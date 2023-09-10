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生活
2023-09-10 20:38:27

LOG-ON舉辦「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」 為不同「動物系戀人」挑選絕妙搭配心意禮物 推廣香港送禮文化

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LOG-ON舉辦「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」 為不同「動物系戀人」挑選絕妙搭配心意禮物 推廣香港送禮文化

LOG-ON舉辦「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」 為不同「動物系戀人」挑選絕妙搭配心意禮物 推廣香港送禮文化

由即日起至10月8日期間，LOG-ON又一城分店的LOG-ON ToGather文化創意空間將舉行「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」，以「OMIYAGE THE ART OF GIFTING 」為主題，展出部份得獎的亞洲傑出包裝設計作品。「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」齊集多款擁有獨特包裝設計的產品，無論是療癒身心的物品、個人護膚品，還是實用的生活用品都應有盡有，這些奪得殊榮的創意作品更會於LOG-ON店內發售。

現場印製限定禮品袋 Topawards Asia與LOG-ON共同推動送禮文化

在日本文化中，送禮時注重禮物的包裝，以展現送禮者的心意和情感。這次展覽以「OMIYAGE THE ART OF GIFTING」送禮藝術為主題，旨在推廣香港的送禮文化，同時分享亞洲包裝設計領域的創新。今次展覽中， LOG-ON一站式禮品個人化專區  MANUAL FACTORY更會推出現場印製的限定禮品袋，顧客在展覽期間購買任何Topawards Asia產品，將免費獲贈Topawards Asia限定禮品袋，禮品袋提供多種圖案款式供顧客選擇，還可以在上面加上名字或簡短字句，為禮品增添創意元素。這個特別的禮遇為顧客打造一個獨特的送禮體驗。

顧客在展覽期間購買任何Topawards Asia產品，將免費獲贈Topawards Asia限定禮品袋。 Topawards Asia限定禮品袋 Topawards Asia限定禮品袋圖案 Topawards Asia限定禮品袋效果圖

「動物戀人」分類方式 送上專屬Topawards Asia禮品

不清楚甚麼禮品才合適自己的另一半？以「動物戀人」分類方式即可輕鬆找出讓情人一眼愛上的禮品，無論是在戀人季節，還是想在平凡的日子都可以為另一半送上驚喜。而專屬的禮物加上精美的包裝，必定能爲你加分！

「熊系寧靜放鬆禮品：為熊系戀人帶來溫暖、誠懇和安全感」

熊系戀人溫暖、誠懇和充滿安全感，他們追求的寧靜和放鬆的氛圍。為熊系戀人提供一個舒適的空間，讓他們感受到溫暖和安靜，表達對熊系戀人的理解和關愛

薰壽堂線卷型焚香（HK$78）│是日本唯一的繩狀香薰產品，可以用作包裝絲帶或代替傳統的水引，增添禮物的獨特性和實用性，還具有溫暖和治癒效果，非常貼合熊系戀人的暖心舉動。

HA KO和紙焚香（HK$49） 由日本和紙製成的葉形香、就像把秋天/落葉帶回家一樣，擁有天然香味和燃燒時感受到治癒效果，讓人瞬間感到放鬆和平靜，這種簡單的設計給你一種對自然的同情心。感覺正符合熊系戀人所追求的氛圍。

優凛 - 回旋鈴（HK$850）設計更是特別，包裝上的白線或五線譜印在半透明紙上，傳達產品的旋律聲音，這樣的佛系產品能夠讓人感到平靜而放鬆，非常適合作為感謝熊系戀人一直默默陪伴身邊的禮物。

熊系戀人圖案圖 薰壽堂線卷型焚香(HK$78) 薰壽堂線卷型焚香(HK$78) 薰壽堂線卷型焚香(HK$78) 薰壽堂線卷型焚香(HK$78) 薰壽堂線卷型焚香(HK$78) 薰壽堂線卷型焚香(HK$78) HA KO 和紙焚香(HK$49) HA KO 和紙焚香(HK$49) HA KO 和紙焚香(HK$49) HA KO 和紙焚香(HK$49) HA KO 和紙焚香(HK$49) HA KO 和紙焚香(HK$49) HA KO 和紙焚香(HK$49) 優凛 - 回旋鈴(HK$850) 優凛 - 回旋鈴(HK$850) 優凛 - 回旋鈴(HK$850) 優凛 - 回旋鈴(HK$850) 優凛 - 回旋鈴 (鳥) (HK$850) 優凛 - 回旋鈴 (花) (HK$850) 優凛 - 回旋鈴 (麻之葉) (HK$850) 優凛 - 回旋鈴 (實) (HK$850)

「內斂含蓄的兔系戀人：品味細酒，提升勇氣」

兔系戀人平時愛撒嬌，性格害羞含蓄，十分重視另一半卻不會大膽表達。透過贈送梅酒作為禮物選擇，讓兔系戀人能夠品味到不同層次的風味，同時啟發他們內心的勇氣和自信心。

UMESHU THE AMBER梅酒（HK$1250）│是一套三款不同陳釀時期、不同口味的梅酒。當中木盒和水引都是日本傳統手工藝品，三個用白布包裹的瓶子用了金箔燙印製成的貼紙密封包裹著瓶身的日本紙標籤是從和服染色紙樣上激光切割的「梅花」圖案帶出日本傳統文化的包裝設計。如果你的另一半也是比較內斂，不如送他/她一起細味，幫另一半壯一壯膽，讓他/她更敢於表達自己愛你的感受！

