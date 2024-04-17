Love, Bonito全新形象登陸K11 Art Mall 限定店獨家優惠/會員獲贈奈雪茶飲

Love, Bonito最近以全新品牌形象及產品策略示人，為隆重其事，品牌將於2024年4月20日起於尖沙咀K11 Art Mall開設香港首間換上全新形象的期間限定店，店舖佔地超過1,700呎，包括全新品牌標誌、色調及不同的元素，限定店更有多個獨家禮遇及購物優惠。 店內結合亞洲文化和新加坡中世紀建築，裝潢和陳列設計特別融合在亞洲傳統文化中別具意義的紅色和金色元素，並以現代和前衛感覺展現，和Love, Bonito的兩大核心價值互相呼應──尊重豐富的亞洲傳統文化，同時融入現代元素。

Love, Bonito全新形象登陸尖沙咀K11 Art Mall

店內率先發售部分Capsule系列單品，並展示多個熱賣的服裝系列，包括經典款式Signatures系列、高踞熱賣榜首的長青百搭Staples系列、辦公室女生必備的工作服系列、配搭簡約輕便造型的休閒服系列，提供適合不同場合穿著的服飾。 K11 Art Mall期間限定店獨家禮遇及購物優惠 1. 限量帆布袋贈品：於4月20日起，於Love, Bonito K11 Art Mall期間限定店內凡購物滿HK$500或以上，即可免費獲贈Love, Bonito限量帆布袋一個，數量有限，送完即止。

限量帆布袋贈品

2. 洗衣機造型的即影即有照相機：由4月20至21日，於Love, Bonito K11 Art Mall期間限定店內洗衣機造型的即影即有照相機拍下照片，並上載到Instagram及標註 ＠lovebonitohkg ，即有機會免費獲贈Love, Bonito服裝一套(自選外套、上、下身單物各一)，價值HK$800以上。

3. 茶飲店奈雪的茶獨家禮遇：於4月27、28日及5月4、5日期間，凡成功登記成LBCommunity+會員，並親身到K11 Art Mall內奈雪的茶出示有效之登記，即可免費獲贈限定霸氣香水草莓一杯(價值HK$32；每日限定200杯)及Love, Bonito 9折優惠券一張（購物滿HK$350或以上方可使用）。 地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下G34-35 營業時間：11:30AM - 9:00PM

茶飲店奈雪的茶獨家禮遇

4. K11及LBCommunity+會員獨家優惠：由4月20至5月5日期間，KLUB 11及LBCommunity+金會員於Love, Bonito K11 Art Mall店內購物滿HK$600或以上，即可享有85折優惠。 5. 新會員優惠：新登記成為LBCommunity+會員，首次於門市或官網購物滿HK$350或以上，即可享有9折優惠。

K11 Art Mall 期間限定店獨家發售單品

全新 Staples 系列單品 Love, Bonito今個月推出全新長青百搭Staples系列的單品，共有15款全新改良的風格款式，以煥然一新的色調呈現。系列包含多款衣櫃必備的百搭單品，輕鬆配搭出不同造型。 各個單品都經過改良並加入新特點，如Joey Padded Crop Camisole Top是一件多功能上衣，可作為日常穿搭，亦可作內搭穿著，其內置胸改為可拆式，提供更好的塑形效果；Lynn Tailored Peg Leg Chino Pants 可輕鬆配搭出不同造型迎合不同場合，改良後提供更多尺碼選擇，尺碼範圍由23至36，適合不同身型的女性；Kaia Classic Denim Jacket的版型經過重新設計，確保手袖及外套長度的比例恰到好處，並採用防脫色牛仔布料，前袋設計使日常生活更方便。