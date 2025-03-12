Love, Bonito初春上班服系列 西裝外套穿搭建議/購物送扣針套裝

西裝外套近年興起，不論是辦工室或假日穿搭都可以找到它的蹤影，靈活度高又具時尚感，深受女士喜愛。Love, Bonito今年初春推出全新The Trailblazer Collection，推出不同剪裁輪廓及質料的西裝，更特別邀請香港女子跳高運動員楊文蔚(Cecilia Yeung)詮釋，結合精緻剪裁、輕盈物料，以及柔和立體的輪廓，為辦公室穿搭注入霸氣而不失女性化的風格。
The Trailblazer Collection專為現代女性設計，加強品牌Signatures系列的完整度，提供多款女性化及專業上班服裝的穿搭單品，以應付不同場合需要。今天初春，Cecilia與Love, Bonito合作，以慶祝國際婦女節及全新的The Trailblazer Collection，重新定義Signatures系列的上班服裝，款式加入現代感轉變的細節，適合乍暖還寒的天氣。
送Trailblazers別針套裝
Trailblazers別針套裝，象徵力量、野心和目標。系列將推出三種不同的套裝，由即日起，Love, Bonito的新客戶和現有客戶於官網購買兩件或以上正價貨品，其中一件必須來自全新的The Trailblazer Collection(Signatures系列)，或於門市購買兩件或以上正價貨品，其中一件必須為Signature系列的西裝外套，即可以免費換領其中一款別針套裝。
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