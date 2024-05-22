Love, Bonito推首個Capsule系列 5月27日舉行年中激減 逾2千件單品低至2折

女裝品牌Love, Bonito在重塑全新品牌形象後，推出首個Capsule系列，為不同年齡層和身分女性的衣櫥增添新鮮感，新系列特別適合與品牌經典Staples系列mix & match，配搭出更多不同個性風格。品牌更會於5月27日至6月9日，舉行年中清貨激減優惠，逾2千件單品低至2折！
融入傳統「陰陽」哲學思想
全新Capsule系列特別向亞洲文化致敬，融入傳統的「陰陽」哲學思想，陽剛與陰柔的太極相遇、深與淺的對比。系列主打多功能性，適合不同場合穿著，例如直筒設計的Floral Tie Back Column Midi Dress，配搭優雅花奔印花圖案及可調較式肩帶，背部飾有蝴蝶結的小心思，適合出席端莊宴會場合，亦可配搭經典Staples系列的Kaia Classic Denim Jacket渡過休閒的下午約會。
另一種風信子圖案的Padded Floral Peplum Camisole Top，背心採用荷葉邊剪裁設計，備有藍色和黑色選擇，展現甜美和性感兩種風格。單品更特設內置胸墊，展現身體曲線，配搭Staples系列的Denim Straight Leg Jeans或Willow Classic Tailored Shorts ，打造時尚造型。
另一款Cotton Panelled Camisole Top，加入精緻的蕾絲飾邊細節及可調節的肩帶，配搭透氣纖維物料的Tailored Straight Leg Pants，展現柔和風格，同時也適合職場穿搭。如果想精緻時尚，可配襯Cotton Trapeze Midaxi Dress及Knit Metal Clasp Cardigan，針織外套飾有金屬飾件設計，呈現簡約時尚美感。
輕鬆優雅的職場風格
Capsule系列的單品特別適合與Signatures系列的長青單品互相配搭，Lace Cut Out Camisole Top採用精緻的蕾絲邊設計，配搭Rachel Ruched-Ready Blazer和Yuna Tailored High Rise Pants from Signatures，或是Belted Pencil Midi Skirt及Abstract Flare Midaxi Skirt兩款優雅及膝長裙，輕鬆打造辦公室皇者穿搭。
另外，品牌由即日起在旺角朗豪坊店舉行限時購物禮遇及優惠，並於5月27日至6月9日，舉行年中清貨激減優惠，逾2千件單品低至2折！
精選熱賣減價單品：
限時購物禮遇及優惠（旺角朗豪坊店限定）
即日起至5月30日，新及現有LBCommunity會員於朗豪坊店均可享受限時禮遇。
新會員：
凡於朗豪坊店消費滿$650或以上，即可享有首次購物9折優惠，同時獲贈Love, Bonito限定馬克杯一個（限量50個，送完即止）及Love, Bonito 官方網店$50優惠券一張。
現有會員：
凡於朗豪坊店消費滿$650或以上，即可獲贈Love, Bonito限定馬克杯一個（限量50個，送完即止）及Love, Bonito 官方網店$100優惠券一張。
5月27日至6月9日（官方網站）年中清貨激減優惠
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LBCommunity+金及銀會員：
由5月27日（中午12時）至5月29日（上午11時59分）起LBCommunity金及銀會員可於官網優先選購。
所有會員：
5月29日（中午12時）至6月9日（晚上11時59分）將開放至所有LBCommunity會員。
第一階段：5月27日至6月2日
• 單一帳單消費滿$280起，即可享全單額外9折優惠（輸入優惠碼LAST10）。
• 單一帳單消費滿$480起，即可享全單額外85折優惠（輸入優惠碼LAST15）。
• 單一帳單消費滿$580起，即可享全單額外8折優惠（輸入優惠碼LAST20）。
第二階段：6月3日至6月9日
• 購買2件單品，可額外享有85折優惠（輸入優惠碼CHANCE15）。
• 購買3件單品，可額外享有75折優惠（輸入優惠碼CHANCE25）。
***以上優惠只限減價款式