奈良井 日本清酒（HK$580）源自長野縣安曇野的大米和天然山水釀造，口感柔軟，帶有豐厚旨香和微微氣泡感。每口都散發濃郁甜味和美麗餘味，令人陶醉。黑色墨水印製的瓶身展現出山區地域特徵，符合日本審美和內斂的世界觀。奈良井日本清酒narai不僅是美味的清酒，更是藝術品與品味的結合，代表著兔系戀人的內斂含蓄，同時激發著他們的勇氣與熱情。

久保田 爽釀雪峰 純米大吟釀（HK$380）以「雪融化發芽」和「春天到來」或「空氣中的春天」作為享用的理念。它經過精心挑選的大米，以低溫發酵和冰溫儲存的方式製成，以保持清爽香醇的風味。這與兔系戀人內斂含蓄的性格相互融合。

兔系戀人圖案 UMESHU THE AMBER 梅酒年份 3瓶套裝 (HK$1250) UMESHU THE AMBER 梅酒年份 3瓶套裝 (HK$1250) UMESHU THE AMBER 梅酒年份 3瓶套裝 (HK$1250) UMESHU THE AMBER 梅酒年份 3瓶套裝 (HK$1250) UMESHU THE AMBER 梅酒年份 3瓶套裝 (HK$1250) UMESHU THE AMBER 梅酒年份 3瓶套裝 (HK$1250) 奈良井 日本清酒 720ML (HK$580) 奈良井 日本清酒 720ML (HK$580) 奈良井 日本清酒 720ML (HK$580) 奈良井 日本清酒 720ML (HK$580) 奈良井 日本清酒 720ML (HK$580) 久保田 爽釀雪峰 純米大吟釀 500ML (HK$380) 久保田 爽釀雪峰 純米大吟釀 500ML (HK$380) 久保田 爽釀雪峰 純米大吟釀 500ML (HK$380) 久保田 爽釀雪峰 純米大吟釀 500ML (HK$380) 久保田 爽釀雪峰 純米大吟釀 500ML (HK$380)

「點燃犬系戀人的活力：獨特創意禮品盡顯玩味魅力」

犬系戀人擁有活潑開朗的性格，與犬系戀人在一起，絕不會感到無聊當選擇送禮給犬系戀人時，首選當然是新奇有趣，又具創意或者色彩繽紛的禮品，貼合他/她們的熱情性格！

BOTCHAN男士護膚系列（HK$39-154）是一款純天然、不含酒精成分的男士護膚產品系列。它針對男性在清潔和保養時常感到油膩的問題，適合各個年齡層的膚質。品牌在設計和包裝方面採用了強烈而大膽的配色，顛覆了傳統男性護膚品的包裝概念。這樣的設計更能體現現代男性的個人風格。除了配色，包裝上的另一個亮點是混合了一些書道筆法和質地，以及現代的幾何圖形，完全展現了犬系戀人活潑開朗的個性特點。

SISI護膚系列（HK$78-438）以潮流話題「潔淨之美」為概念，致力於提供以環保為基礎的產品，並使用環保成分、容器和材料。品牌名稱SISI和設計中的「私思」理念，強調思考自己、重視自己，與犬系戀人追求個人風格和自我關懷的價值觀相契合。包裝使用多彩的色調、以及品牌標誌的靈活多變性也能符合犬系戀人的多元化需求，讓他們在護膚過程中感受到現代活力的體驗。

SOUKI襪款（HK$109-129）包裝設計都充滿創新和玩味的元素，運用了鮮豔的色彩以及獨特的圖像，整個設計都令人感到愉悅及有趣，就像犬系戀人一樣帶給人快樂和歡樂。

OFCOSMETICS 沐浴巾（HK$158）是一款與眾不同的沐浴巾，包裝與眾不同，著重展示毛巾的特殊材質和紋理，以美麗可愛的女性形象作為包裝設計，凸顯了毛巾豐富的質感和吸引力。不僅如此，這款沐浴巾還具有懸掛或站立的功能，能夠為浴室帶來更多活力和風格。特別適合追求獨特風格和關注細節的犬系戀人選擇。

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「高冷貓系戀人，獨愛簡約獨特風格」

貓系戀人通常外表高傲、不太健談，因此為他們挑選禮物時，實用性和簡約設計十分重要，挑選一些比較實用而且包裝的用色設計較簡約的物品，更加貼合貓系戀人的心意！

旅行者筆記銅製系列筆盒（HK$399）使用黃銅製成，隨著時間的推移，顏色和質感會有所變化，呈現獨特的個人風格。這款實用的筆盒同時具有簡約的外觀和包裝設計，非常適合貓系戀人。

HMM Scissors 反正剪刀（HK$398）採用日本麻田散鐵不鏽鋼製成，從刀體到握柄都展現出細膩和簡約的設計。它的獨特之處在於可以反著握住成為拆箱刀，功能靈活多變。這款剪刀符合貓系戀人對於簡約風格和實用性的喜好。

Heredia Bingo Kasuri 披肩（HK$1,099）將披肩的「纏繞」動作融入到包裝設計中，獨特的形態和形狀吸引人的目光。它同時展現了簡約設計和細節位的巧妙結合，非常適合作為貓系戀人的禮物。

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LOG-ON xTopawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」詳情

日期：即日起至10月8日

時間：11:00am - 10:00pm

地點：LOG-ON ToGather @Festival Walk

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