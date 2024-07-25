熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-07-25 17:08:41

LOJEL x Zlism首個藝術聯名展覽 Zoie Lam限定商品/繪畫工作坊/送手繪明信片

分享：
LOJEL x Zlism首個藝術聯名展覽 Zoie Lam限定商品/繪畫工作坊/送手繪明信片

LOJEL x Zlism首個藝術聯名展覽 Zoie Lam限定商品/繪畫工作坊/送手繪明信片

行李箱品牌LOJELFashion Walk旗艦店1樓的Experience Hub，舉辦首個互動藝術合作展覽。現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品，包括巨型手繪壁畫，以及由Zoie繪製、獨一無二的LOJEL產品。

LOJEL舉辦首個互動藝術合作展覽，現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品。

LOJEL舉辦首個互動藝術合作展覽，現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品。

LOJEL Experience Hub位於銅鑼灣旗艦店1樓，致力推動本地藝術和創意社群的發展。本地藝術家Zoie Lam是該處的首個展覽，帶大家踏入超現實的Zlism世界，感受沉浸式的藝術體驗。Zoie為這次為展覽特意設計一幅手繪壁畫，完美融合LOJELCuboVojaNiru系列與她的奇幻角色，畫中融合香港、加拿大、美國、日本和新加坡的地標元素，展現LOJEL在全球的據點，體現你我的「Journey of Joy」。

adblk5
LOJEL舉辦首個互動藝術合作展覽，現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品。 LOJEL舉辦首個互動藝術合作展覽，現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品。 LOJEL舉辦首個互動藝術合作展覽，現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品。 LOJEL舉辦首個互動藝術合作展覽，現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品。 LOJEL舉辦首個互動藝術合作展覽，現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品。

絲帶隧道互動裝置

現場設有一條色彩繽紛的「探索隧道」，由精彩回憶幻化而成的絲帶組成。表達每當完成一次旅途，LOJEL的行李箱總能帶著旅途中的快樂時刻回到熟悉的家中。打開行李箱那一刻，透過這個互動藝術裝置，讓觀眾回憶起在旅途中的難忘時刻。在隧道尾端，更展示由Zoie親自繪製、獨一無二的LOJEL產品設計。

色彩繽紛的「探索隧道」 Zoie親自繪製的LOJEL產品。 Zoie親自繪製的LOJEL產品。

個人化繪畫工作坊

大家將有機會參加由藝術家 Zoie Lam 主持的繪畫工作坊，學習她的創作靈感，並定製個人化的LOJEL產品，帶著獨一無二的作品回家，展現自己的創意和風格。工作坊將於8月起的周末舉行，Zoie 還會為每位參加者即場贈送手繪明信片。

日期和時間如下：

8 4 (星期日) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm

8 18 (星期日) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm

8 24 (星期六) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm

adblk6
個人化繪畫工作坊定製個人化的LOJEL產品 個人化繪畫工作坊定製個人化的LOJEL產品 個人化繪畫工作坊定製個人化的LOJEL產品 個人化繪畫工作坊定製個人化的LOJEL產品

Zlism x LOJEL 限量聯乘商品

LOJEL推出限量發售的Zlism x LOJEL一次性菲林相機 ($180/ 購買任何貨品以$135換購) 及明信片套裝 ($75/ 購買任何貨品以$25換購)，並於全線LOJEL專門店發售。捕捉每一個獨特時刻並與摯愛分享，享受菲林攝影和手寫信息所帶來的喜悅。

展覽日期：即日至98

地址：香港銅鑼灣京士頓街2-41Experience Hub

開放時間：每天上午11:00至晚上9:30

入場費用：免費

Zlism x LOJEL一次性菲林相機 Zlism x LOJEL明信片套裝