KaVNn