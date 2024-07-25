LOJEL x Zlism首個藝術聯名展覽 Zoie Lam限定商品/繪畫工作坊/送手繪明信片

行李箱品牌LOJEL在Fashion Walk旗艦店1樓的Experience Hub，舉辦首個互動藝術合作展覽。現場展示本地藝術家Zoie Lam(@zlism)的作品，包括巨型手繪壁畫，以及由Zoie繪製、獨一無二的LOJEL產品。
LOJEL Experience Hub位於銅鑼灣旗艦店1樓，致力推動本地藝術和創意社群的發展。本地藝術家Zoie Lam是該處的首個展覽，帶大家踏入超現實的Zlism世界，感受沉浸式的藝術體驗。Zoie為這次為展覽特意設計一幅手繪壁畫，完美融合LOJEL的Cubo、Voja和Niru系列與她的奇幻角色，畫中融合香港、加拿大、美國、日本和新加坡的地標元素，展現LOJEL在全球的據點，體現你我的「Journey of Joy」。
絲帶隧道互動裝置
現場設有一條色彩繽紛的「探索隧道」，由精彩回憶幻化而成的絲帶組成。表達每當完成一次旅途，LOJEL的行李箱總能帶著旅途中的快樂時刻回到熟悉的家中。打開行李箱那一刻，透過這個互動藝術裝置，讓觀眾回憶起在旅途中的難忘時刻。在隧道尾端，更展示由Zoie親自繪製、獨一無二的LOJEL產品設計。
個人化繪畫工作坊
大家將有機會參加由藝術家 Zoie Lam 主持的繪畫工作坊，學習她的創作靈感，並定製個人化的LOJEL產品，帶著獨一無二的作品回家，展現自己的創意和風格。工作坊將於8月起的周末舉行，Zoie 還會為每位參加者即場贈送手繪明信片。
日期和時間如下：
8 月 4 日 (星期日) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm
8 月 18 日 (星期日) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm
8 月 24 日 (星期六) - 11:30am-12:30pm / 4pm-5pm
Zlism x LOJEL 限量聯乘商品
LOJEL推出限量發售的Zlism x LOJEL一次性菲林相機 ($180/ 購買任何貨品以$135換購) 及明信片套裝 ($75/ 購買任何貨品以$25換購)，並於全線LOJEL專門店發售。捕捉每一個獨特時刻並與摯愛分享，享受菲林攝影和手寫信息所帶來的喜悅。
展覽日期：即日至9月8日
地址：香港銅鑼灣京士頓街2-4號1樓Experience Hub
開放時間：每天上午11:00至晚上9:30
入場費用：免費