LOJEL Cubo系列新增兩款尺寸 纖薄輕盈設計+可拆卸內部分隔

隨著更多航空公司收取額外行李託運費用，機艙上方行李置物空間也愈加有限。LOJEL備受歡迎的Cubo系列，最近新推Cubo Small Lite與Cubo Fit Lite兩款尺寸，正是為了順應航空規範的變化與旅遊方式的演進，提供更靈活與實用的選擇。行李箱搭載360度雙輪、整體造型更纖薄；內部提供可拆卸分隔，內襯更可拆出來機洗，讓大家出遊更靈活。

享延長 10 年保養 兩款全新尺寸Cubo Small Lite和Cubo Fit Lite行李箱，提供標準尺寸之外的精準選擇，不論是周末出遊，還是跨國遊歷，從智慧分隔、輕盈結構到簡約易用的設計，每個細節都確保出行時更輕鬆自在。與所有LOJEL行李箱一樣，Cubo Lite行李箱享有延長10年保養。

Cubo Small Lite主打 短途出行 Cubo Small Lite是專為短途旅行與日常使用打造的輕盈選擇，整體造型更纖薄，便於攜帶。29公升的容量符合近全球69%航空公司的隨身行李標準，並搭載360度雙輪，外殼採用50%再生聚碳酸酯，兼顧耐用與環保。內部設計亦展現高度靈活性，可拆卸的內部分隔，令收納或存取物品時更便捷；內襯則可拆卸並機洗，長期使用亦可清潔無憂。Cubo Small Lite提供5種純色選擇，包括充滿大地氣息的仙人掌綠，另有珠光黑、亞麻白色、金赭色及石藍色，為旅程添上清新格調。

Cubo Fit Lite 適合中長途旅程 Cubo Fit Lite則具有89公升容量，平衡空間與便攜性，特別適合中長途旅程。行李箱配備5個收納口袋，確保各類旅行必需品能夠井然有序地分類存放。平坦箱體設計，讓旅客即使在狹小空間內，也能輕鬆開啟。內襯同樣可拆卸並機洗。用家還可選配壓縮分隔板，額外提供4個收納袋，進一步提升收納靈活性。此外，Cubo Fit Lite亦搭載360度雙輪、外殼同樣採用50%再生聚碳酸酯製成。Cubo Fit Lite共推出8款配色，其中經典的石藍色更是深受喜愛。

Cubo Fit Lite $3,400