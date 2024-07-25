LOJEL x Zlism首個藝術聯名展覽 Zoie Lam限定商品/繪畫工作坊/送手繪明信片

行李箱品牌LOJEL在Fashion Walk旗艦店1樓的Experience Hub，舉辦首個互動藝術合作展覽。現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品，包括巨型手繪壁畫，以及由Zoie繪製、獨一無二的LOJEL產品。

LOJEL Experience Hub位於銅鑼灣旗艦店1樓，致力推動本地藝術和創意社群的發展。本地藝術家Zoie Lam是該處的首個展覽，帶大家踏入超現實的Zlism世界，感受沉浸式的藝術體驗。Zoie為這次為展覽特意設計一幅手繪壁畫，完美融合LOJEL的Cubo、Voja和Niru系列與她的奇幻角色，畫中融合香港、加拿大、美國、日本和新加坡的地標元素，展現LOJEL在全球的據點，體現你我的「Journey of Joy」。

絲帶隧道互動裝置 現場設有一條色彩繽紛的「探索隧道」，由精彩回憶幻化而成的絲帶組成。表達每當完成一次旅途，LOJEL的行李箱總能帶著旅途中的快樂時刻回到熟悉的家中。打開行李箱那一刻，透過這個互動藝術裝置，讓觀眾回憶起在旅途中的難忘時刻。在隧道尾端，更展示由Zoie親自繪製、獨一無二的LOJEL產品設計。

個人化繪畫工作坊 大家將有機會參加由藝術家 Zoie Lam 主持的繪畫工作坊，學習她的創作靈感，並定製個人化的LOJEL產品，帶著獨一無二的作品回家，展現自己的創意和風格。工作坊將於8月起的周末舉行，Zoie 還會為每位參加者即場贈送手繪明信片。 日期和時間如下： 8 月 4 日 (星期日) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm 8 月 18 日 (星期日) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm 8 月 24 日 (星期六) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm