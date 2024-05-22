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生活
2024-05-22 19:44:43

Love, Bonito推首個Capsule系列 5月27日舉行年中激減 逾2千件單品低至2折

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Love, Bonito推首個Capsule系列 5月27日舉行年中激減 逾2千件單品低至2折

Love, Bonito推首個Capsule系列 5月27日舉行年中激減 逾2千件單品低至2折

女裝品牌Love, Bonito在重塑全新品牌形象後，推出首個Capsule系列，為不同年齡層和身分女性的衣櫥增添新鮮感，新系列特別適合與品牌經典Staples系列mix & match，配搭出更多不同個性風格。品牌更會於527日至69日，舉行年中清貨激減優惠，逾2千件單品低至2折！

Floral Tie Back Column Midi Dress

Floral Tie Back Column Midi Dress

融入傳統「陰陽」哲學思想

全新Capsule系列特別向亞洲文化致敬，融入傳統的「陰陽」哲學思想，陽剛與陰柔的太極相遇、深與淺的對比。系列主打多功能性，適合不同場合穿著，例如直筒設計的Floral Tie Back Column Midi Dress，配搭優雅花奔印花圖案及可調較式肩帶，背部飾有蝴蝶結的小心思，適合出席端莊宴會場合，亦可配搭經典Staples系列的Kaia Classic Denim Jacket渡過休閒的下午約會。

另一種風信子圖案的Padded Floral Peplum Camisole Top，背心採用荷葉邊剪裁設計，備有藍色和黑色選擇，展現甜美和性感兩種風格。單品更特設內置胸墊，展現身體曲線，配搭Staples系列的Denim Straight Leg JeansWillow Classic Tailored Shorts ，打造時尚造型。

Padded Floral Peplum Camisole Top

Padded Floral Peplum Camisole Top

另一款Cotton Panelled Camisole Top，加入精緻的蕾絲飾邊細節及可調節的肩帶，配搭透氣纖維物料的Tailored Straight Leg Pants，展現柔和風格，同時也適合職場穿搭。如果想精緻時尚，可配襯Cotton Trapeze Midaxi DressKnit Metal Clasp Cardigan，針織外套飾有金屬飾件設計，呈現簡約時尚美感。

Cotton Panelled Camisole Top (White) and Tailored Straight Leg Pants (Light Grey) Cotton Trapeze Midaxi Dress (Cream) and Knit Metal Clasp Cardigan (Black) Padded Floral Peplum Camisole Top(Cornflower Blue) and Denim Straight Leg Jeans (Dark Denim Washed)

輕鬆優雅的職場風格

Capsule系列的單品特別適合與Signatures系列的長青單品互相配搭，Lace Cut Out Camisole Top採用精緻的蕾絲邊設計，配搭Rachel Ruched-Ready BlazerYuna Tailored High Rise Pants from Signatures，或是Belted Pencil Midi SkirtAbstract Flare Midaxi Skirt兩款優雅及膝長裙，輕鬆打造辦公室皇者穿搭。

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Ivy Satin Button Down Shirt from Signatures (Black) and Belted Pencil Midi Skirt (Golden Brown) Lace Cut Out Camisole Top (Black), Yuna Tailored High Rise Pants from Signatures (Black) and Rachel Ruched-Ready Blazer (Ivory) from Signatures Sophia Cowl Neck Camisole Top (Black) from Signatures and Abstract Flare Midaxi Skirt (Light Grey)

另外，品牌由即日起在旺角朗豪坊店舉行限時購物禮遇及優惠，並於527日至69日，舉行年中清貨激減優惠，逾2千件單品低至2折！

精選熱賣減價單品：

Leana Square Neck Puff Sleeve Top [BLACK] 折後價：$105 (4折) 原價：$269 Cereza Padded Textured Cut Out Dress [WHITE] 折後價：$205 (5折) 原價：$415 Adaley Broderie Skort [WHITE] 折後價：$125 (4折) 原價：$309 Mari Padded Checkered Belted Blazer [MINT] 折後價：$190 (4折) 原價：$475 Ellis Linen Flap Pocket Shorts [CREAM] 折後價：$89 (3折) 原價：$299 Ryanna Linen Collared Vest [BROWN] 折後價：$175 (5折) 原價：$355 Haniela Funnel Neck Knit Top [UBE PURPLE] 折後價：$75 (3折) 原價：$235 Theia Pleather Wide Leg Pants [NUDE] 折後價：$129 (3折) 原價：$429

限時購物禮遇及優惠（旺角朗豪坊店限定）    

即日起至530日，新及現有LBCommunity會員於朗豪坊店均可享受限時禮遇。

新會員：

凡於朗豪坊店消費滿$650或以上，即可享有首次購物9折優惠，同時獲贈Love, Bonito限定馬克杯一個（限量50個，送完即止）及Love, Bonito 官方網店$50優惠券一張。

現有會員：

凡於朗豪坊店消費滿$650或以上，即可獲贈Love, Bonito限定馬克杯一個（限量50個，送完即止）及Love, Bonito 官方網店$100優惠券一張。

 

527日至69日（官方網站）年中清貨激減優惠

大部分貨品最後減價優惠，把握時機購買心頭好！官方網站

LBCommunity+金及銀會員：

527日（中午12時）至529日（上午1159分）起LBCommunity金及銀會員可於官網優先選購。

所有會員：

529日（中午12時）至69日（晚上1159分）將開放至所有LBCommunity會員。

第一階段：527日至62

     單一帳單消費滿$280起，即可享全單額外9折優惠（輸入優惠碼LAST10）。

     單一帳單消費滿$480起，即可享全單額外85折優惠（輸入優惠碼LAST15）。

     單一帳單消費滿$580起，即可享全單額外8折優惠（輸入優惠碼LAST20）。

第二階段：63日至69

     購買2件單品，可額外享有85折優惠（輸入優惠碼CHANCE15）。

     購買3件單品，可額外享有75折優惠（輸入優惠碼CHANCE25）。

***以上優惠只限減價款式

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