LOG-ON舉辦「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」 為不同「動物系戀人」挑選絕妙搭配心意禮物 推廣香港送禮文化

由即日起至10月8日期間，LOG-ON又一城分店的LOG-ON ToGather文化創意空間將舉行「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」，以「OMIYAGE THE ART OF GIFTING 」為主題，展出部份得獎的亞洲傑出包裝設計作品。「Topawards Asia亞洲傑出包裝設計作品展覽」齊集多款擁有獨特包裝設計的產品，無論是療癒身心的物品、個人護膚品，還是實用的生活用品都應有盡有，這些奪得殊榮的創意作品更會於LOG-ON店內發售。 現場印製限定禮品袋 Topawards Asia與LOG-ON共同推動送禮文化 在日本文化中，送禮時注重禮物的包裝，以展現送禮者的心意和情感。這次展覽以「OMIYAGE THE ART OF GIFTING」送禮藝術為主題，旨在推廣香港的送禮文化，同時分享亞洲包裝設計領域的創新。今次展覽中， LOG-ON一站式禮品個人化專區 MANUAL FACTORY更會推出現場印製的限定禮品袋，顧客在展覽期間購買任何Topawards Asia產品，將免費獲贈Topawards Asia限定禮品袋，禮品袋提供多種圖案款式供顧客選擇，還可以在上面加上名字或簡短字句，為禮品增添創意元素。這個特別的禮遇為顧客打造一個獨特的送禮體驗。

以 「動物戀人」分類方式 送上專屬Topawards Asia禮品 不清楚甚麼禮品才合適自己的另一半？以「動物戀人」分類方式即可輕鬆找出讓情人一眼愛上的禮品，無論是在戀人季節，還是想在平凡的日子都可以為另一半送上驚喜。而專屬的禮物加上精美的包裝，必定能爲你加分！

「熊系寧靜放鬆禮品：為熊系戀人帶來溫暖、誠懇和安全感」 熊系戀人溫暖、誠懇和充滿安全感，他們追求的寧靜和放鬆的氛圍。為熊系戀人提供一個舒適的空間，讓他們感受到溫暖和安靜，表達對熊系戀人的理解和關愛。 薰壽堂線卷型焚香（HK$78）│是日本唯一的繩狀香薰產品，可以用作包裝絲帶或代替傳統的水引，增添禮物的獨特性和實用性，還具有溫暖和治癒效果，非常貼合熊系戀人的暖心舉動。 HA KO和紙焚香（HK$49）│ 由日本和紙製成的葉形香、就像把秋天/落葉帶回家一樣，擁有天然香味和燃燒時感受到治癒效果，讓人瞬間感到放鬆和平靜，這種簡單的設計給你一種對自然的同情心。感覺正符合熊系戀人所追求的氛圍。 優凛 - 回旋鈴（HK$850）│設計更是特別，包裝上的白線或五線譜印在半透明紙上，傳達產品的旋律聲音，這樣的佛系產品能夠讓人感到平靜而放鬆，非常適合作為感謝熊系戀人一直默默陪伴身邊的禮物。

「內斂含蓄的兔系戀人：品味細酒，提升勇氣」 兔系戀人平時愛撒嬌，性格害羞含蓄，十分重視另一半卻不會大膽表達。透過贈送梅酒作為禮物選擇，讓兔系戀人能夠品味到不同層次的風味，同時啟發他們內心的勇氣和自信心。 UMESHU THE AMBER梅酒（HK$1250）│是一套三款不同陳釀時期、不同口味的梅酒。當中木盒和水引都是日本傳統手工藝品，三個用白布包裹的瓶子用了金箔燙印製成的貼紙密封，包裹著瓶身的日本紙標籤是從和服染色紙樣上激光切割的「梅花」圖案，帶出日本傳統文化的包裝設計。如果你的另一半也是比較內斂，不如送給他/她一起細味，幫另一半壯一壯膽，讓他/她更敢於表達自己愛你的感受！ 奈良井 日本清酒（HK$580）│源自長野縣安曇野的大米和天然山水釀造，口感柔軟，帶有豐厚旨香和微微氣泡感。每口都散發濃郁甜味和美麗餘味，令人陶醉。黑色墨水印製的瓶身展現出山區地域特徵，符合日本審美和內斂的世界觀。奈良井日本清酒narai不僅是美味的清酒，更是藝術品與品味的結合，代表著兔系戀人的內斂含蓄，同時激發著他們的勇氣與熱情。 久保田 爽釀雪峰 純米大吟釀（HK$380）│以「雪融化發芽」和「春天到來」或「空氣中的春天」作為享用的理念。它經過精心挑選的大米，以低溫發酵和冰溫儲存的方式製成，以保持清爽香醇的風味。這與兔系戀人內斂含蓄的性格相互融合。

「點燃犬系戀人的活力：獨特創意禮品盡顯玩味魅力」 犬系戀人擁有活潑開朗的性格，與犬系戀人在一起，絕不會感到無聊。當選擇送禮給犬系戀人時，首選當然是新奇有趣，又具創意或者色彩繽紛的禮品，貼合他/她們的熱情性格！ BOTCHAN男士護膚系列（HK$39-154）│是一款純天然、不含酒精成分的男士護膚產品系列。它針對男性在清潔和保養時常感到油膩的問題，適合各個年齡層的膚質。品牌在設計和包裝方面採用了強烈而大膽的配色，顛覆了傳統男性護膚品的包裝概念。這樣的設計更能體現現代男性的個人風格。除了配色，包裝上的另一個亮點是混合了一些書道筆法和質地，以及現代的幾何圖形，完全展現了犬系戀人活潑開朗的個性特點。 SISI護膚系列（HK$78-438）│以潮流話題「潔淨之美」為概念，致力於提供以環保為基礎的產品，並使用環保成分、容器和材料。品牌名稱SISI和設計中的「私思」理念，強調思考自己、重視自己，與犬系戀人追求個人風格和自我關懷的價值觀相契合。包裝使用多彩的色調、以及品牌標誌的靈活多變性也能符合犬系戀人的多元化需求，讓他們在護膚過程中感受到現代活力的體驗。 SOUKI襪款（HK$109-129）│包裝設計都充滿創新和玩味的元素，運用了鮮豔的色彩以及獨特的圖像，整個設計都令人感到愉悅及有趣，就像犬系戀人一樣帶給人快樂和歡樂。 OFCOSMETICS 沐浴巾（HK$158）│是一款與眾不同的沐浴巾，包裝與眾不同，著重展示毛巾的特殊材質和紋理，以美麗可愛的女性形象作為包裝設計，凸顯了毛巾豐富的質感和吸引力。不僅如此，這款沐浴巾還具有懸掛或站立的功能，能夠為浴室帶來更多活力和風格。特別適合追求獨特風格和關注細節的犬系戀人選擇。

「高冷貓系戀人，獨愛簡約獨特風格」 貓系戀人通常外表高傲、不太健談，因此為他們挑選禮物時，實用性和簡約設計十分重要，挑選一些比較實用而且包裝的用色設計較簡約的物品，更加貼合貓系戀人的心意！ 旅行者筆記銅製系列筆盒（HK$399）│使用黃銅製成，隨著時間的推移，顏色和質感會有所變化，呈現獨特的個人風格。這款實用的筆盒同時具有簡約的外觀和包裝設計，非常適合貓系戀人。 HMM Scissors 反正剪刀（HK$398）│採用日本麻田散鐵不鏽鋼製成，從刀體到握柄都展現出細膩和簡約的設計。它的獨特之處在於可以反著握住成為拆箱刀，功能靈活多變。這款剪刀符合貓系戀人對於簡約風格和實用性的喜好。 Heredia Bingo Kasuri 披肩（HK$1,099）│將披肩的「纏繞」動作融入到包裝設計中，獨特的形態和形狀吸引人的目光。它同時展現了簡約設計和細節位的巧妙結合，非常適合作為貓系戀人的禮物。