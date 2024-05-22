Love, Bonito推首個Capsule系列 5月27日舉行年中激減 逾2千件單品低至2折

女裝品牌Love, Bonito在重塑全新品牌形象後，推出首個Capsule系列，為不同年齡層和身分女性的衣櫥增添新鮮感，新系列特別適合與品牌經典Staples系列mix & match，配搭出更多不同個性風格。品牌更會於5月27日至6月9日，舉行年中清貨激減優惠，逾2千件單品低至2折！

Floral Tie Back Column Midi Dress

融入傳統「陰陽」哲學思想 全新Capsule系列特別向亞洲文化致敬，融入傳統的「陰陽」哲學思想，陽剛與陰柔的太極相遇、深與淺的對比。系列主打多功能性，適合不同場合穿著，例如直筒設計的Floral Tie Back Column Midi Dress，配搭優雅花奔印花圖案及可調較式肩帶，背部飾有蝴蝶結的小心思，適合出席端莊宴會場合，亦可配搭經典Staples系列的Kaia Classic Denim Jacket渡過休閒的下午約會。 另一種風信子圖案的Padded Floral Peplum Camisole Top，背心採用荷葉邊剪裁設計，備有藍色和黑色選擇，展現甜美和性感兩種風格。單品更特設內置胸墊，展現身體曲線，配搭Staples系列的Denim Straight Leg Jeans或Willow Classic Tailored Shorts ，打造時尚造型。

Padded Floral Peplum Camisole Top

另一款Cotton Panelled Camisole Top，加入精緻的蕾絲飾邊細節及可調節的肩帶，配搭透氣纖維物料的Tailored Straight Leg Pants，展現柔和風格，同時也適合職場穿搭。如果想精緻時尚，可配襯Cotton Trapeze Midaxi Dress及Knit Metal Clasp Cardigan，針織外套飾有金屬飾件設計，呈現簡約時尚美感。

輕鬆優雅的職場風格 Capsule系列的單品特別適合與Signatures系列的長青單品互相配搭，Lace Cut Out Camisole Top採用精緻的蕾絲邊設計，配搭Rachel Ruched-Ready Blazer和Yuna Tailored High Rise Pants from Signatures，或是Belted Pencil Midi Skirt及Abstract Flare Midaxi Skirt兩款優雅及膝長裙，輕鬆打造辦公室皇者穿搭。

另外，品牌由即日起在旺角朗豪坊店舉行限時購物禮遇及優惠，並於5月27日至6月9日，舉行年中清貨激減優惠，逾2千件單品低至2折！ 精選熱賣減價單品：