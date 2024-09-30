LOJEL 35年時光之旅展覽 攝影比賽贏雙人度假之旅/送手繪旅行筆記

全球旅行用品品牌LOJEL舉行「與LOJEL同行35年：時光之旅」展覽，慶祝品牌35年周年。LOJEL與可持續旅遊品牌Club Med合作舉辦「LOJEL 35週年:時光之旅」攝影比賽，獲獎參加者可獲得雙人全包式度假村的奢華假期。由即日至10月5日，凡在香港LOJEL專門店消費滿$2,000，即可兌換由香港藝術家@dear__project現場手繪定制的個性化旅行筆記一本。

轉型與成長之旅 「與LOJEL同行35年：時光之旅」是該品牌自4月在旗艦店體驗中心開幕以來舉辦的第二次展覽，與大眾一同探索其從1990年代到2000年代的初始系列產品，展現在過去35年中的轉型與成長。 LOJEL堅守可持續發展的承諾。在本次展覽中，LOJEL通過創新實踐和採用更多環保材料，致力減少環境影響，推動綠色發展。本次活動重點展示了一系列環保材料的產品，例如近期升級的Cubo系列（現採用50%再生材料）。

「 LOJEL 35 週年 : 時光之旅」攝影比賽 贏雙人全包式度假村奢華假期 為慶祝LOJEL 35週年，品牌與推廣生態友好旅遊的可持續旅遊品牌Club Med合作，舉辦「LOJEL 35週年:時光之旅」攝影比賽，獲獎參加者可獲得雙人全包式度假村的奢華假期，一同體驗充滿樂趣的可持續旅遊，並藉此提升大眾對環保概念的認知。得獎作品均由LOJEL和Club Meb團隊共同決定。 參加辦法： ．比賽由即日至11月5日期間舉行。 ．每位參賽者最多可提交一張展示你可持續旅行經驗的照片，並附上簡短說明，解釋你如何在旅程中融入可持續性。 ．參加表格: https://lojel.typeform.com/35YrsWithLOJEL上傳作品 ．截止日期為2024年11月5日。 ．獲獎者將於12月5日前收到品牌電郵通知。

「LOJEL 35週年:時光之旅」攝影比賽 贏雙人全包式度假村奢華假期

送限量個人化旅行筆記 在展覽期間，由即日至10月5日期間凡在香港LOJEL門店消費滿$2,000的顧客，將獲得活動兌換券。顧客可在10月5日及10月12日兩個週末，憑券兌換由香港藝術家@dear__project現場手繪定制的個性化旅行筆記一本。