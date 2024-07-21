Love, Bonito推Capsule及婚禮派對系列 購物滿指定金額送RARE SkinFuel抗衰老體驗裝

Love, Bonito 延續全新Capsule系列的夏日主題，在今個月推出逾50款全新設計單品，從鉤針編織至精緻刺繡，以及散發着陽光般光澤感的全新輕盈纖維物料，還有一系列適合夏日婚禮和派對風格的服飾。另外，7月將推出兩個獨家購物禮遇，購物滿指定金額，有機會獲贈RARE SkinFuel抗衰老護膚體驗裝。

全新Love, Bonito單品專為各種夏日場合而設計，無論是度假旅行、躺在池邊的日光浴、在沙灘上慢步，還是於閨蜜享受下午茶，滿足不同需要。想要休閒造型可選Melati Cotton Boxy Shell Top，輕盈舒適的布料，配搭Elastic Broderie Fit & Flare Midaxi Skirt，勾劃出腰間的完美線條，亦展現精緻的刺繡細節。如果要快速出門，可選擇Relaxed Broderie Vest 配搭Broderie Tailored Shorts，深口袋設計方便擺放日常所需物品。單品亦可單獨穿著，提升休閒感，亦有減淡鮮豔單品整體色調的效果。

另外亦有不少連身裙單品。喜歡印花圖案的可挑選Padded Floral Broderie Fit & Flare Midaxi Dress，配以可調節肩帶、側口袋和胸墊等貼心設計，保持清爽造型。如果想提升氣質，可以試試Pleated Dress，以上下分離的設計，營造出寬鬆優雅的剪裁，無論是日間派對或周末工作日也十分適合。

婚禮及派對造型

Love, Bonito的全新緞面和刺繡系列，適合出席婚禮和派對。採用經典華麗的緞面布料，散發迷人光澤的Satin Padded Drape Maxi Dress或Satin V-Neck Midaxi Dress，以斜裁或修身喇叭形的剪裁設計，展現動人身形，低背設計令您更引人注目。

如果想Mix & Match，以深受歡迎的Jia Notched Bustier Top配搭Elastic Broderie Fit & Flare Midaxi Skirt，呈現大膽而優雅的造型，兩件單品均採用彈性設計，無論是在派對場內遊走，還是在舞池中跳舞，都能保持舒適又貼身的狀態。